|
#property description "Script baseado no indicador RSI para visualização de dados"
#property description "quantas vezes o mercado ficou em"
#property description "áreas sobre-compradas e sobre-vendidas em intervalo de tempo específico."
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros de entrada
input int InpMAPeriod=14; // Período de média móvel
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Tipo de preço
input double InpOversoldValue=30.0; // Nível sobre-vendido
input double InpOverboughtValue=70.0; // Nível sobre-comprado
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Data de início para análise
input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // Data final para análise
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
double rsi_buff[]; // array do valores do indicador
int size=0; // tamanho de array
//--- receber a manipulação do indicador RSI
ResetLastError();
int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);
if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- falha para receber a manipulação do indicador
PrintFormat("Manipulador de indicator recebido com erro. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- fica no loop, até que o indicador calcula todos os seus valores
while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)
{
//--- sair se o indicador concluir forçadamente a operação de script
if(IsStopped())
return;
//--- uma pausa para permitir que o indicador calcule todos os seus valores
Sleep(10);
}
//--- copiar os valores do indicador para um determinado período de tempo
ResetLastError();
if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- recebe o tamanho do array
size=ArraySize(rsi_buff);
//--- classificar o array
ArraySort(rsi_buff);
//--- descobrir o tempo (em termos percentuais) que o mercado ficou na área sobre-vendida
double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;
//--- descobrir o tempo (em termos percentuais) que o mercado ficou na área sobre-comprada
double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;
//--- formar as strings para exibir os dados
string str="A partir de "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" para "
+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" o mercado ficou:";
string str_ovb="em área sobre-comprada "+DoubleToString(ovb,2)+"% do tempo";
string str_ovs="em área sobre-vendida "+DoubleToString(ovs,2)+"% do tempo";
//--- mostrar os dados no gráfico
CreateLabel("topo",5,60,str,clrDodgerBlue);
CreateLabel("sobre-comprado",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);
CreateLabel("sobre-vendido",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw(0);
//--- pausa
Sleep(10000);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mostrar comentário no canto inferior esquerdo do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,
const string str,const color clr)
{
//--- cria um rótulo (label)
ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);
//--- colocar a etiqueta no canto inferior esquerdo
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);
//--- alterar a posição do ponto de ancoragem
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
//--- distância a partir do ponto de ancoragem na direção X
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
//--- distância a partir do ponto de ancoragem na direção Y
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- texto do rótulo
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);
//--- cor do texto
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- tamanho do texto
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);
}