TimeGMT
Retorna a hora GMT, que é calculada levando em consideração o ajuste ao horário de verão pela hora local no computador de onde o terminal cliente está executando. Existem 2 variantes da função.
Chamar sem parâmetros
datetime TimeGMT();
Chamar com parâmetro de tipo MqlDateTime
datetime TimeGMT(
Parâmetros
dt_struct
[out] Variável de tipo estrutura MqlDateTime.
Valor do Retorno
Valor de tipo datetime
Observação
Se uma variável de tipo estrutura MqlDateTime for passada como parâmetro, ela é preenchida de acordo.
Para obter contadores e timer de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.
Durante o teste no testador de estratégia, o tempo do servidor simuladoTimeGMT() é sempre igual ao TimeTradeServer().
Exemplo:
void OnStart()