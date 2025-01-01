TimeGMT

Retorna a hora GMT, que é calculada levando em consideração o ajuste ao horário de verão pela hora local no computador de onde o terminal cliente está executando. Existem 2 variantes da função.

Chamar sem parâmetros

datetime TimeGMT();

Chamar com parâmetro de tipo MqlDateTime

datetime TimeGMT(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parâmetros

dt_struct

[out] Variável de tipo estrutura MqlDateTime.

Valor do Retorno

Valor de tipo datetime

Observação

Se uma variável de tipo estrutura MqlDateTime for passada como parâmetro, ela é preenchida de acordo.

Para obter contadores e timer de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.

Durante o teste no testador de estratégia, o tempo do servidor simuladoTimeGMT() é sempre igual ao TimeTradeServer().

Exemplo: