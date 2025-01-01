#property description "O indicador destaca os candlesticks que são local"

#property description "altos e baixos. Comprimento do intervalo para encontrar"

#property description "valores extremos usando parâmetros de entrada."

//--- configurações do indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//---- plotar

#property indicator_label1 "Extremums"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- constante pré-definida

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parâmetros de entrada

input int InpNum=4; // Meio intervalo de comprimento

//--- buffers do indicador

double ExtOpen[];

double ExtHigh[];

double ExtLow[];

double ExtClose[];

double ExtColor[];

//--- variáveis globais

int ExtStart=0; // índice do primeiro candlestick que não é um extremo

int ExtCount=0; // número de não extremos no intervalo

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preenchimento dos candlesticks não extremos |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandles(const double &open[],const double &high[],

const double &low[],const double &close[])

{

//--- preencher os candlesticks

ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,ExtOpen);

SetIndexBuffer(1,ExtHigh);

SetIndexBuffer(2,ExtLow);

SetIndexBuffer(3,ExtClose);

SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- especificar o valor que não é apresentado

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- especificar os nomes dos buffers do indicador para exibir na janela de dados

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- definir a indexação direta em séries de tempo

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- variável da barra para iniciar cálculo

int start=prev_calculated;

//--- cálculo não é realizado pela primeira InpNum*2 barras

if(start==0)

{

start+=InpNum*2;

ExtStart=0;

ExtCount=0;

}

//--- se a barra acabou de se formar, verifique o seguinte extremo potencial

if(rates_total-start==1)

start--;

//--- índice da barra a ser verificado para o extremo

int ext;

//--- valor do indicador para cálculo do loop

for(int i=start;i<rates_total-1;i++)

{

//--- inicialmente num bar sem desenhar

ExtOpen[i]=0;

ExtHigh[i]=0;

ExtLow[i]=0;

ExtClose[i]=0;

//--- índice extremo para verificação

ext=i-InpNum;

//--- verificar o máximo local

if(IsMax(high,ext))

{

//--- destacar um candlestick extremo

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=1;

//--- destacar outros candles até o extremo com uma cor neutra

FillCandles(open,high,low,close);

//--- alterar as cores variáveis

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passar para a próxima iteração

continue;

}

//--- verifique o mínimo local

if(IsMin(low,ext))

{

//--- destacar um candlestick extremo

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=2;

//--- destacar outros candles até o extremo com uma cor neutra

FillCandles(open,high,low,close);

//--- alterar os valores das variáveis

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passar para a próxima iteração

continue;

}

//--- aumentar o número de não extremos no intervalo

ExtCount++;

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar se o atual elemento array é um local máximo (high) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMax(const double &price[],const int ind)

{

//--- variável do início do intervalo

int i=ind-InpNum;

//--- final do período do intervalo

int finish=ind+InpNum+1;

//--- verificar a primeiro metade do intervalo

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- verificar a segunda metade do intervalo

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- este é um extremo

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar se o atual elemento array é um local mínimo (low) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMin(const double &price[],const int ind)

{

//--- variável do início do intervalo

int i=ind-InpNum;

//--- variável do final do intervalo

int finish=ind+InpNum+1;

//--- verificar a primeiro metade do intervalo

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- verificar a segunda metade do intervalo

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- este é um extremo

return(true);

}