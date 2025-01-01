|
#property description "O indicador destaca os candlesticks que são local"
#property description "altos e baixos. Comprimento do intervalo para encontrar"
#property description "valores extremos usando parâmetros de entrada."
//--- configurações do indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- plotar
#property indicator_label1 "Extremums"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- constante pré-definida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parâmetros de entrada
input int InpNum=4; // Meio intervalo de comprimento
//--- buffers do indicador
double ExtOpen[];
double ExtHigh[];
double ExtLow[];
double ExtClose[];
double ExtColor[];
//--- variáveis globais
int ExtStart=0; // índice do primeiro candlestick que não é um extremo
int ExtCount=0; // número de não extremos no intervalo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenchimento dos candlesticks não extremos |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandles(const double &open[],const double &high[],
const double &low[],const double &close[])
{
//--- preencher os candlesticks
ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ExtOpen);
SetIndexBuffer(1,ExtHigh);
SetIndexBuffer(2,ExtLow);
SetIndexBuffer(3,ExtClose);
SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- especificar o valor que não é apresentado
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- especificar os nomes dos buffers do indicador para exibir na janela de dados
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- definir a indexação direta em séries de tempo
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- variável da barra para iniciar cálculo
int start=prev_calculated;
//--- cálculo não é realizado pela primeira InpNum*2 barras
if(start==0)
{
start+=InpNum*2;
ExtStart=0;
ExtCount=0;
}
//--- se a barra acabou de se formar, verifique o seguinte extremo potencial
if(rates_total-start==1)
start--;
//--- índice da barra a ser verificado para o extremo
int ext;
//--- valor do indicador para cálculo do loop
for(int i=start;i<rates_total-1;i++)
{
//--- inicialmente num bar sem desenhar
ExtOpen[i]=0;
ExtHigh[i]=0;
ExtLow[i]=0;
ExtClose[i]=0;
//--- índice extremo para verificação
ext=i-InpNum;
//--- verificar o máximo local
if(IsMax(high,ext))
{
//--- destacar um candlestick extremo
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=1;
//--- destacar outros candles até o extremo com uma cor neutra
FillCandles(open,high,low,close);
//--- alterar as cores variáveis
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- passar para a próxima iteração
continue;
}
//--- verifique o mínimo local
if(IsMin(low,ext))
{
//--- destacar um candlestick extremo
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=2;
//--- destacar outros candles até o extremo com uma cor neutra
FillCandles(open,high,low,close);
//--- alterar os valores das variáveis
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- passar para a próxima iteração
continue;
}
//--- aumentar o número de não extremos no intervalo
ExtCount++;
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se o atual elemento array é um local máximo (high) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMax(const double &price[],const int ind)
{
//--- variável do início do intervalo
int i=ind-InpNum;
//--- final do período do intervalo
int finish=ind+InpNum+1;
//--- verificar a primeiro metade do intervalo
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- verificar a segunda metade do intervalo
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- este é um extremo
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se o atual elemento array é um local mínimo (low) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMin(const double &price[],const int ind)
{
//--- variável do início do intervalo
int i=ind-InpNum;
//--- variável do final do intervalo
int finish=ind+InpNum+1;
//--- verificar a primeiro metade do intervalo
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- verificar a segunda metade do intervalo
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- este é um extremo
return(true);
}