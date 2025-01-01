- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
Retorna informações sobre o estado de dados históricos. Existem 2 variantes de chamada da função.
Retorna diretamente o valor da propriedade.
|
long SeriesInfoInteger(
Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função.
|
bool SeriesInfoInteger(
Parâmetros
symbol_name
[in] Nome do ativo.
timeframe
[in] Período.
prop_id
[in] Identificador da propriedade solicitada, valor da enumeração ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
long_var
[out] Variável para onde o valor da propriedade solicitada é colocado.
Valor do Retorno
No primeiro caso, ela retorna valor do tipo long.
Para o segundo caso, ela retorna true, se a propriedade especificada estiver disponível e seu valor é colocada na variável long_var, caso contrário ela returna false. Para mais detalhes sobre um erro, chame a função GetLastError().
Exemplo:
|
void OnStart()