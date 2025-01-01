DocumentaçãoSeções
Retorna informações sobre o estado de dados históricos. Existem 2 variantes de chamada da função.

Retorna diretamente o valor da propriedade.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nome do ativo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // período
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identificador da propriedade
   );

Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nome do ativo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // período
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // ID da propriedade
   long&                      long_var         // variável a informação obtida
   );

Parâmetros

symbol_name

[in]  Nome do ativo.

timeframe

[in]  Período.

prop_id

[in]  Identificador da propriedade solicitada, valor da enumeração ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out]  Variável para onde o valor da propriedade solicitada é colocado.

Valor do Retorno

No primeiro caso, ela retorna valor do tipo long.

Para o segundo caso, ela retorna true, se a propriedade especificada estiver disponível e seu valor é colocada na variável long_var, caso contrário ela returna false. Para mais detalhes sobre um erro, chame a função GetLastError().

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   Print("Total number of bars for the symbol-period at this moment = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("The first date for the symbol-period at this moment = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("The first date in the history for the symbol-period on the server = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Symbol data are synchronized = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }