SeriesInfoInteger

Retorna informações sobre o estado de dados históricos. Existem 2 variantes de chamada da função.

Retorna diretamente o valor da propriedade.

long SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

);

Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função.

bool SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parâmetros

symbol_name

[in] Nome do ativo.

timeframe

[in] Período.

prop_id

[in] Identificador da propriedade solicitada, valor da enumeração ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variável para onde o valor da propriedade solicitada é colocado.

Valor do Retorno

No primeiro caso, ela retorna valor do tipo long.

Para o segundo caso, ela retorna true, se a propriedade especificada estiver disponível e seu valor é colocada na variável long_var, caso contrário ela returna false. Para mais detalhes sobre um erro, chame a função GetLastError().

Exemplo: