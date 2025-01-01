Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Cria um contexto OpenCL e retorna seu manipulador.
|
int CLContextCreate(
Parâmetro
device
[in] O número ordinal do dispositivo-OpenCL no sistema. Em vez de um número específico, você pode especificar um dos seguintes valores:
- CL_USE_ANY — Qualquer dispositivo disponível com suporte OpenCL é permitido;
- CL_USE_CPU_ONLY — Somente a emulação OpenCL na CPU é permitida;
- CL_USE_GPU_ONLY — A emulação OpenCL é proibida e somente dispositivos especializados com suporte OpenCL (placas de vídeo) podem ser usados;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY — só GPUs que suportam o tipo podem ser usadas double.
Valor do Retorno
Um manipulador para o contexto OpenCL se for bem sucedido, caso contrário, -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().