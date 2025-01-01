DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLContextCreate 

CLContextCreate

Cria um contexto OpenCL e retorna seu manipulador.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // Número de série do dispositivo OpenCL ou macro
   );

Parâmetro

device

[in]  O número ordinal do dispositivo-OpenCL no sistema. Em vez de um número específico, você pode especificar um dos seguintes valores:

  • CL_USE_ANY — Qualquer dispositivo disponível com suporte OpenCL é permitido;
  • CL_USE_CPU_ONLY — Somente a emulação OpenCL na CPU é permitida;
  • CL_USE_GPU_ONLY — A emulação OpenCL é proibida e somente dispositivos especializados com suporte OpenCL (placas de vídeo) podem ser usados;
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY — só GPUs que suportam o tipo podem ser usadas double.

Valor do Retorno

Um manipulador para o contexto OpenCL se for bem sucedido, caso contrário, -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().