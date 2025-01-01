CLContextCreate

Cria um contexto OpenCL e retorna seu manipulador.

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

Parâmetro

device

[in] O número ordinal do dispositivo-OpenCL no sistema. Em vez de um número específico, você pode especificar um dos seguintes valores:

CL_USE_ANY — Qualquer dispositivo disponível com suporte OpenCL é permitido;

CL_USE_CPU_ONLY — Somente a emulação OpenCL na CPU é permitida;

CL_USE_GPU_ONLY — A emulação OpenCL é proibida e somente dispositivos especializados com suporte OpenCL (placas de vídeo) podem ser usados;

CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY — só GPUs que suportam o tipo podem ser usadas double

Valor do Retorno

Um manipulador para o contexto OpenCL se for bem sucedido, caso contrário, -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().