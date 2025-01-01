- Dil Temelleri
- Sabitler, Sayımlar ve Yapılar
- MQL5 programları
- Öntanımlı Değişkenler
- Yaygın Fonksiyonlar
- Dizi Fonksiyonları
- Matris ve Vektör Metotları
- Dönüşüm Fonksiyonları
- Matematik Fonksiyonları
- Dizgi Fonksiyonları
- Tarih ve Zaman
- Hesap Bilgisi
- Durum Kontrolü
- Olay yönetimi
- Piyasa Bilgisi
- Ekonomik Takvim
- Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim
- Kullanıcı-tanımlı semboller
- Çizelge İşlemleri
- Alım-Satım Fonksiyonları
- Alım-Satım Sinyalleri
- Ağ fonksiyonları
- Terminalin Global Değişkenleri
- Dosya Fonksiyonları
- Özel Göstergeler
- Nesne Fonksiyonları
- Teknik Göstergeler
- Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma
- Olay İşleyici Fonksiyonları
- OpenCL ile Çalışma
- Veritabanlarıyla çalışma
- DirectX ile çalışma
- Python için MetaTrader
- ONNX Modelleri
- Standart Kütüphane
- MQL4'ten taşınma
- MQL5 Fonksiyonlarının Listesi
- MQL5 Sabitlerinin Listesi
Alfabetik sıraya göre tüm MQL5 fonksiyonları.
Fonksiyon
Eylem
Bölüm
Karşılık gelen hesap özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar
Karşılık gelen hesap özelliğinin tamsayı tipli değerine dönüş yapar
Karşılık gelen hesap özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir
Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending
Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapıların karşılaştırma sonucunu verir
Bir diziyi başka bir diziye kopyalar
Diziyi belirtilen değerle doldurur
Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar
Dizinin indisleme yönünü kontrol eder
Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur
Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder
Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder
Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en büyük elemanı arar
Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en küçük elemanı arar
Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar
Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar
Dizinin indisleme yönünü ayarlar
Dizideki eleman sayısına dönüş yapar
Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar
Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar
Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar
Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar
Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler
Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır
Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir
Dizinin indisleme yönünü ayarlar
Dizideki eleman sayısına dönüş yapar
Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar
Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir
ID'sine göre olay açıklaması elde et
ID'sine göre olay değeri açıklaması elde et
Takvimde mevcut olan ülke adlarının dizisini elde et
Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde et
Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen para birimine göre elde et
Belirtilen zaman aralığındaki tüm olayların değer dizisini olay ID'sine göre elde et
Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde et
Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde et
Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ülkeye ve/veya para birimine göre sıralanan tüm etkinlikler için değer dizisini elde et
Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar
Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar
Belirlenmiş bir dosyadan, belirlenmiş bir şablonu çizelgeye uygular
Belirlenen çizelgeyi kapatır
Müşteri terminalindeki ilk çizelgenin kimliğine dönüş yapar
Belirlenen çizelgenin double tipli özelliğine dönüş yapar
Belirlenen çizelgenin tamsayı değerli özelliğine dönüş yapar
Belirlenen çizelgenin string tipli özelliğine dönüş yapar
Mevcut çizelgenin kimliğine dönüş yapar
Belirlenen tanıtıcı değer ile bir göstergeyi, belirlenen bir çizelge penceresine ekler
Belirlenen bir çizelge penceresinden belirlenen isimde bir göstergeyi kaldırır
Belirlenen çizelge içinde, belirlenen kısa isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar
Belirlenen çizelge üzerindeki gösterge listesindeki numarayı kullanarak göstergenin kısa ismine dönüş yapar
Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar
Belirlenen çizelge üzerinde, belirlenen konuma göre, belirlenen değerde kaydırma gerçekleştirir
Belirlenmiş çizelgenin sonrasındaki, çizelgenin kimliğine dönüş yapar
Belirlenmiş sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar
Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür
Belirlenen çizelgenin periyot değerine dönüş yapar
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının fiyat koordinatına dönüş yapar
Belirlenen çizelgeyi yeniden çizim için zorlar
Çizelgenin mevcut ayarlarını belirlenmiş bir isimle bir şablona kaydeder
Çizelgenin mevcut durumunun GIF, PNG veya BMP formatında ekran görüntüsünü alır
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için double değer ayarlar
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için tamsayı (datetime, int, color, bool or char) değer ayarlar
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için string tipli değer ayarlar
Belirlenen nesnenin sembol değerini ve periyodunu değiştirir
Belirlenen çizelgenin sembol ismine dönüş yapar
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar
Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden, X ve Y koordinatlarına dönüştürür
Göstergelerin çizildiği alt pencerelerin sayısına dönüş yapar
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge alt penceresinin indisine dönüş yapar
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar
Bir çizelgedeki X ve Y koordinatlarını, zaman ve fiyat değerlerine dönüştürür
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının Y koordinatına dönüş yapar
Nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar
Bir OpenCL tamponu oluşturur
Bir OpenCL tamponunu siler
OpenCL tamponunu bir diziye okur
Bir diziyi OpenCL tamponuna yazar
Bir OpenCL bağlamı oluşturur
Bir OpenCL bağlamını siler
Bir OpenCL programını çalıştırır
OpenCL sürücüsünden aygıtın özelliğini alır
Bir OpenCL aygıtı veya nesnesi için bir tamsayı özelliğinin değerine dönüş yapar
Bir OpenCL tanıtıcı değerinin (handle) tipine, ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biri şeklinde dönüş yapar
Bir OpenCL başlatma fonksiyonu oluşturur
OpenCL başlatma fonksiyonunu siler
Bir kaynak kodundan OpenCL programı oluşturur
Bir OpenCL programını siler
OpenCL fonksiyonu için parametre ayarlar
Bir OpenCL tamponunu OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar
Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür.
Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür
Çizelgenin sol üst köşesine bir yorumu çıktılar
Belirtilen bir göstergenin belirtilen bir tamponunu bir dizi içine kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için çubuk kapanış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için maksimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için minimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için Rates yapısının tarihsel verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için alım-satım hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için makas değerine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array
Belirtilen sembol ve periyot için tik hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış zamanına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar
Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar
Performs the inverse transformation of the data from array
Transforms the data from array with the specified method
Belirtilen grubun içinde belirtilen isimde bir sembol oluşturur
Belirtilen isme sahip olan kullanıcı-tanımlı sembolü siler
Kullanıcı-tanımlı sembolün tamsayı tipli bir özelliğini ayarlar
Kullanıcı-tanımlı sembolün reel tipli bir özelliğini ayarlar
Kullanıcı-tanımlı sembolün dizgi tipli bir özelliğini ayarlar
Kullanıcı-tanımlı bir sembol için emir türüne ve yönüne göre ilgili teminat oranlarını ayarlar
Belirtilen sembol ve gün değeri için fiyatlandırma seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar
Belirtilen sembol ve gün değeri için işlem seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar
Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm çubuk verilerini siler.
Kullanıcı-tanımlı sembolün veri geçmişinde, belirtilen zaman aralığındaki verileri 'MqlRates' tipli dizinin verileri ile değiştirir
Kullanıcı-tanımlı bir sembolün veri geçmişindeki eksik verileri ekler ve mevcut verileri 'MqlRates' tipli diziden kopyalayarak değiştirir
Kullanıcı-tanımlı bir sembol için MqlTick tipli bir diziden veri ekler. Kullanıcı-tanımlı sembol Piyasa Gözlemi penceresinde seçilmiş olmalıdır
Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen aralıktaki geçmiş tik verilerini siler
Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen zaman aralığındaki geçmiş verilerini 'MqlTick' tipli diziden alınan verilerle değiştirir
Kullanıcı-tanımlı sembol için Piyasa Derinliği durumunu aktarır
Belirtilen dosyada veritabanı açar veya oluşturur
Veritabanını kapatır
Verileri bir dosyadan tabloya aktarır
Bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucunu bir CSV dosyasına aktarır
Uzman Danışmanlar günlüğüne bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucu yazdırır
Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder
Belirtilen veritabanına istek yürütür
Daha sonra DatabaseRead() kullanılarak yürütülebilen bir istek tanıtıcı değeri oluşturur
DatabasePrepare() çağrıldıktan sonra olduğu gibi isteği sıfırlar
İstekte bir parametre değeri ayarlar
Diziyi parametre değeri olarak ayarlar
İstek sonucunda bir sonraki girdiye gider
DatabasePrepare()'da oluşturulan isteği kaldırır
İşlem yürütmeyi başlatır
İşlem yürütmeyi tamamlar
İşlemleri geri alır
İstekteki alan sayısını elde eder
Alan adını indekse göre elde eder
Alan tipini indekse göre elde eder
Alan boyutunu bayt cinsinden elde eder
Alan değerini geçerli kayıttan dizge olarak elde eder
Geçerli kayıttan int tipi değeri elde eder
Geçerli kayıttan long tipi değeri elde eder
Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder
Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder
Hata ayıklamadaki program kırılma noktası
Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar
Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür
Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder
Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar
Derinlik tamponunu temizler
Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder
Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder
Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur
Aktarılan görüntüden kesilmiş belirli bir boyuttaki dikdörtgenden 2D bir doku oluşturur
Gölgelendirici girdilerini oluşturur
Gölgelendirici girdilerini ayarlar
Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur
Köşe gölgelendirici için köşe düzenini ayarlar
Gölgelendirici girdilerini ayarlar
Gölgelendirici dokularını ayarlar
DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır
DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur
DXDrawIndexed()'i kullanarak render almak için ilkellerin tipini ayarlar
Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar
Render alma için gölgelendirici ayarlar
Tanıtıcı değer tipini geri döndürür
Tanıtıcı değeri serbest bırakır
Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür
Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur
Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur
Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır
Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır
Bir sayının eksponentine dönüş yapar
Uzman Danışmanı durdurur ve çizelgeden kaldırır
Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar
Açılmış bir dosyayı kapatır
Orjinal dosyayı, yerel veya paylaşımlı bir klasörden, başka bir dosyaya kopyalar
Belirtilen bir dosyayı siler
Arama işleyicisini kapatır
Belirtilen filtreye göre belli bir konumda dosya araması başlatır
FileFindFirst() fonksiyonu ile yapılan aramayı devam ettirir
Giriş/çıkış tamponunda kalan tüm veriyi bir diske yazar
Dosyaya dair bir tamsayı özelliğini alır
Okuma sürecinde bir dosyanın sonunu tanımlar
Bir dosyanın varlığını kontrol eder
Okuma sürecinde bir metin dosyasındaki bir satırın sonunu tanımlar
Bir dosyayı taşır veya yeniden adlandırır
Belirli bir isme ve bayrağa sahip olan dosyayı açar
BIN tipi bir dosyadan, string harici herhangi tipteki dizileri okur
CSV dosyasındaki bir dizgiyi ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur ardından okunan dizgiyi bool tipine dönüştürür
CSV dosyasındaki, "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" veya "HH:MM:SS" biçimlerinden birindeki dizgiyi okur ve bir datetime değerine dönüştürür
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan double tipi değeri okur
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan float tipi bir değeri okur
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan short veya char tipi bir değeri okur
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan long tipi bir değeri okur
CSV dosyasındaki bir dizgiyi, mevcut konumdan ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur, ardından bu dizgiyi double tipine dönüştürür
Bir dosyadaki dizgiyi, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur
Bir yapıya parametre olarak geçirilmiş ikili dosyanın içeriğini okur
Dosya işaretçisinin konumunu, belirtilen bayt sayısı ile, belirlenen konuma taşır
Söz konusu açık dosyanın boyutuna dönüş yapar
Söz konusu açık dosyanın, mevcut dosya işaretçisi konumuna dönüş yapar
CSV veya TXT tipi dosyaya veri yazar
BIN tipi bir dosyaya herhangi bir tipte (string hariç) diziler yazar
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak double tipi bir değer yazar
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak float tipi bir değer yazar file
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak int tipi bir değer yazar file
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak long tipi bir değer yazar
Bir BIN veya TXT dosyasının içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak string tipi bir değer yazar
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak bir yapının içeriklerini yazar
Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar
İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar
İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar
İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar
Belirtilen klasördeki tüm dosyaları siler
Files dizini içinde (common_flag değerine bağlı olarak) bir klasör oluşturur
Seçilen klasörü siler. Klasör boş değilse silinemez
Verilerle birlikte bir çerçeve ekler
Çerçeve okuma filtresini ayarlar ve işaretçiyi başlangıca taşır
Çerçevenin okuma işaretçisini başlangıca taşır ve önceden ayarlanmış olan filtreyi siler
Çerçevenin şekillendirildiği giriş parametresini alır
Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır
Son hataya dönüş yapar
Nesne işaretçisine dönüş yapar
Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar
Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder
Bir global değişkeni siler
Bir global değişkenin değerine dönüş yapar
Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismine dönüş yapar
Belirtilen ön eke sahip global değişkeni siler
Bir global değişkene, yeni bir değer ayarlar
Bir global değişkene, koşula bağlı olarak yeni bir değer ayarlar
Tüm global değişkenlerin değerlerini zorla diske yazar
Global değişkenlerin toplam sayısına dönüş yapar
Bir global değişkene, terminalin sadece mevcut oturumunda geçerli olacak yeni bir değer ayarlar
Global değişkene yapılan son erişimin zamanına dönüş yapar
Geçmişteki bir işlemin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki bir işlemin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki bir işlemin istenen (string) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki bir işlemin fişine dönüş yapar
Uygun fonksiyonlarla yapılacak daha sonraki çağrılar için geçmişteki bir işlemi seçer
Geçmişteki işlemlerin sayısına dönüş yapar
Geçmişteki bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar
Geçmişteki karşılık gelen emrin fişine dönüş yapar
Daha sonraki işler için geçmişteki bir emri seçer
Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar
Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve faaliyet geçmişini düzeltir
Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür
Zamana göre bar arama. İşlev, belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun dizinini döndürür
İlgili grafikteki çubuğun Kapanış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun Yüksek fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre)
İlgili grafikteki çubuğun Düşük fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikte bulunan en küçük değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre)
İlgili grafikteki çubuğun Açılış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun açılış zamanını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun gerçek hacmini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür
İlgili grafikteki çubuğun spread değerini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür
Accelerator Oscillator
Accumulation/Distribution
Average Directional Index
Average Directional Index by Welles Wilder
Alligator
Adaptive Moving Average
Awesome Oscillator
Average True Range
Bollinger Bands®
Bears Power
Bulls Power
Market Facilitation Index by Bill Williams
Commodity Channel Index
Chaikin Oscillator
Özel gösterge
Double Exponential Moving Average
DeMarker
Envelopes
Force Index
Fractals
Fractal Adaptive Moving Average
Gator Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo
Moving Average
Moving Averages Convergence-Divergence
Money Flow Index
Momentum
MqlParam tipi parametrelerden oluşmuş bir dizi ile oluşturulan belirli bir teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar
Belirtilen tanıtıcı değere bağlı olarak, gösterge giriş parametrelerinin sayısına, değerlerine ve tiplerine dönüş yapar
Gösterge tanıtıcı değerini kaldırır ve başka biri tarafından kullanılmıyorsa hesaplama bloğunu serbest bırakır
double tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar
int tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar
string tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar
int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür
On Balance Volume
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
Relative Strength Index
Relative Vigor Index
Parabolic Stop And Reverse System
Bir MQL5 programı işlemi durdurma emri almışsa, 'true' değerine dönüş yapar
Standard Deviation
Stochastic Oscillator
Triple Exponential Moving Average
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
Variable Index Dynamic Average
Volumes
Williams' Percent Range
Sayının normal logaritmasına dönüş yapar
Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar
Belirtilen bir sembolün Piyasa Derinliği kayıtlarını içeren MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır
Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar
Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
Bir x değişkeninin ark sinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
Bir x değişkeninin ark tanjant değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar
Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar
Bir sayının eksponentine dönüş yapar
Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar
Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder
Sayının normal logaritmasına dönüş yapar
Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar
İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar
İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar
İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar
Bir sayının kuvvetini alır
0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar
Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar
Bir sayının sinüsüne dönüş yapar
Sayının kareköküne dönüş yapar
Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar
Bir sayının tanjantını alır
Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir
Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar
Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kur
MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapat.
Bağlantı kurulmuş olan MetaTrader 5 terminalinin durumunu ve parametrelerini elde et
MetaTrader 5 terminal versiyonunu geri döndür
Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et
Belirtilen dizinden itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki barları elde et
Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden tikler elde et
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde et
Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar
Belirtilen çizelge üzerinde belirlenen tipte bir nesne oluşturur
Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesneyi siler
Belirtilen tanımlayıcı ve ismi kullanarak bir nesneyi arar
Karşılık gelen nesne özelliğinin double tipi değerine dönüş yapar
Karşılık gelen nesne özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar
Karşılık gelen nesne özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
Nesnenin belirtilen fiyat değeri için zaman değerine dönüş yapar
Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar
Bir nesnenin tutturma noktası koordinatlarını değiştirir
Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesnenin ismine dönüş yapar
Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler
Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar
Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar
Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar
Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar
Fonksiyon, Start olayının skriptte ayarlanan bazı eylemleri gerçekleştirmek için oluştuğunda çağrılır.
Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını başlatmak için Init olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını sonlandırmak için Deinit olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, yeni bir fiyatı(tik) işlemek için NewTick olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, fiyat bilgisinin değişimini işlemek için Calculate olayı oluştuğunda göstergelerde çağrılır.
Fonksiyon, Timer periyodik olayının terminal tarafından sabit zaman aralıklarında oluşturulmasıyla göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, bir işlem sunucusu üzerinde bir alım-satım işleminin sonunda oluşturulan Trade olayı sırasında uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, bir işlem isteği gerçekleştirim sonuçlarını işlemek için TradeTransaction olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, piyasa derinliğindeki değişiklikleri işlemek için BookEvent olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, bir MQL5 programı veya bir kullanıcı tarafından yapılan grafik değişikliklerini işlemek için ChartEvent olayı oluştuğunda göstergelerde ve uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, bir uzman danışmanın geçmiş veriler üzerinde test edilmesinden sonra gerekli eylemleri gerçekleştirmek için Tester olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, strateji sınayıcısında optimizasyondan önce gerekli eylemleri gerçekleştirmek için TesterInit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonundan sonra TesterDeinit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonu sırasında yeni bir veri çerçevesinin gelişini işlemek için TesterPass olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.
Belirtilen emir tipi için, teminat para birimi cinsinden gereken teminat miktarını hesaplar
Geçirilen parametrelere göre teminat para birimi cinsinden kar hesaplar
İstenen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için yeterli fon olup olmadığını kontrol eder.
Bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
Bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
Bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar
Söz konusu emrin fişine dönüş yapar
Daha sonraki işler için bir emri seçer
Sunucuya alım-satım istekleri gönderir
Asenkron biçimde, sunucu cevabını beklemeden alım-satım istekleri gönderir
Emir sayısına dönüş yapar
Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeni için, veri aralığı ve değişim birimi hakkında bilgi alır
Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeninin kullanımını belirler: değer,değişim birimi (adım değeri), başlangıç değeri ve son değer
Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar
Periyottaki saniye sayısına dönüş yapar
Bir ses dosyasını oynatır
tam-sayı tipli gösterge çizgisi özelliğinin değerine dönüş yapar
double tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar
int tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar
string tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar
Mevcut sembolün karşıt dövizindeki puan büyüklüğüne dönüş yapar
Açık bir pozisyonun istenen (double) özelliğine dönüş yapar
Açık bir pozisyonun istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
Açık bir pozisyonun istenen (string) özelliğine dönüş yapar
Açık pozisyona karşılık gelen sembol ismine dönüş yapar
Bir açık pozisyonu daha sonraki çalışmalar için seçer
Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar
Bir sayının kuvvetini alır
Günlük içinde bir mesaj görüntüler
Önceden ayarlanmış biçime uygun olarak, günlük içindeki sembol kümelerini biçimlendirip çıktılar
0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar
Önceden belirlenmiş _LastError değerini sıfır yapar
Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur
Dinamik olarak oluşturulmuş kaynağı siler, (bunun için ayrılmış belleği serbest bırakarak)
ResourceCreate() fonksiyonuyla oluşturulan veya derleme sırasında EX5 dosyasına kaydedilen grafiksel kaynaktan veri okur
Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder
Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar
"FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir
"Email" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir
MetaQuotes ID'si "Notifications" (bildirimler) sekmesinde belirlenen mobil terminallere anlık bildirimler gönderir
Tarihsel verinin durumu ile ilgili veriye dönüş yapar
Belirtilen gösterge tamponunu, tek boyutlu, double tipli dinamik bir diziye bağlar
Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar
Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür
Returns the value of double type property for selected signal
Returns the value of integer type property for selected signal
Returns the value of string type property for selected signal
Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it
Returns the total amount of signals, available in terminal
Returns the value of double type property of signal copy settings
Returns the value of integer type property of signal copy settings
Returns the value of string type property of signal copy settings
Sets the value of double type property of signal copy settings
Sets the value of integer type property of signal copy settings
Subscribes to the trading signal
Cancels subscription
Bir sayının sinüsüne dönüş yapar
Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir
Belirtilen bayraklara sahip bir soket oluştur ve onun tanıtıcı değerini geri döndür
Bir soketi kapat
Zaman aşımı kontrolü ile sunucuya bağlan
Soketin şu anda bağlı olup olmadığını kontrol et
Bir soketten okunabilen bir dizi baytı al
Verilerin şu anda bir sokete yazılıp yazılmayacağını kontrol et
Soket sistem nesnesi için veri almak ve göndermek için zaman aşımını ayarla
Bir soketten veri oku
Bir sokete veri yaz
TLS Tokalaşma protokolü aracılığıyla belirli bir ana bilgisayara güvenli TLS (SSL) bağlantısı kur
Ağ bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan sertifika hakkında veri al
Verileri güvenli TLS bağlantısından oku
Kullanılabilir tüm verileri güvenli TLS bağlantısından oku
Verileri güvenli TLS bağlantısıyla gönder
Sayının kareköküne dönüş yapar
Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar
Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler
Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar
İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar.
Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir
Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur
Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar
Önceden ayarlanmış biçime göre, sayıyı dizgiye dönüştürür
Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar
Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir
Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir
Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir
Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar
Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar
Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar
Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar
Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, int tipli bir sayıya dönüştürür
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir
Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar
Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir
Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar
Dizginin sağ tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser
MqlDateTime yapı tipindeki bir değişkenin tipini datetime tipine dönüştürür
Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar
Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar
Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar
Returns the margin rates depending on the order type and direction
Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.
Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.
Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar
MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar
Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler
Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar
Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler
Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar
Bir sayının tanjantını alır
Terminale işlemi tamamlama komutu verir
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
Sınama sonuçlarına dayanarak hesaplanan belirli bir istatistiğin değerine dönüş yapar
Mevcut yazı tipi ayarları için dizginin genişlik ve yükseklik değerlerine dönüş yapar
Bir metni, grafiksel kaynak oluşturmak amacıyla tasarlanmış özel bir diziye (tampona) aktarır
Çizim yöntemlerini kullanarak, görüntülenecek yazı tipini ayarlar (varsayılan olarak Arial 20 kullanılır)
Bilinen son sunucu zamanına (son kotasyonun alındığı zamana) datetime biçiminde dönüş yapar
Yaz Saati Uygulamasının değişim işaretine dönüş yapar
Müşteri terminalinin çalışmakta olduğu bilgisayarın yerel zamanını kullanarak, Yaz Saati Uygulaması ile, GMT değerine datetime biçiminde dönüş yapar
GMT zamanıyla yerel bilgisayar zamanı arasındaki farka, saniye bazında ve Yaz Saati Uygulamasını göz önünde bulundurarak dönüş yapar
Yerel bilgisayar zamanına datetime biçiminde dönüş yapar
01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür
Bir datetime değişkeninin değerini MqlDateTime yapı tipine dönüştürür
Alım-satım sunucusunun mevcut hesaplanmış zamanına dönüş yapar
Sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar
Sends HTTP request to the specified server
Referansla geçirilen bir değeri sıfırlar. Değişken, yapıcılara sahip olan yapı ve sınıflar hariç her tipte olabilir.