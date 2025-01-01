DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMQL5 Fonksiyonlarının Listesi 

MQL5 Fonksiyonlarının Listesi

Alfabetik sıraya göre tüm MQL5 fonksiyonları.

Fonksiyon

Eylem

Bölüm

AccountInfoDouble

Karşılık gelen hesap özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar

Hesap Bilgisi

AccountInfoInteger

Karşılık gelen hesap özelliğinin tamsayı tipli değerine dönüş yapar

Hesap Bilgisi

AccountInfoString

Karşılık gelen hesap özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

Hesap Bilgisi

acos

Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

Alert

Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir

Yaygın Fonksiyonlar

ArrayBsearch

Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending

Dizi Fonksiyonları

ArrayCompare

Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapıların karşılaştırma sonucunu verir

Dizi Fonksiyonları

ArrayCopy

Bir diziyi başka bir diziye kopyalar

Dizi Fonksiyonları

ArrayFill

Diziyi belirtilen değerle doldurur

Dizi Fonksiyonları

ArrayFree

Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar

Dizi Fonksiyonları

ArrayGetAsSeries

Dizinin indisleme yönünü kontrol eder

Dizi Fonksiyonları

ArrayInitialize

Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur

Dizi Fonksiyonları

ArrayIsDynamic

Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder

Dizi Fonksiyonları

ArrayIsSeries

Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder

Dizi Fonksiyonları

ArrayMaximum

Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en büyük elemanı arar

Dizi Fonksiyonları

ArrayMinimum

Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en küçük elemanı arar

Dizi Fonksiyonları

ArrayRange

Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar

Dizi Fonksiyonları

ArrayResize

Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar

Dizi Fonksiyonları

ArraySetAsSeries

Dizinin indisleme yönünü ayarlar

Dizi Fonksiyonları

ArraySize

Dizideki eleman sayısına dönüş yapar

Dizi Fonksiyonları

ArraySort

Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar

Dizi Fonksiyonları

ArrayPrint

Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar

Dizi Fonksiyonları

ArrayRange

Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar

Dizi Fonksiyonları

ArrayResize

Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar

Dizi Fonksiyonları

ArrayInsert

Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler

Dizi Fonksiyonları

ArrayRemove

Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır

Dizi Fonksiyonları

ArrayReverse

Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir

Matematik Fonksiyonları

ArraySetAsSeries

Dizinin indisleme yönünü ayarlar

Matematik Fonksiyonları

ArraySize

Dizideki eleman sayısına dönüş yapar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

ArraySort

Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

ArraySwap

Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir

Ekonomik Takvim

CalendarEventById

ID'sine göre olay açıklaması elde et

Ekonomik Takvim

CalendarValueById

ID'sine göre olay değeri açıklaması elde et

Ekonomik Takvim

CalendarCountries

Takvimde mevcut olan ülke adlarının dizisini elde et

Ekonomik Takvim

CalendarEventByCountry

Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde et

Ekonomik Takvim

CalendarEventByCurrency

Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen para birimine göre elde et

Ekonomik Takvim

CalendarValueHistoryByEvent

Belirtilen zaman aralığındaki tüm olayların değer dizisini olay ID'sine göre elde et

Ekonomik Takvim

CalendarValueHistory

Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde et

Ekonomik Takvim

CalendarValueLastByEvent

Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde et

Ekonomik Takvim

CalendarValueLast

Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ülkeye ve/veya para birimine göre sıralanan tüm etkinlikler için değer dizisini elde et

Ekonomik Takvim

ceil

Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

CharArrayToString

Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar

Dönüşüm Fonksiyonları

ChartApplyTemplate

Belirlenmiş bir dosyadan, belirlenmiş bir şablonu çizelgeye uygular

Çizelge İşlemleri

ChartClose

Belirlenen çizelgeyi kapatır

Çizelge İşlemleri

ChartFirst

Müşteri terminalindeki ilk çizelgenin kimliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartGetDouble

Belirlenen çizelgenin double tipli özelliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartGetInteger

Belirlenen çizelgenin tamsayı değerli özelliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartGetString

Belirlenen çizelgenin string tipli özelliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartID

Mevcut çizelgenin kimliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorAdd

Belirlenen tanıtıcı değer ile bir göstergeyi, belirlenen bir çizelge penceresine ekler

Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorDelete

Belirlenen bir çizelge penceresinden belirlenen isimde bir göstergeyi kaldırır

Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorGet

Belirlenen çizelge içinde, belirlenen kısa isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorName

Belirlenen çizelge üzerindeki gösterge listesindeki numarayı kullanarak göstergenin kısa ismine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorsTotal

Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartNavigate

Belirlenen çizelge üzerinde, belirlenen konuma göre, belirlenen değerde kaydırma gerçekleştirir

Çizelge İşlemleri

ChartNext

Belirlenmiş çizelgenin sonrasındaki, çizelgenin kimliğine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartOpen

Belirlenmiş sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar

Çizelge İşlemleri

CharToString

Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

ChartPeriod

Belirlenen çizelgenin periyot değerine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartPriceOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının fiyat koordinatına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartRedraw

Belirlenen çizelgeyi yeniden çizim için zorlar

Çizelge İşlemleri

ChartSaveTemplate

Çizelgenin mevcut ayarlarını belirlenmiş bir isimle bir şablona kaydeder

Çizelge İşlemleri

ChartScreenShot

Çizelgenin mevcut durumunun GIF, PNG veya BMP formatında ekran görüntüsünü alır

Çizelge İşlemleri

ChartSetDouble

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için double değer ayarlar

Çizelge İşlemleri

ChartSetInteger

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için tamsayı (datetime, int, color, bool or char) değer ayarlar

Çizelge İşlemleri

ChartSetString

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için string tipli değer ayarlar

Çizelge İşlemleri

ChartSetSymbolPeriod

Belirlenen nesnenin sembol değerini ve periyodunu değiştirir

Çizelge İşlemleri

ChartSymbol

Belirlenen çizelgenin sembol ismine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartTimeOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartTimePriceToXY

Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden, X ve Y koordinatlarına dönüştürür

Çizelge İşlemleri

ChartWindowFind

Göstergelerin çizildiği alt pencerelerin sayısına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartWindowOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge alt penceresinin indisine dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartXOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

ChartXYToTimePrice

Bir çizelgedeki X ve Y koordinatlarını, zaman ve fiyat değerlerine dönüştürür

Çizelge İşlemleri

ChartYOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının Y koordinatına dönüş yapar

Çizelge İşlemleri

CheckPointer

Nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar

Yaygın Fonksiyonlar

CLBufferCreate

Bir OpenCL tamponu oluşturur

OpenCL ile Çalışma

CLBufferFree

Bir OpenCL tamponunu siler

OpenCL ile Çalışma

CLBufferRead

OpenCL tamponunu bir diziye okur

OpenCL ile Çalışma

CLBufferWrite

Bir diziyi OpenCL tamponuna yazar

OpenCL ile Çalışma

CLContextCreate

Bir OpenCL bağlamı oluşturur

OpenCL ile Çalışma

CLContextFree

Bir OpenCL bağlamını siler

OpenCL ile Çalışma

CLExecute

Bir OpenCL programını çalıştırır

OpenCL ile Çalışma

CLGetDeviceInfo

OpenCL sürücüsünden aygıtın özelliğini alır

OpenCL ile Çalışma

CLGetInfoInteger

Bir OpenCL aygıtı veya nesnesi için bir tamsayı özelliğinin değerine dönüş yapar

OpenCL ile Çalışma

CLHandleType

Bir OpenCL tanıtıcı değerinin (handle) tipine, ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biri şeklinde dönüş yapar

OpenCL ile Çalışma

CLKernelCreate

Bir OpenCL başlatma fonksiyonu oluşturur

OpenCL ile Çalışma

CLKernelFree

OpenCL başlatma fonksiyonunu siler

OpenCL ile Çalışma

CLProgramCreate

Bir kaynak kodundan OpenCL programı oluşturur

OpenCL ile Çalışma

CLProgramFree

Bir OpenCL programını siler

OpenCL ile Çalışma

CLSetKernelArg

OpenCL fonksiyonu için parametre ayarlar

OpenCL ile Çalışma

CLSetKernelArgMem

Bir OpenCL tamponunu OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar

OpenCL ile Çalışma

ColorToARGB

Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür.

Dönüşüm Fonksiyonları

ColorToString

Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

Comment

Çizelgenin sol üst köşesine bir yorumu çıktılar

Yaygın Fonksiyonlar

CopyBuffer

Belirtilen bir göstergenin belirtilen bir tamponunu bir dizi içine kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyClose

Belirtilen sembol ve periyot için çubuk kapanış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyHigh

Belirtilen sembol ve periyot için maksimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyLow

Belirtilen sembol ve periyot için minimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyOpen

Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyRates+

Belirtilen sembol ve periyot için Rates yapısının tarihsel verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyRealVolume

Belirtilen sembol ve periyot için alım-satım hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopySpread

Belirtilen sembol ve periyot için makas değerine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTicks

Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTickVolume

Belirtilen sembol ve periyot için tik hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTime

Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış zamanına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

cos

Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array

Yaygın Fonksiyonlar

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

Yaygın Fonksiyonlar

CustomSymbolCreate

Belirtilen grubun içinde belirtilen isimde bir sembol oluşturur

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolDelete

Belirtilen isme sahip olan kullanıcı-tanımlı sembolü siler

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetInteger

Kullanıcı-tanımlı sembolün tamsayı tipli bir özelliğini ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetDouble

Kullanıcı-tanımlı sembolün reel tipli bir özelliğini ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetString

Kullanıcı-tanımlı sembolün dizgi tipli bir özelliğini ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetMarginRate

Kullanıcı-tanımlı bir sembol için emir türüne ve yönüne göre ilgili teminat oranlarını ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetSessionQuote

Belirtilen sembol ve gün değeri için fiyatlandırma seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetSessionTrade

Belirtilen sembol ve gün değeri için işlem seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm çubuk verilerini siler.

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesReplace

Kullanıcı-tanımlı sembolün veri geçmişinde, belirtilen zaman aralığındaki verileri 'MqlRates' tipli dizinin verileri ile değiştirir

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesUpdate

Kullanıcı-tanımlı bir sembolün veri geçmişindeki eksik verileri ekler ve mevcut verileri 'MqlRates' tipli diziden kopyalayarak değiştirir

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksAdd

Kullanıcı-tanımlı bir sembol için MqlTick tipli bir diziden veri ekler. Kullanıcı-tanımlı sembol Piyasa Gözlemi penceresinde seçilmiş olmalıdır

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen aralıktaki geçmiş tik verilerini siler

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksReplace

Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen zaman aralığındaki geçmiş verilerini 'MqlTick' tipli diziden alınan verilerle değiştirir

Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomBookAdd

Kullanıcı-tanımlı sembol için Piyasa Derinliği durumunu aktarır

Kullanıcı-tanımlı semboller

DatabaseOpen

Belirtilen dosyada veritabanı açar veya oluşturur

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseClose

Veritabanını kapatır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseImport

Verileri bir dosyadan tabloya aktarır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseExport

Bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucunu bir CSV dosyasına aktarır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabasePrint

Uzman Danışmanlar günlüğüne bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucu yazdırır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTableExists

Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseExecute

Belirtilen veritabanına istek yürütür

Veritabanlarıyla çalışma

DatabasePrepare

Daha sonra DatabaseRead() kullanılarak yürütülebilen bir istek tanıtıcı değeri oluşturur

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseReset

DatabasePrepare() çağrıldıktan sonra olduğu gibi isteği sıfırlar

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseBind

İstekte bir parametre değeri ayarlar

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseBindArray

Diziyi parametre değeri olarak ayarlar

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseRead

İstek sonucunda bir sonraki girdiye gider

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseFinalize

DatabasePrepare()'da oluşturulan isteği kaldırır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionBegin

İşlem yürütmeyi başlatır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionCommit

İşlem yürütmeyi tamamlar

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionRollback

İşlemleri geri alır

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnsCount

İstekteki alan sayısını elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnName

Alan adını indekse göre elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnType

Alan tipini indekse göre elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnSize

Alan boyutunu bayt cinsinden elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnText

Alan değerini geçerli kayıttan dizge olarak elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnInteger

Geçerli kayıttan int tipi değeri elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnLong

Geçerli kayıttan long tipi değeri elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnDouble

Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnBlob

Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder

Veritabanlarıyla çalışma

DebugBreak

Hata ayıklamadaki program kırılma noktası

Yaygın Fonksiyonlar

Digits

Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar

Durun Kontrolü

DoubleToString

Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

DXContextCreate

Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur

DirectX ile çalışma

DXContextSetSize

DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir

DirectX ile çalışma

DXContextSetSize

DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder

DirectX ile çalışma

DXContextClearColors

Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar

DirectX ile çalışma

DXContextClearDepth

Derinlik tamponunu temizler

DirectX ile çalışma

DXContextGetColors

Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder

DirectX ile çalışma

DXContextGetDepth

Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder

DirectX ile çalışma

DXBufferCreate

Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur

DirectX ile çalışma

DXTextureCreate

Aktarılan görüntüden kesilmiş belirli bir boyuttaki dikdörtgenden 2D bir doku oluşturur

DirectX ile çalışma

DXInputCreate

Gölgelendirici girdilerini oluşturur

DirectX ile çalışma

DXInputSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar

DirectX ile çalışma

DXShaderCreate

Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur

DirectX ile çalışma

DXShaderSetLayout

Köşe gölgelendirici için köşe düzenini ayarlar

DirectX ile çalışma

DXShaderInputsSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar

DirectX ile çalışma

DXShaderTexturesSet

Gölgelendirici dokularını ayarlar

DirectX ile çalışma

DXDraw

DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır

DirectX ile çalışma

DXDrawIndexed

DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur

DirectX ile çalışma

DXPrimiveTopologySet

DXDrawIndexed()'i kullanarak render almak için ilkellerin tipini ayarlar

DirectX ile çalışma

DXBufferSet

Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar

DirectX ile çalışma

DXShaderSet

Render alma için gölgelendirici ayarlar

DirectX ile çalışma

DXHandleType

Tanıtıcı değer tipini geri döndürür

DirectX ile çalışma

DXRelease

Tanıtıcı değeri serbest bırakır

DirectX ile çalışma

EnumToString

Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

EventChartCustom

Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur

Olaylarla Çalışma

EventKillTimer

Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur

Olaylarla Çalışma

EventSetMillisecondTimer

Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır

Olaylarla Çalışma

EventSetTimer

Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır

Olaylarla Çalışma

exp

Bir sayının eksponentine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

ExpertRemove

Uzman Danışmanı durdurur ve çizelgeden kaldırır

Yaygın Fonksiyonlar

fabs

Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

FileClose

Açılmış bir dosyayı kapatır

Dosya Fonksiyonları

FileCopy

Orjinal dosyayı, yerel veya paylaşımlı bir klasörden, başka bir dosyaya kopyalar

Dosya Fonksiyonları

FileDelete

Belirtilen bir dosyayı siler

Dosya Fonksiyonları

FileFindClose

Arama işleyicisini kapatır

Dosya Fonksiyonları

FileFindFirst

Belirtilen filtreye göre belli bir konumda dosya araması başlatır

Dosya Fonksiyonları

FileFindNext

FileFindFirst() fonksiyonu ile yapılan aramayı devam ettirir

Dosya Fonksiyonları

FileFlush

Giriş/çıkış tamponunda kalan tüm veriyi bir diske yazar

Dosya Fonksiyonları

FileGetInteger

Dosyaya dair bir tamsayı özelliğini alır

Dosya Fonksiyonları

FileIsEnding

Okuma sürecinde bir dosyanın sonunu tanımlar

Dosya Fonksiyonları

FileIsExist

Bir dosyanın varlığını kontrol eder

Dosya Fonksiyonları

FileIsLineEnding

Okuma sürecinde bir metin dosyasındaki bir satırın sonunu tanımlar

Dosya Fonksiyonları

FileMove

Bir dosyayı taşır veya yeniden adlandırır

Dosya Fonksiyonları

FileOpen

Belirli bir isme ve bayrağa sahip olan dosyayı açar

Dosya Fonksiyonları

FileReadArray

BIN tipi bir dosyadan, string harici herhangi tipteki dizileri okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadBool

CSV dosyasındaki bir dizgiyi ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur ardından okunan dizgiyi bool tipine dönüştürür

Dosya Fonksiyonları

FileReadDatetime

CSV dosyasındaki, "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" veya "HH:MM:SS" biçimlerinden birindeki dizgiyi okur ve bir datetime değerine dönüştürür

Dosya Fonksiyonları

FileReadDouble

Dosya işaretçisinin mevcut konumundan double tipi değeri okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadFloat

Dosya işaretçisinin mevcut konumundan float tipi bir değeri okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadInteger

Dosya işaretçisinin mevcut konumundan short veya char tipi bir değeri okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadLong

Dosya işaretçisinin mevcut konumundan long tipi bir değeri okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadNumber

CSV dosyasındaki bir dizgiyi, mevcut konumdan ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur, ardından bu dizgiyi double tipine dönüştürür

Dosya Fonksiyonları

FileReadString

Bir dosyadaki dizgiyi, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur

Dosya Fonksiyonları

FileReadStruct

Bir yapıya parametre olarak geçirilmiş ikili dosyanın içeriğini okur

Dosya Fonksiyonları

FileSeek

Dosya işaretçisinin konumunu, belirtilen bayt sayısı ile, belirlenen konuma taşır

Dosya Fonksiyonları

FileSize

Söz konusu açık dosyanın boyutuna dönüş yapar

Dosya Fonksiyonları

FileTell

Söz konusu açık dosyanın, mevcut dosya işaretçisi konumuna dönüş yapar

Dosya Fonksiyonları

FileWrite

CSV veya TXT tipi dosyaya veri yazar

Dosya Fonksiyonları

FileWriteArray

BIN tipi bir dosyaya herhangi bir tipte (string hariç) diziler yazar

Dosya Fonksiyonları

FileWriteDouble

İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak double tipi bir değer yazar

Dosya Fonksiyonları

FileWriteFloat

İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak float tipi bir değer yazar file

Dosya Fonksiyonları

FileWriteInteger

İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak int tipi bir değer yazar file

Dosya Fonksiyonları

FileWriteLong

İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak long tipi bir değer yazar

Dosya Fonksiyonları

FileWriteString

Bir BIN veya TXT dosyasının içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak string tipi bir değer yazar

Dosya Fonksiyonları

FileWriteStruct

İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak bir yapının içeriklerini yazar

Dosya Fonksiyonları

floor

Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

fmax

İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

fmin

İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

fmod

İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

FolderClean

Belirtilen klasördeki tüm dosyaları siler

Dosya Fonksiyonları

FolderCreate

Files dizini içinde (common_flag değerine bağlı olarak) bir klasör oluşturur

Dosya Fonksiyonları

FolderDelete

Seçilen klasörü siler. Klasör boş değilse silinemez

Dosya Fonksiyonları

FrameAdd

Verilerle birlikte bir çerçeve ekler

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameFilter

Çerçeve okuma filtresini ayarlar ve işaretçiyi başlangıca taşır

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameFirst

Çerçevenin okuma işaretçisini başlangıca taşır ve önceden ayarlanmış olan filtreyi siler

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameInputs

Çerçevenin şekillendirildiği giriş parametresini alır

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameNext

Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

GetLastError

Son hataya dönüş yapar

Durun Kontrolü

GetPointer

Nesne işaretçisine dönüş yapar

Yaygın Fonksiyonlar

GetTickCount

Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar

Yaygın Fonksiyonlar

GlobalVariableCheck

Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableDel

Bir global değişkeni siler

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableGet

Bir global değişkenin değerine dönüş yapar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableName

Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismine dönüş yapar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesDeleteAll

Belirtilen ön eke sahip global değişkeni siler

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableSet

Bir global değişkene, yeni bir değer ayarlar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableSetOnCondition

Bir global değişkene, koşula bağlı olarak yeni bir değer ayarlar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesFlush

Tüm global değişkenlerin değerlerini zorla diske yazar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesTotal

Global değişkenlerin toplam sayısına dönüş yapar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableTemp

Bir global değişkene, terminalin sadece mevcut oturumunda geçerli olacak yeni bir değer ayarlar

Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableTime

Global değişkene yapılan son erişimin zamanına dönüş yapar

Terminalin Global Değişkenleri

HistoryDealGetDouble

Geçmişteki bir işlemin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetInteger

Geçmişteki bir işlemin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetString

Geçmişteki bir işlemin istenen (string) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetTicket

Geçmişteki bir işlemin fişine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealSelect

Uygun fonksiyonlarla yapılacak daha sonraki çağrılar için geçmişteki bir işlemi seçer

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealsTotal

Geçmişteki işlemlerin sayısına dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetDouble

Geçmişteki bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetInteger

Geçmişteki bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetString

Geçmişteki bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetTicket

Geçmişteki karşılık gelen emrin fişine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderSelect

Daha sonraki işler için geçmişteki bir emri seçer

Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrdersTotal

Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

HistorySelect

Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve faaliyet geçmişini düzeltir

Alım-Satım Fonksiyonları

iBars

Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iBarShift

Zamana göre bar arama. İşlev, belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun dizinini döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iClose

İlgili grafikteki çubuğun Kapanış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iHigh

İlgili grafikteki çubuğun Yüksek fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iHighest

İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre)

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iLow

İlgili grafikteki çubuğun Düşük fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iLowest

İlgili grafikte bulunan en küçük değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre)

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iOpen

İlgili grafikteki çubuğun Açılış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iTime

İlgili grafikteki çubuğun açılış zamanını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iTickVolume

İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iRealVolume

İlgili grafikteki çubuğun gerçek hacmini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iVolume

İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iSpread

İlgili grafikteki çubuğun spread değerini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iAC

Accelerator Oscillator

Teknik Göstergeler

iAD

Accumulation/Distribution

Teknik Göstergeler

iADX

Average Directional Index

Teknik Göstergeler

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Teknik Göstergeler

iAlligator

Alligator

Teknik Göstergeler

iAMA

Adaptive Moving Average

Teknik Göstergeler

iAO

Awesome Oscillator

Teknik Göstergeler

iATR

Average True Range

Teknik Göstergeler

iBands

Bollinger Bands®

Teknik Göstergeler

iBearsPower

Bears Power

Teknik Göstergeler

iBullsPower

Bulls Power

Teknik Göstergeler

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Teknik Göstergeler

iCCI

Commodity Channel Index

Teknik Göstergeler

iChaikin

Chaikin Oscillator

Teknik Göstergeler

iCustom

Özel gösterge

Teknik Göstergeler

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Teknik Göstergeler

iDeMarker

DeMarker

Teknik Göstergeler

iEnvelopes

Envelopes

Teknik Göstergeler

iForce

Force Index

Teknik Göstergeler

iFractals

Fractals

Teknik Göstergeler

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Teknik Göstergeler

iGator

Gator Oscillator

Teknik Göstergeler

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Teknik Göstergeler

iMA

Moving Average

Teknik Göstergeler

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Teknik Göstergeler

iMFI

Money Flow Index

Teknik Göstergeler

iMomentum

Momentum

Teknik Göstergeler

IndicatorCreate

MqlParam tipi parametrelerden oluşmuş bir dizi ile oluşturulan belirli bir teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorParameters

Belirtilen tanıtıcı değere bağlı olarak, gösterge giriş parametrelerinin sayısına, değerlerine ve tiplerine dönüş yapar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorRelease

Gösterge tanıtıcı değerini kaldırır ve başka biri tarafından kullanılmıyorsa hesaplama bloğunu serbest bırakır

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorSetDouble

double tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

IndicatorSetInteger

int tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

IndicatorSetString

string tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

IntegerToString

int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

iOBV

On Balance Volume

Teknik Göstergeler

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Teknik Göstergeler

iRSI

Relative Strength Index

Teknik Göstergeler

iRVI

Relative Vigor Index

Teknik Göstergeler

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Teknik Göstergeler

IsStopped

Bir MQL5 programı işlemi durdurma emri almışsa, 'true' değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

iStdDev

Standard Deviation

Teknik Göstergeler

iStochastic

Stochastic Oscillator

Teknik Göstergeler

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Teknik Göstergeler

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Teknik Göstergeler

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Teknik Göstergeler

iVolumes

Volumes

Teknik Göstergeler

iWPR

Williams' Percent Range

Teknik Göstergeler

log

Sayının normal logaritmasına dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

log10

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MarketBookAdd

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar

Piyasa Bilgisi

MarketBookGet

Belirtilen bir sembolün Piyasa Derinliği kayıtlarını içeren MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

MarketBookRelease

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır

Piyasa Bilgisi

MathAbs

Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathArccos

Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathArcsin

Bir x değişkeninin ark sinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathArctan

Bir x değişkeninin ark tanjant değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathCeil

Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathCos

Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathExp

Bir sayının eksponentine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathFloor

Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathIsValidNumber

Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder

Matematik Fonksiyonları

MathLog

Sayının normal logaritmasına dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathLog10

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathMax

İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathMin

İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathMod

İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathPow

Bir sayının kuvvetini alır

Matematik Fonksiyonları

MathRand

0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathRound

Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar

Matematik Fonksiyonları

MathSin

Bir sayının sinüsüne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathSqrt

Sayının kareköküne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

MathSrand

Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar

Matematik Fonksiyonları

MathTan

Bir sayının tanjantını alır

Matematik Fonksiyonları

MessageBox

Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir

Yaygın Fonksiyonlar

MQLInfoInteger

Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

MQLInfoString

Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

MT5Initialize

MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kur

Python için MetaTrader

MT5Shutdown

MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapat.

Python için MetaTrader

MT5TerminalInfo

Bağlantı kurulmuş olan MetaTrader 5 terminalinin durumunu ve parametrelerini elde et

Python için MetaTrader

MT5Version

MetaTrader 5 terminal versiyonunu geri döndür

Python için MetaTrader

MT5CopyRatesFrom

Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et

Python için MetaTrader

MT5CopyRatesFromPos

Belirtilen dizinden itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et

Python için MetaTrader

MT5CopyRatesRange

MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki barları elde et

Python için MetaTrader

MT5CopyTicksFrom

Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden tikler elde et

Python için MetaTrader

MT5CopyTicksRange

MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde et

Python için MetaTrader

NormalizeDouble

Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar

Dönüşüm Fonksiyonları

ObjectCreate

Belirtilen çizelge üzerinde belirlenen tipte bir nesne oluşturur

Nesne Fonksiyonları

ObjectDelete

Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesneyi siler

Nesne Fonksiyonları

ObjectFind

Belirtilen tanımlayıcı ve ismi kullanarak bir nesneyi arar

Nesne Fonksiyonları

ObjectGetDouble

Karşılık gelen nesne özelliğinin double tipi değerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectGetInteger

Karşılık gelen nesne özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectGetString

Karşılık gelen nesne özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectGetTimeByValue

Nesnenin belirtilen fiyat değeri için zaman değerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectGetValueByTime

Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectMove

Bir nesnenin tutturma noktası koordinatlarını değiştirir

Nesne Fonksiyonları

ObjectName

Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesnenin ismine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

ObjectsDeleteAll

Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler

Nesne Fonksiyonları

ObjectSetDouble

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar

Nesne Fonksiyonları

ObjectSetInteger

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar

Nesne Fonksiyonları

ObjectSetString

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar

Nesne Fonksiyonları

ObjectsTotal

Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

OnStart

Fonksiyon, Start olayının skriptte ayarlanan bazı eylemleri gerçekleştirmek için oluştuğunda çağrılır.

Olay yönetimi

OnInit

Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını başlatmak için Init olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnDeinit

Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını sonlandırmak için Deinit olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTick

Fonksiyon, yeni bir fiyatı(tik) işlemek için NewTick olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnCalculate

Fonksiyon, fiyat bilgisinin değişimini işlemek için Calculate olayı oluştuğunda göstergelerde çağrılır.

Olay yönetimi

OnTimer

Fonksiyon, Timer periyodik olayının terminal tarafından sabit zaman aralıklarında oluşturulmasıyla göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTrade

Fonksiyon, bir işlem sunucusu üzerinde bir alım-satım işleminin sonunda oluşturulan Trade olayı sırasında uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTradeTransaction

Fonksiyon, bir işlem isteği gerçekleştirim sonuçlarını işlemek için TradeTransaction olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnBookEvent

Fonksiyon, piyasa derinliğindeki değişiklikleri işlemek için BookEvent olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnChartEvent

Fonksiyon, bir MQL5 programı veya bir kullanıcı tarafından yapılan grafik değişikliklerini işlemek için ChartEvent olayı oluştuğunda göstergelerde ve uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTester

Fonksiyon, bir uzman danışmanın geçmiş veriler üzerinde test edilmesinden sonra gerekli eylemleri gerçekleştirmek için Tester olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTesterInit

Fonksiyon, strateji sınayıcısında optimizasyondan önce gerekli eylemleri gerçekleştirmek için TesterInit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTesterDeinit

Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonundan sonra TesterDeinit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OnTesterPass

Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonu sırasında yeni bir veri çerçevesinin gelişini işlemek için TesterPass olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

Olay yönetimi

OrderCalcMargin

Belirtilen emir tipi için, teminat para birimi cinsinden gereken teminat miktarını hesaplar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderCalcProfit

Geçirilen parametrelere göre teminat para birimi cinsinden kar hesaplar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderCheck

İstenen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için yeterli fon olup olmadığını kontrol eder.

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetDouble

Bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetInteger

Bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetString

Bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetTicket

Söz konusu emrin fişine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderSelect

Daha sonraki işler için bir emri seçer

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderSend

Sunucuya alım-satım istekleri gönderir

Alım-Satım Fonksiyonları

OrderSendAsync

Asenkron biçimde, sunucu cevabını beklemeden alım-satım istekleri gönderir

Alım-Satım Fonksiyonları

OrdersTotal

Emir sayısına dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

ParameterGetRange

Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeni için, veri aralığı ve değişim birimi hakkında bilgi alır

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

ParameterSetRange

Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeninin kullanımını belirler: değer,değişim birimi (adım değeri), başlangıç değeri ve son değer

Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

Period

Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar

Durun Kontrolü

PeriodSeconds

Periyottaki saniye sayısına dönüş yapar

Yaygın Fonksiyonlar

PlaySound

Bir ses dosyasını oynatır

Yaygın Fonksiyonlar

PlotIndexGetInteger

tam-sayı tipli gösterge çizgisi özelliğinin değerine dönüş yapar

Özel Göstergeler

PlotIndexSetDouble

double tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

PlotIndexSetInteger

int tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

PlotIndexSetString

string tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar

Özel Göstergeler

Point

Mevcut sembolün karşıt dövizindeki puan büyüklüğüne dönüş yapar

Durun Kontrolü

PositionGetDouble

Açık bir pozisyonun istenen (double) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetInteger

Açık bir pozisyonun istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetString

Açık bir pozisyonun istenen (string) özelliğine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetSymbol

Açık pozisyona karşılık gelen sembol ismine dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

PositionSelect

Bir açık pozisyonu daha sonraki çalışmalar için seçer

Alım-Satım Fonksiyonları

PositionsTotal

Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar

Alım-Satım Fonksiyonları

pow

Bir sayının kuvvetini alır

Matematik Fonksiyonları

Print

Günlük içinde bir mesaj görüntüler

Yaygın Fonksiyonlar

PrintFormat

Önceden ayarlanmış biçime uygun olarak, günlük içindeki sembol kümelerini biçimlendirip çıktılar

Yaygın Fonksiyonlar

rand

0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

ResetLastError

Önceden belirlenmiş _LastError değerini sıfır yapar

Yaygın Fonksiyonlar

ResourceCreate

Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur

Yaygın Fonksiyonlar

ResourceFree

Dinamik olarak oluşturulmuş kaynağı siler, (bunun için ayrılmış belleği serbest bırakarak)

Yaygın Fonksiyonlar

ResourceReadImage

ResourceCreate() fonksiyonuyla oluşturulan veya derleme sırasında EX5 dosyasına kaydedilen grafiksel kaynaktan veri okur

Yaygın Fonksiyonlar

ResourceSave

Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder

Yaygın Fonksiyonlar

round

Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar

Matematik Fonksiyonları

SendFTP

"FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir

Yaygın Fonksiyonlar

SendMail

"Email" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir

Yaygın Fonksiyonlar

SendNotification

MetaQuotes ID'si "Notifications" (bildirimler) sekmesinde belirlenen mobil terminallere anlık bildirimler gönderir

Yaygın Fonksiyonlar

SeriesInfoInteger

Tarihsel verinin durumu ile ilgili veriye dönüş yapar

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

SetIndexBuffer

Belirtilen gösterge tamponunu, tek boyutlu, double tipli dinamik bir diziye bağlar

Özel Göstergeler

ShortArrayToString

Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar

Dönüşüm Fonksiyonları

ShortToString

Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

SignalBaseGetDouble

Returns the value of double type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseGetInteger

Returns the value of integer type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseGetString

Returns the value of string type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseSelect

Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it

Trade Signals

SignalBaseTotal

Returns the total amount of signals, available in terminal

Trade Signals

SignalInfoGetDouble

Returns the value of double type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoGetInteger

Returns the value of integer type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoGetString

Returns the value of string type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoSetDouble

Sets the value of double type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoSetInteger

Sets the value of integer type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalSubscribe

Subscribes to the trading signal

Trade Signals

SignalUnsubscribe

Cancels subscription

Trade Signals

sin

Bir sayının sinüsüne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

Sleep

Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir

Yaygın Fonksiyonlar

SocketCreate

Belirtilen bayraklara sahip bir soket oluştur ve onun tanıtıcı değerini geri döndür

Ağ fonksiyonları

SocketClose

Bir soketi kapat

Ağ fonksiyonları

SocketConnect

Zaman aşımı kontrolü ile sunucuya bağlan

Ağ fonksiyonları

SocketIsConnected

Soketin şu anda bağlı olup olmadığını kontrol et

Ağ fonksiyonları

SocketIsReadable

Bir soketten okunabilen bir dizi baytı al

Ağ fonksiyonları

SocketIsWritable

Verilerin şu anda bir sokete yazılıp yazılmayacağını kontrol et

Ağ fonksiyonları

SocketTimeouts

Soket sistem nesnesi için veri almak ve göndermek için zaman aşımını ayarla

Ağ fonksiyonları

SocketRead

Bir soketten veri oku

Ağ fonksiyonları

SocketSend

Bir sokete veri yaz

Ağ fonksiyonları

SocketTlsHandshake

TLS Tokalaşma protokolü aracılığıyla belirli bir ana bilgisayara güvenli TLS (SSL) bağlantısı kur

Ağ fonksiyonları

SocketTlsCertificate

Ağ bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan sertifika hakkında veri al

Ağ fonksiyonları

SocketTlsRead

Verileri güvenli TLS bağlantısından oku

Ağ fonksiyonları

SocketTlsReadAvailable

Kullanılabilir tüm verileri güvenli TLS bağlantısından oku

Ağ fonksiyonları

SocketTlsSend

Verileri güvenli TLS bağlantısıyla gönder

Ağ fonksiyonları

sqrt

Sayının kareköküne dönüş yapar

Matematik Fonksiyonları

srand

Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar

Matematik Fonksiyonları

StringAdd

Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler

Dizgi Fonksiyonları

StringBufferLen

Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar

Dizgi Fonksiyonları

StringCompare

İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar.

Dizgi Fonksiyonları

StringConcatenate

Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir

Dizgi Fonksiyonları

StringFill

Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur

Dizgi Fonksiyonları

StringFind

Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar

Dizgi Fonksiyonları

StringFormat

Önceden ayarlanmış biçime göre, sayıyı dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

StringGetCharacter

Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar

Dizgi Fonksiyonları

StringInit

Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir

Dizgi Fonksiyonları

StringLen

Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir

Dizgi Fonksiyonları

StringReplace

Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir

Dizgi Fonksiyonları

StringSetCharacter

Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar

Dizgi Fonksiyonları

StringSplit

Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar

Dizgi Fonksiyonları

StringSubstr

Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar

Dizgi Fonksiyonları

StringToCharArray

Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToColor

Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToDouble

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToInteger

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, int tipli bir sayıya dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToLower

Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir

Dizgi Fonksiyonları

StringToShortArray

Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToTime

Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

StringToUpper

Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir

Dizgi Fonksiyonları

StringTrimLeft

Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar

Dizgi Fonksiyonları

StringTrimRight

Dizginin sağ tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser

Dizgi Fonksiyonları

StructToTime

MqlDateTime yapı tipindeki bir değişkenin tipini datetime tipine dönüştürür

Tarih ve Zaman

Symbol

Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar

Durun Kontrolü

SymbolInfoDouble

Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoInteger

Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoSessionQuote

Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoSessionTrade

Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoString

Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

SymbolInfoTick

MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

SymbolIsSynchronized

Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler

Piyasa Bilgisi

SymbolName

Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

SymbolSelect

Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler

Piyasa Bilgisi

SymbolsTotal

Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar

Piyasa Bilgisi

tan

Bir sayının tanjantını alır

Matematik Fonksiyonları

TerminalClose

Terminale işlemi tamamlama komutu verir

Yaygın Fonksiyonlar

TerminalInfoDouble

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

TerminalInfoInteger

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

TerminalInfoString

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

Durun Kontrolü

TesterStatistics

Sınama sonuçlarına dayanarak hesaplanan belirli bir istatistiğin değerine dönüş yapar

Yaygın Fonksiyonlar

TextGetSize

Mevcut yazı tipi ayarları için dizginin genişlik ve yükseklik değerlerine dönüş yapar

Nesne Fonksiyonları

TextOut

Bir metni, grafiksel kaynak oluşturmak amacıyla tasarlanmış özel bir diziye (tampona) aktarır

Nesne Fonksiyonları

TextSetFont

Çizim yöntemlerini kullanarak, görüntülenecek yazı tipini ayarlar (varsayılan olarak Arial 20 kullanılır)

Nesne Fonksiyonları

TimeCurrent

Bilinen son sunucu zamanına (son kotasyonun alındığı zamana) datetime biçiminde dönüş yapar

Tarih ve Zaman

TimeDaylightSavings

Yaz Saati Uygulamasının değişim işaretine dönüş yapar

Tarih ve Zaman

TimeGMT

Müşteri terminalinin çalışmakta olduğu bilgisayarın yerel zamanını kullanarak, Yaz Saati Uygulaması ile, GMT değerine datetime biçiminde dönüş yapar

Tarih ve Zaman

TimeGMTOffset

GMT zamanıyla yerel bilgisayar zamanı arasındaki farka, saniye bazında ve Yaz Saati Uygulamasını göz önünde bulundurarak dönüş yapar

Tarih ve Zaman

TimeLocal

Yerel bilgisayar zamanına datetime biçiminde dönüş yapar

Tarih ve Zaman

TimeToString

01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür

Dönüşüm Fonksiyonları

TimeToStruct

Bir datetime değişkeninin değerini MqlDateTime yapı tipine dönüştürür

Tarih ve Zaman

TimeTradeServer

Alım-satım sunucusunun mevcut hesaplanmış zamanına dönüş yapar

Tarih ve Zaman

UninitializeReason

Sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar

Durun Kontrolü

WebRequest

Sends HTTP request to the specified server

Yaygın Fonksiyonlar

ZeroMemory

Referansla geçirilen bir değeri sıfırlar. Değişken, yapıcılara sahip olan yapı ve sınıflar hariç her tipte olabilir.

Yaygın Fonksiyonlar

 