AccountInfoDouble Karşılık gelen hesap özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar Hesap Bilgisi

AccountInfoInteger Karşılık gelen hesap özelliğinin tamsayı tipli değerine dönüş yapar Hesap Bilgisi

AccountInfoString Karşılık gelen hesap özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar Hesap Bilgisi

acos Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

Alert Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir Yaygın Fonksiyonlar

ArrayBsearch Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending Dizi Fonksiyonları

ArrayCopy Bir diziyi başka bir diziye kopyalar Dizi Fonksiyonları

ArrayFill Diziyi belirtilen değerle doldurur Dizi Fonksiyonları

ArrayFree Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar Dizi Fonksiyonları

ArrayGetAsSeries Dizinin indisleme yönünü kontrol eder Dizi Fonksiyonları

ArrayInitialize Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur Dizi Fonksiyonları

ArrayIsDynamic Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder Dizi Fonksiyonları

ArrayIsSeries Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder Dizi Fonksiyonları

ArrayMaximum Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en büyük elemanı arar Dizi Fonksiyonları

ArrayMinimum Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en küçük elemanı arar Dizi Fonksiyonları

ArrayRange Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar Dizi Fonksiyonları

ArrayResize Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar Dizi Fonksiyonları

ArraySetAsSeries Dizinin indisleme yönünü ayarlar Dizi Fonksiyonları

ArraySize Dizideki eleman sayısına dönüş yapar Dizi Fonksiyonları

ArraySort Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar Dizi Fonksiyonları

ArrayPrint Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar Dizi Fonksiyonları

ArrayInsert Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler Dizi Fonksiyonları

ArrayRemove Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır Dizi Fonksiyonları

ArrayReverse Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir Matematik Fonksiyonları

ArraySwap Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir Ekonomik Takvim

CalendarEventById ID'sine göre olay açıklaması elde et Ekonomik Takvim

CalendarValueById ID'sine göre olay değeri açıklaması elde et Ekonomik Takvim

CalendarCountries Takvimde mevcut olan ülke adlarının dizisini elde et Ekonomik Takvim

CalendarEventByCountry Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde et Ekonomik Takvim

CalendarEventByCurrency Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen para birimine göre elde et Ekonomik Takvim

CalendarValueHistoryByEvent Belirtilen zaman aralığındaki tüm olayların değer dizisini olay ID'sine göre elde et Ekonomik Takvim

CalendarValueHistory Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde et Ekonomik Takvim

CalendarValueLastByEvent Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde et Ekonomik Takvim

CalendarValueLast Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ülkeye ve/veya para birimine göre sıralanan tüm etkinlikler için değer dizisini elde et Ekonomik Takvim

ceil Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

CharArrayToString Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar Dönüşüm Fonksiyonları

ChartApplyTemplate Belirlenmiş bir dosyadan, belirlenmiş bir şablonu çizelgeye uygular Çizelge İşlemleri

ChartClose Belirlenen çizelgeyi kapatır Çizelge İşlemleri

ChartFirst Müşteri terminalindeki ilk çizelgenin kimliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartGetDouble Belirlenen çizelgenin double tipli özelliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartGetInteger Belirlenen çizelgenin tamsayı değerli özelliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartGetString Belirlenen çizelgenin string tipli özelliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartID Mevcut çizelgenin kimliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorAdd Belirlenen tanıtıcı değer ile bir göstergeyi, belirlenen bir çizelge penceresine ekler Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorDelete Belirlenen bir çizelge penceresinden belirlenen isimde bir göstergeyi kaldırır Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorGet Belirlenen çizelge içinde, belirlenen kısa isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorName Belirlenen çizelge üzerindeki gösterge listesindeki numarayı kullanarak göstergenin kısa ismine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartIndicatorsTotal Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartNavigate Belirlenen çizelge üzerinde, belirlenen konuma göre, belirlenen değerde kaydırma gerçekleştirir Çizelge İşlemleri

ChartNext Belirlenmiş çizelgenin sonrasındaki, çizelgenin kimliğine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartOpen Belirlenmiş sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar Çizelge İşlemleri

CharToString Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

ChartPeriod Belirlenen çizelgenin periyot değerine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartPriceOnDropped Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının fiyat koordinatına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartRedraw Belirlenen çizelgeyi yeniden çizim için zorlar Çizelge İşlemleri

ChartSaveTemplate Çizelgenin mevcut ayarlarını belirlenmiş bir isimle bir şablona kaydeder Çizelge İşlemleri

ChartScreenShot Çizelgenin mevcut durumunun GIF, PNG veya BMP formatında ekran görüntüsünü alır Çizelge İşlemleri

ChartSetDouble Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için double değer ayarlar Çizelge İşlemleri

ChartSetInteger Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için tamsayı (datetime, int, color, bool or char) değer ayarlar Çizelge İşlemleri

ChartSetString Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için string tipli değer ayarlar Çizelge İşlemleri

ChartSetSymbolPeriod Belirlenen nesnenin sembol değerini ve periyodunu değiştirir Çizelge İşlemleri

ChartSymbol Belirlenen çizelgenin sembol ismine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartTimeOnDropped Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartTimePriceToXY Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden, X ve Y koordinatlarına dönüştürür Çizelge İşlemleri

ChartWindowFind Göstergelerin çizildiği alt pencerelerin sayısına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartWindowOnDropped Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge alt penceresinin indisine dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartXOnDropped Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

ChartXYToTimePrice Bir çizelgedeki X ve Y koordinatlarını, zaman ve fiyat değerlerine dönüştürür Çizelge İşlemleri

ChartYOnDropped Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının Y koordinatına dönüş yapar Çizelge İşlemleri

CheckPointer Nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar Yaygın Fonksiyonlar

CLBufferCreate Bir OpenCL tamponu oluşturur OpenCL ile Çalışma

CLBufferFree Bir OpenCL tamponunu siler OpenCL ile Çalışma

CLBufferRead OpenCL tamponunu bir diziye okur OpenCL ile Çalışma

CLBufferWrite Bir diziyi OpenCL tamponuna yazar OpenCL ile Çalışma

CLContextCreate Bir OpenCL bağlamı oluşturur OpenCL ile Çalışma

CLContextFree Bir OpenCL bağlamını siler OpenCL ile Çalışma

CLExecute Bir OpenCL programını çalıştırır OpenCL ile Çalışma

CLGetDeviceInfo OpenCL sürücüsünden aygıtın özelliğini alır OpenCL ile Çalışma

CLGetInfoInteger Bir OpenCL aygıtı veya nesnesi için bir tamsayı özelliğinin değerine dönüş yapar OpenCL ile Çalışma

CLHandleType Bir OpenCL tanıtıcı değerinin (handle) tipine, ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biri şeklinde dönüş yapar OpenCL ile Çalışma

CLKernelCreate Bir OpenCL başlatma fonksiyonu oluşturur OpenCL ile Çalışma

CLKernelFree OpenCL başlatma fonksiyonunu siler OpenCL ile Çalışma

CLProgramCreate Bir kaynak kodundan OpenCL programı oluşturur OpenCL ile Çalışma

CLProgramFree Bir OpenCL programını siler OpenCL ile Çalışma

CLSetKernelArg OpenCL fonksiyonu için parametre ayarlar OpenCL ile Çalışma

CLSetKernelArgMem Bir OpenCL tamponunu OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar OpenCL ile Çalışma

ColorToARGB Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür. Dönüşüm Fonksiyonları

ColorToString Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

Comment Çizelgenin sol üst köşesine bir yorumu çıktılar Yaygın Fonksiyonlar

CopyBuffer Belirtilen bir göstergenin belirtilen bir tamponunu bir dizi içine kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyClose Belirtilen sembol ve periyot için çubuk kapanış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyHigh Belirtilen sembol ve periyot için maksimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyLow Belirtilen sembol ve periyot için minimal çubuk fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyOpen Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış fiyatına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyRates+ Belirtilen sembol ve periyot için Rates yapısının tarihsel verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyRealVolume Belirtilen sembol ve periyot için alım-satım hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopySpread Belirtilen sembol ve periyot için makas değerine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTicks Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTickVolume Belirtilen sembol ve periyot için tik hacmine dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

CopyTime Belirtilen sembol ve periyot için çubuk açılış zamanına dair geçmiş verisini bir diziye kopyalar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

cos Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

CryptDecode Performs the inverse transformation of the data from array Yaygın Fonksiyonlar

CryptEncode Transforms the data from array with the specified method Yaygın Fonksiyonlar

CustomSymbolCreate Belirtilen grubun içinde belirtilen isimde bir sembol oluşturur Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolDelete Belirtilen isme sahip olan kullanıcı-tanımlı sembolü siler Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetInteger Kullanıcı-tanımlı sembolün tamsayı tipli bir özelliğini ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetDouble Kullanıcı-tanımlı sembolün reel tipli bir özelliğini ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetString Kullanıcı-tanımlı sembolün dizgi tipli bir özelliğini ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetMarginRate Kullanıcı-tanımlı bir sembol için emir türüne ve yönüne göre ilgili teminat oranlarını ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetSessionQuote Belirtilen sembol ve gün değeri için fiyatlandırma seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomSymbolSetSessionTrade Belirtilen sembol ve gün değeri için işlem seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesDelete Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm çubuk verilerini siler. Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesReplace Kullanıcı-tanımlı sembolün veri geçmişinde, belirtilen zaman aralığındaki verileri 'MqlRates' tipli dizinin verileri ile değiştirir Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomRatesUpdate Kullanıcı-tanımlı bir sembolün veri geçmişindeki eksik verileri ekler ve mevcut verileri 'MqlRates' tipli diziden kopyalayarak değiştirir Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksAdd Kullanıcı-tanımlı bir sembol için MqlTick tipli bir diziden veri ekler. Kullanıcı-tanımlı sembol Piyasa Gözlemi penceresinde seçilmiş olmalıdır Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksDelete Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen aralıktaki geçmiş tik verilerini siler Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomTicksReplace Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen zaman aralığındaki geçmiş verilerini 'MqlTick' tipli diziden alınan verilerle değiştirir Kullanıcı-tanımlı semboller

CustomBookAdd Kullanıcı-tanımlı sembol için Piyasa Derinliği durumunu aktarır Kullanıcı-tanımlı semboller

DatabaseOpen Belirtilen dosyada veritabanı açar veya oluşturur Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseClose Veritabanını kapatır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseImport Verileri bir dosyadan tabloya aktarır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseExport Bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucunu bir CSV dosyasına aktarır Veritabanlarıyla çalışma

DatabasePrint Uzman Danışmanlar günlüğüne bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucu yazdırır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTableExists Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseExecute Belirtilen veritabanına istek yürütür Veritabanlarıyla çalışma

DatabasePrepare Daha sonra DatabaseRead() kullanılarak yürütülebilen bir istek tanıtıcı değeri oluşturur Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseReset DatabasePrepare() çağrıldıktan sonra olduğu gibi isteği sıfırlar Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseBind İstekte bir parametre değeri ayarlar Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseBindArray Diziyi parametre değeri olarak ayarlar Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseRead İstek sonucunda bir sonraki girdiye gider Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseFinalize DatabasePrepare()'da oluşturulan isteği kaldırır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionBegin İşlem yürütmeyi başlatır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionCommit İşlem yürütmeyi tamamlar Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseTransactionRollback İşlemleri geri alır Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnsCount İstekteki alan sayısını elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnName Alan adını indekse göre elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnType Alan tipini indekse göre elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnSize Alan boyutunu bayt cinsinden elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnText Alan değerini geçerli kayıttan dizge olarak elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnInteger Geçerli kayıttan int tipi değeri elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnLong Geçerli kayıttan long tipi değeri elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnDouble Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DatabaseColumnBlob Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder Veritabanlarıyla çalışma

DebugBreak Hata ayıklamadaki program kırılma noktası Yaygın Fonksiyonlar

Digits Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar Durun Kontrolü

DoubleToString Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

DXContextCreate Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur DirectX ile çalışma

DXContextSetSize DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir DirectX ile çalışma

DXContextSetSize DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder DirectX ile çalışma

DXContextClearColors Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar DirectX ile çalışma

DXContextClearDepth Derinlik tamponunu temizler DirectX ile çalışma

DXContextGetColors Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder DirectX ile çalışma

DXContextGetDepth Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder DirectX ile çalışma

DXBufferCreate Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur DirectX ile çalışma

DXTextureCreate Aktarılan görüntüden kesilmiş belirli bir boyuttaki dikdörtgenden 2D bir doku oluşturur DirectX ile çalışma

DXInputCreate Gölgelendirici girdilerini oluşturur DirectX ile çalışma

DXInputSet Gölgelendirici girdilerini ayarlar DirectX ile çalışma

DXShaderCreate Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur DirectX ile çalışma

DXShaderSetLayout Köşe gölgelendirici için köşe düzenini ayarlar DirectX ile çalışma

DXShaderInputsSet Gölgelendirici girdilerini ayarlar DirectX ile çalışma

DXShaderTexturesSet Gölgelendirici dokularını ayarlar DirectX ile çalışma

DXDraw DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır DirectX ile çalışma

DXDrawIndexed DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur DirectX ile çalışma

DXPrimiveTopologySet DXDrawIndexed()'i kullanarak render almak için ilkellerin tipini ayarlar DirectX ile çalışma

DXBufferSet Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar DirectX ile çalışma

DXShaderSet Render alma için gölgelendirici ayarlar DirectX ile çalışma

DXHandleType Tanıtıcı değer tipini geri döndürür DirectX ile çalışma

DXRelease Tanıtıcı değeri serbest bırakır DirectX ile çalışma

EnumToString Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

EventChartCustom Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur Olaylarla Çalışma

EventKillTimer Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur Olaylarla Çalışma

EventSetMillisecondTimer Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır Olaylarla Çalışma

EventSetTimer Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır Olaylarla Çalışma

exp Bir sayının eksponentine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

ExpertRemove Uzman Danışmanı durdurur ve çizelgeden kaldırır Yaygın Fonksiyonlar

fabs Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

FileClose Açılmış bir dosyayı kapatır Dosya Fonksiyonları

FileCopy Orjinal dosyayı, yerel veya paylaşımlı bir klasörden, başka bir dosyaya kopyalar Dosya Fonksiyonları

FileDelete Belirtilen bir dosyayı siler Dosya Fonksiyonları

FileFindClose Arama işleyicisini kapatır Dosya Fonksiyonları

FileFindFirst Belirtilen filtreye göre belli bir konumda dosya araması başlatır Dosya Fonksiyonları

FileFindNext FileFindFirst() fonksiyonu ile yapılan aramayı devam ettirir Dosya Fonksiyonları

FileFlush Giriş/çıkış tamponunda kalan tüm veriyi bir diske yazar Dosya Fonksiyonları

FileGetInteger Dosyaya dair bir tamsayı özelliğini alır Dosya Fonksiyonları

FileIsEnding Okuma sürecinde bir dosyanın sonunu tanımlar Dosya Fonksiyonları

FileIsExist Bir dosyanın varlığını kontrol eder Dosya Fonksiyonları

FileIsLineEnding Okuma sürecinde bir metin dosyasındaki bir satırın sonunu tanımlar Dosya Fonksiyonları

FileMove Bir dosyayı taşır veya yeniden adlandırır Dosya Fonksiyonları

FileOpen Belirli bir isme ve bayrağa sahip olan dosyayı açar Dosya Fonksiyonları

FileReadArray BIN tipi bir dosyadan, string harici herhangi tipteki dizileri okur Dosya Fonksiyonları

FileReadBool CSV dosyasındaki bir dizgiyi ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur ardından okunan dizgiyi bool tipine dönüştürür Dosya Fonksiyonları

FileReadDatetime CSV dosyasındaki, "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" veya "HH:MM:SS" biçimlerinden birindeki dizgiyi okur ve bir datetime değerine dönüştürür Dosya Fonksiyonları

FileReadDouble Dosya işaretçisinin mevcut konumundan double tipi değeri okur Dosya Fonksiyonları

FileReadFloat Dosya işaretçisinin mevcut konumundan float tipi bir değeri okur Dosya Fonksiyonları

FileReadInteger Dosya işaretçisinin mevcut konumundan short veya char tipi bir değeri okur Dosya Fonksiyonları

FileReadLong Dosya işaretçisinin mevcut konumundan long tipi bir değeri okur Dosya Fonksiyonları

FileReadNumber CSV dosyasındaki bir dizgiyi, mevcut konumdan ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur, ardından bu dizgiyi double tipine dönüştürür Dosya Fonksiyonları

FileReadString Bir dosyadaki dizgiyi, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur Dosya Fonksiyonları

FileReadStruct Bir yapıya parametre olarak geçirilmiş ikili dosyanın içeriğini okur Dosya Fonksiyonları

FileSeek Dosya işaretçisinin konumunu, belirtilen bayt sayısı ile, belirlenen konuma taşır Dosya Fonksiyonları

FileSize Söz konusu açık dosyanın boyutuna dönüş yapar Dosya Fonksiyonları

FileTell Söz konusu açık dosyanın, mevcut dosya işaretçisi konumuna dönüş yapar Dosya Fonksiyonları

FileWrite CSV veya TXT tipi dosyaya veri yazar Dosya Fonksiyonları

FileWriteArray BIN tipi bir dosyaya herhangi bir tipte (string hariç) diziler yazar Dosya Fonksiyonları

FileWriteDouble İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak double tipi bir değer yazar Dosya Fonksiyonları

FileWriteFloat İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak float tipi bir değer yazar file Dosya Fonksiyonları

FileWriteInteger İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak int tipi bir değer yazar file Dosya Fonksiyonları

FileWriteLong İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak long tipi bir değer yazar Dosya Fonksiyonları

FileWriteString Bir BIN veya TXT dosyasının içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak string tipi bir değer yazar Dosya Fonksiyonları

FileWriteStruct İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak bir yapının içeriklerini yazar Dosya Fonksiyonları

floor Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

fmax İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

fmin İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

fmod İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

FolderClean Belirtilen klasördeki tüm dosyaları siler Dosya Fonksiyonları

FolderCreate Files dizini içinde (common_flag değerine bağlı olarak) bir klasör oluşturur Dosya Fonksiyonları

FolderDelete Seçilen klasörü siler. Klasör boş değilse silinemez Dosya Fonksiyonları

FrameAdd Verilerle birlikte bir çerçeve ekler Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameFilter Çerçeve okuma filtresini ayarlar ve işaretçiyi başlangıca taşır Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameFirst Çerçevenin okuma işaretçisini başlangıca taşır ve önceden ayarlanmış olan filtreyi siler Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

FrameNext Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

GetLastError Son hataya dönüş yapar Durun Kontrolü

GetPointer Nesne işaretçisine dönüş yapar Yaygın Fonksiyonlar

GetTickCount Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar Yaygın Fonksiyonlar

GlobalVariableCheck Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableDel Bir global değişkeni siler Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableGet Bir global değişkenin değerine dönüş yapar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableName Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismine dönüş yapar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesDeleteAll Belirtilen ön eke sahip global değişkeni siler Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableSet Bir global değişkene, yeni bir değer ayarlar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableSetOnCondition Bir global değişkene, koşula bağlı olarak yeni bir değer ayarlar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesFlush Tüm global değişkenlerin değerlerini zorla diske yazar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariablesTotal Global değişkenlerin toplam sayısına dönüş yapar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableTemp Bir global değişkene, terminalin sadece mevcut oturumunda geçerli olacak yeni bir değer ayarlar Terminalin Global Değişkenleri

GlobalVariableTime Global değişkene yapılan son erişimin zamanına dönüş yapar Terminalin Global Değişkenleri

HistoryDealGetDouble Geçmişteki bir işlemin istenen (double) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetInteger Geçmişteki bir işlemin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetString Geçmişteki bir işlemin istenen (string) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealGetTicket Geçmişteki bir işlemin fişine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealSelect Uygun fonksiyonlarla yapılacak daha sonraki çağrılar için geçmişteki bir işlemi seçer Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryDealsTotal Geçmişteki işlemlerin sayısına dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetDouble Geçmişteki bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetInteger Geçmişteki bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetString Geçmişteki bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderGetTicket Geçmişteki karşılık gelen emrin fişine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrderSelect Daha sonraki işler için geçmişteki bir emri seçer Alım-Satım Fonksiyonları

HistoryOrdersTotal Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

HistorySelect Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve faaliyet geçmişini düzeltir Alım-Satım Fonksiyonları

iBars Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iBarShift Zamana göre bar arama. İşlev, belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun dizinini döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iClose İlgili grafikteki çubuğun Kapanış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iHigh İlgili grafikteki çubuğun Yüksek fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iHighest İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre) Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iLow İlgili grafikteki çubuğun Düşük fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iLowest İlgili grafikte bulunan en küçük değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre) Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iOpen İlgili grafikteki çubuğun Açılış fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iTime İlgili grafikteki çubuğun açılış zamanını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iTickVolume İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iRealVolume İlgili grafikteki çubuğun gerçek hacmini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iVolume İlgili grafikteki çubuğun tik hacmini ('shift' parametresi ile gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iSpread İlgili grafikteki çubuğun spread değerini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

iAC Accelerator Oscillator Teknik Göstergeler

iADX Average Directional Index Teknik Göstergeler

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Teknik Göstergeler

iAMA Adaptive Moving Average Teknik Göstergeler

iAO Awesome Oscillator Teknik Göstergeler

iATR Average True Range Teknik Göstergeler

iBearsPower Bears Power Teknik Göstergeler

iBullsPower Bulls Power Teknik Göstergeler

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Teknik Göstergeler

iCCI Commodity Channel Index Teknik Göstergeler

iChaikin Chaikin Oscillator Teknik Göstergeler

iCustom Özel gösterge Teknik Göstergeler

iDEMA Double Exponential Moving Average Teknik Göstergeler

iForce Force Index Teknik Göstergeler

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Teknik Göstergeler

iGator Gator Oscillator Teknik Göstergeler

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Teknik Göstergeler

iMA Moving Average Teknik Göstergeler

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Teknik Göstergeler

iMFI Money Flow Index Teknik Göstergeler

IndicatorCreate MqlParam tipi parametrelerden oluşmuş bir dizi ile oluşturulan belirli bir teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorParameters Belirtilen tanıtıcı değere bağlı olarak, gösterge giriş parametrelerinin sayısına, değerlerine ve tiplerine dönüş yapar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorRelease Gösterge tanıtıcı değerini kaldırır ve başka biri tarafından kullanılmıyorsa hesaplama bloğunu serbest bırakır Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

IndicatorSetDouble double tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

IndicatorSetInteger int tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

IndicatorSetString string tipi gösterge özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

IntegerToString int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

iOBV On Balance Volume Teknik Göstergeler

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Teknik Göstergeler

iRSI Relative Strength Index Teknik Göstergeler

iRVI Relative Vigor Index Teknik Göstergeler

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Teknik Göstergeler

IsStopped Bir MQL5 programı işlemi durdurma emri almışsa, 'true' değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

iStdDev Standard Deviation Teknik Göstergeler

iStochastic Stochastic Oscillator Teknik Göstergeler

iTEMA Triple Exponential Moving Average Teknik Göstergeler

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Teknik Göstergeler

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Teknik Göstergeler

iWPR Williams' Percent Range Teknik Göstergeler

log Sayının normal logaritmasına dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

log10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MarketBookAdd Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar Piyasa Bilgisi

MarketBookGet Belirtilen bir sembolün Piyasa Derinliği kayıtlarını içeren MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

MarketBookRelease Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır Piyasa Bilgisi

MathAbs Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathArccos Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathArcsin Bir x değişkeninin ark sinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathArctan Bir x değişkeninin ark tanjant değerine, radyan cinsinden dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathCeil Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathCos Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathExp Bir sayının eksponentine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathFloor Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathIsValidNumber Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder Matematik Fonksiyonları

MathLog Sayının normal logaritmasına dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathLog10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathMax İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathMin İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathMod İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathPow Bir sayının kuvvetini alır Matematik Fonksiyonları

MathRand 0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathRound Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar Matematik Fonksiyonları

MathSin Bir sayının sinüsüne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathSqrt Sayının kareköküne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

MathSrand Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar Matematik Fonksiyonları

MathTan Bir sayının tanjantını alır Matematik Fonksiyonları

MessageBox Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir Yaygın Fonksiyonlar

MQLInfoInteger Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

MQLInfoString Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

MT5Initialize MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kur Python için MetaTrader

MT5Shutdown MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapat. Python için MetaTrader

MT5TerminalInfo Bağlantı kurulmuş olan MetaTrader 5 terminalinin durumunu ve parametrelerini elde et Python için MetaTrader

MT5Version MetaTrader 5 terminal versiyonunu geri döndür Python için MetaTrader

MT5CopyRatesFrom Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et Python için MetaTrader

MT5CopyRatesFromPos Belirtilen dizinden itibaren MetaTrader 5 terminalinden barlar elde et Python için MetaTrader

MT5CopyRatesRange MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki barları elde et Python için MetaTrader

MT5CopyTicksFrom Belirtilen tarihten itibaren MetaTrader 5 terminalinden tikler elde et Python için MetaTrader

MT5CopyTicksRange MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde et Python için MetaTrader

NormalizeDouble Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar Dönüşüm Fonksiyonları

ObjectCreate Belirtilen çizelge üzerinde belirlenen tipte bir nesne oluşturur Nesne Fonksiyonları

ObjectDelete Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesneyi siler Nesne Fonksiyonları

ObjectFind Belirtilen tanımlayıcı ve ismi kullanarak bir nesneyi arar Nesne Fonksiyonları

ObjectGetDouble Karşılık gelen nesne özelliğinin double tipi değerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectGetInteger Karşılık gelen nesne özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectGetString Karşılık gelen nesne özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectGetTimeByValue Nesnenin belirtilen fiyat değeri için zaman değerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectGetValueByTime Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectMove Bir nesnenin tutturma noktası koordinatlarını değiştirir Nesne Fonksiyonları

ObjectName Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesnenin ismine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

ObjectsDeleteAll Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler Nesne Fonksiyonları

ObjectSetDouble Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar Nesne Fonksiyonları

ObjectSetInteger Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar Nesne Fonksiyonları

ObjectSetString Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar Nesne Fonksiyonları

ObjectsTotal Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

OnStart Fonksiyon, Start olayının skriptte ayarlanan bazı eylemleri gerçekleştirmek için oluştuğunda çağrılır. Olay yönetimi

OnInit Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını başlatmak için Init olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnDeinit Fonksiyon, çalışan bir MQL5 programını sonlandırmak için Deinit olayı oluştuğunda göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTick Fonksiyon, yeni bir fiyatı(tik) işlemek için NewTick olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnCalculate Fonksiyon, fiyat bilgisinin değişimini işlemek için Calculate olayı oluştuğunda göstergelerde çağrılır. Olay yönetimi

OnTimer Fonksiyon, Timer periyodik olayının terminal tarafından sabit zaman aralıklarında oluşturulmasıyla göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTrade Fonksiyon, bir işlem sunucusu üzerinde bir alım-satım işleminin sonunda oluşturulan Trade olayı sırasında uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTradeTransaction Fonksiyon, bir işlem isteği gerçekleştirim sonuçlarını işlemek için TradeTransaction olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnBookEvent Fonksiyon, piyasa derinliğindeki değişiklikleri işlemek için BookEvent olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnChartEvent Fonksiyon, bir MQL5 programı veya bir kullanıcı tarafından yapılan grafik değişikliklerini işlemek için ChartEvent olayı oluştuğunda göstergelerde ve uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTester Fonksiyon, bir uzman danışmanın geçmiş veriler üzerinde test edilmesinden sonra gerekli eylemleri gerçekleştirmek için Tester olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTesterInit Fonksiyon, strateji sınayıcısında optimizasyondan önce gerekli eylemleri gerçekleştirmek için TesterInit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTesterDeinit Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonundan sonra TesterDeinit olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OnTesterPass Fonksiyon, strateji sınayıcısında uzman danışman optimizasyonu sırasında yeni bir veri çerçevesinin gelişini işlemek için TesterPass olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır. Olay yönetimi

OrderCalcMargin Belirtilen emir tipi için, teminat para birimi cinsinden gereken teminat miktarını hesaplar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderCalcProfit Geçirilen parametrelere göre teminat para birimi cinsinden kar hesaplar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderCheck İstenen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için yeterli fon olup olmadığını kontrol eder. Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetDouble Bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetInteger Bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetString Bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderGetTicket Söz konusu emrin fişine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

OrderSelect Daha sonraki işler için bir emri seçer Alım-Satım Fonksiyonları

OrdersTotal Emir sayısına dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

ParameterGetRange Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeni için, veri aralığı ve değişim birimi hakkında bilgi alır Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

ParameterSetRange Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeninin kullanımını belirler: değer,değişim birimi (adım değeri), başlangıç değeri ve son değer Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma

Period Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar Durun Kontrolü

PeriodSeconds Periyottaki saniye sayısına dönüş yapar Yaygın Fonksiyonlar

PlaySound Bir ses dosyasını oynatır Yaygın Fonksiyonlar

PlotIndexGetInteger tam-sayı tipli gösterge çizgisi özelliğinin değerine dönüş yapar Özel Göstergeler

PlotIndexSetDouble double tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

PlotIndexSetInteger int tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

PlotIndexSetString string tipi gösterge çizgisi özelliğinin değerini ayarlar Özel Göstergeler

Point Mevcut sembolün karşıt dövizindeki puan büyüklüğüne dönüş yapar Durun Kontrolü

PositionGetDouble Açık bir pozisyonun istenen (double) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetInteger Açık bir pozisyonun istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetString Açık bir pozisyonun istenen (string) özelliğine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

PositionGetSymbol Açık pozisyona karşılık gelen sembol ismine dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

PositionSelect Bir açık pozisyonu daha sonraki çalışmalar için seçer Alım-Satım Fonksiyonları

PositionsTotal Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar Alım-Satım Fonksiyonları

pow Bir sayının kuvvetini alır Matematik Fonksiyonları

Print Günlük içinde bir mesaj görüntüler Yaygın Fonksiyonlar

PrintFormat Önceden ayarlanmış biçime uygun olarak, günlük içindeki sembol kümelerini biçimlendirip çıktılar Yaygın Fonksiyonlar

rand 0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

ResetLastError Önceden belirlenmiş _LastError değerini sıfır yapar Yaygın Fonksiyonlar

ResourceCreate Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur Yaygın Fonksiyonlar

ResourceSave Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder Yaygın Fonksiyonlar

round Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar Matematik Fonksiyonları

SendFTP "FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir Yaygın Fonksiyonlar

SendMail "Email" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir dosya gönderir Yaygın Fonksiyonlar

SendNotification MetaQuotes ID'si "Notifications" (bildirimler) sekmesinde belirlenen mobil terminallere anlık bildirimler gönderir Yaygın Fonksiyonlar

SeriesInfoInteger Tarihsel verinin durumu ile ilgili veriye dönüş yapar Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim

SetIndexBuffer Belirtilen gösterge tamponunu, tek boyutlu, double tipli dinamik bir diziye bağlar Özel Göstergeler

ShortArrayToString Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar Dönüşüm Fonksiyonları

ShortToString Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

SignalBaseGetDouble Returns the value of double type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseGetInteger Returns the value of integer type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseGetString Returns the value of string type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseSelect Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it Trade Signals

SignalBaseTotal Returns the total amount of signals, available in terminal Trade Signals

SignalInfoGetDouble Returns the value of double type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoGetInteger Returns the value of integer type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoGetString Returns the value of string type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoSetDouble Sets the value of double type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoSetInteger Sets the value of integer type property of signal copy settings Trade Signals

SignalSubscribe Subscribes to the trading signal Trade Signals

SignalUnsubscribe Cancels subscription Trade Signals

sin Bir sayının sinüsüne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

Sleep Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir Yaygın Fonksiyonlar

SocketCreate Belirtilen bayraklara sahip bir soket oluştur ve onun tanıtıcı değerini geri döndür Ağ fonksiyonları

SocketClose Bir soketi kapat Ağ fonksiyonları

SocketConnect Zaman aşımı kontrolü ile sunucuya bağlan Ağ fonksiyonları

SocketIsConnected Soketin şu anda bağlı olup olmadığını kontrol et Ağ fonksiyonları

SocketIsReadable Bir soketten okunabilen bir dizi baytı al Ağ fonksiyonları

SocketIsWritable Verilerin şu anda bir sokete yazılıp yazılmayacağını kontrol et Ağ fonksiyonları

SocketTimeouts Soket sistem nesnesi için veri almak ve göndermek için zaman aşımını ayarla Ağ fonksiyonları

SocketRead Bir soketten veri oku Ağ fonksiyonları

SocketSend Bir sokete veri yaz Ağ fonksiyonları

SocketTlsHandshake TLS Tokalaşma protokolü aracılığıyla belirli bir ana bilgisayara güvenli TLS (SSL) bağlantısı kur Ağ fonksiyonları

SocketTlsCertificate Ağ bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan sertifika hakkında veri al Ağ fonksiyonları

SocketTlsRead Verileri güvenli TLS bağlantısından oku Ağ fonksiyonları

SocketTlsReadAvailable Kullanılabilir tüm verileri güvenli TLS bağlantısından oku Ağ fonksiyonları

SocketTlsSend Verileri güvenli TLS bağlantısıyla gönder Ağ fonksiyonları

sqrt Sayının kareköküne dönüş yapar Matematik Fonksiyonları

srand Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar Matematik Fonksiyonları

StringAdd Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler Dizgi Fonksiyonları

StringBufferLen Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar Dizgi Fonksiyonları

StringCompare İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar. Dizgi Fonksiyonları

StringConcatenate Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir Dizgi Fonksiyonları

StringFill Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur Dizgi Fonksiyonları

StringFind Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar Dizgi Fonksiyonları

StringFormat Önceden ayarlanmış biçime göre, sayıyı dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

StringGetCharacter Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar Dizgi Fonksiyonları

StringInit Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir Dizgi Fonksiyonları

StringLen Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir Dizgi Fonksiyonları

StringReplace Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir Dizgi Fonksiyonları

StringSetCharacter Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar Dizgi Fonksiyonları

StringSplit Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar Dizgi Fonksiyonları

StringSubstr Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar Dizgi Fonksiyonları

StringToCharArray Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar Dönüşüm Fonksiyonları

StringToColor Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

StringToDouble Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

StringToInteger Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, int tipli bir sayıya dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

StringToLower Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir Dizgi Fonksiyonları

StringToShortArray Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar Dönüşüm Fonksiyonları

StringToTime Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

StringToUpper Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir Dizgi Fonksiyonları

StringTrimLeft Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar Dizgi Fonksiyonları

StringTrimRight Dizginin sağ tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser Dizgi Fonksiyonları

StructToTime MqlDateTime yapı tipindeki bir değişkenin tipini datetime tipine dönüştürür Tarih ve Zaman

Symbol Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar Durun Kontrolü

SymbolInfoDouble Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

SymbolInfoInteger Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

SymbolInfoMarginRate Returns the margin rates depending on the order type and direction Piyasa Bilgisi

SymbolInfoSessionQuote Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar. Piyasa Bilgisi

SymbolInfoSessionTrade Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar. Piyasa Bilgisi

SymbolInfoString Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

SymbolInfoTick MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

SymbolIsSynchronized Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler Piyasa Bilgisi

SymbolName Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar Piyasa Bilgisi

SymbolSelect Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler Piyasa Bilgisi

SymbolsTotal Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar Piyasa Bilgisi

tan Bir sayının tanjantını alır Matematik Fonksiyonları

TerminalClose Terminale işlemi tamamlama komutu verir Yaygın Fonksiyonlar

TerminalInfoDouble Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

TerminalInfoInteger Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

TerminalInfoString Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar Durun Kontrolü

TesterStatistics Sınama sonuçlarına dayanarak hesaplanan belirli bir istatistiğin değerine dönüş yapar Yaygın Fonksiyonlar

TextGetSize Mevcut yazı tipi ayarları için dizginin genişlik ve yükseklik değerlerine dönüş yapar Nesne Fonksiyonları

TextOut Bir metni, grafiksel kaynak oluşturmak amacıyla tasarlanmış özel bir diziye (tampona) aktarır Nesne Fonksiyonları

TextSetFont Çizim yöntemlerini kullanarak, görüntülenecek yazı tipini ayarlar (varsayılan olarak Arial 20 kullanılır) Nesne Fonksiyonları

TimeCurrent Bilinen son sunucu zamanına (son kotasyonun alındığı zamana) datetime biçiminde dönüş yapar Tarih ve Zaman

TimeDaylightSavings Yaz Saati Uygulamasının değişim işaretine dönüş yapar Tarih ve Zaman

TimeGMT Müşteri terminalinin çalışmakta olduğu bilgisayarın yerel zamanını kullanarak, Yaz Saati Uygulaması ile, GMT değerine datetime biçiminde dönüş yapar Tarih ve Zaman

TimeGMTOffset GMT zamanıyla yerel bilgisayar zamanı arasındaki farka, saniye bazında ve Yaz Saati Uygulamasını göz önünde bulundurarak dönüş yapar Tarih ve Zaman

TimeLocal Yerel bilgisayar zamanına datetime biçiminde dönüş yapar Tarih ve Zaman

TimeToString 01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür Dönüşüm Fonksiyonları

TimeToStruct Bir datetime değişkeninin değerini MqlDateTime yapı tipine dönüştürür Tarih ve Zaman

TimeTradeServer Alım-satım sunucusunun mevcut hesaplanmış zamanına dönüş yapar Tarih ve Zaman

UninitializeReason Sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar Durun Kontrolü

WebRequest Sends HTTP request to the specified server Yaygın Fonksiyonlar