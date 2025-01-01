DocumentaçãoSeções
DatabaseColumnType

Получает тип поля по номеру.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   int  column       // número do campo na consulta
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().

column

[in]  Número do campo na consulta. A numeração dos campos começa em zero e não pode exceder o valor DatabaseColumnsCount() - 1.

Valor retornado

Возвращает тип поля из перечисления ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de consulta inválido;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — índice column maior do que o valor DatabaseColumnsCount() -1.

Observação

O valor pode ser obtido apenas se antes para a consulta request pelo menos tiver sido feita uma chamada de DatabaseRead().

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

Identificador

Descrição

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

Erro ao obter o tipo, o código do erro pode ser obtido usando int GetLastError()

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

Tipo inteiro

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

Tipo real

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

Tipo string

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

Tipo binário

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

Tipo especial NULL

Veja também

