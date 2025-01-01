- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnType
Получает тип поля по номеру.
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
Parâmetros
request
[in] Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().
column
[in] Número do campo na consulta. A numeração dos campos começa em zero e não pode exceder o valor DatabaseColumnsCount() - 1.
Valor retornado
Возвращает тип поля из перечисления ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de consulta inválido;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — índice column maior do que o valor DatabaseColumnsCount() -1.
Observação
O valor pode ser obtido apenas se antes para a consulta request pelo menos tiver sido feita uma chamada de DatabaseRead().
|
Identificador
|
Descrição
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
Erro ao obter o tipo, o código do erro pode ser obtido usando int GetLastError()
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
Tipo inteiro
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
Tipo real
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
Tipo string
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
Tipo binário
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
Tipo especial NULL
Veja também