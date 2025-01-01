Matrizes e vetores

Uma matriz é um array bidimensional de números do tipo double, float ou complex.

Um vetor é uma matriz unidimensional de números do tipo double, float ou complex. O vetor não tem indicação de se é vertical ou horizontal. Essa informação é sabido a partir do contexto de uso, por exemplo, a operação vetorial Dot assume que o vetor esquerdo é horizontal, o vetor direito é vertical. Se for necessária uma precisão absoluta, podem ser usadas matrizes de uma única linha ou coluna, mas geralmente isto não é necessário.

Matrizes e vetores alocam memória para dados dinamicamente. Na verdade, matrizes e vetores são objetos que possuem certas propriedades, como o tipo de dados que contêm e as dimensões. Propriedades de matrizes e vetores podem ser obtidas usando métodos como, vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() e por aí fora. E a dimensão pode ser alterada.

Ao criar e inicializar matrizes, são utilizados os chamados métodos estáticos (estes são como os métodos de classe estática), por exemplo: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

No momento, as operações sobre matrizes e vetores não envolvem o uso de um tipo de dado complexo - este ainda é um trabalho em andamento.

MQL5 suporta a passagem de matrizes e vetores para DLLs. Assim, funções que usam esse tipo de dados são importadas a partir de bibliotecas externas.

Matrizes e vetores são passados para DLL como um ponteiro para um buffer. Por exemplo, para passar uma matriz do tipo float, o parâmetro correspondente da função DLL exportada deve levar um ponteiro para um buffer do tipo float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Para um processamento adequado de matrizes e vetores, além de seus buffers, devem ser passados seus tamanhos.

Todos os métodos matriciais e vetoriais estão listados abaixo em ordem alfabética.