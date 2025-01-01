NormalizeDouble

Arredonda um número de ponto flutuante para uma precisão especificada.

double NormalizeDouble(

double value,

int digits

);

Parâmetros

value

[in] Valor com um ponto flutuante.

digits

[in] Formato de precisão, número de dígitos depois do ponto (0-8).

Valor do Retorno

Valor de tipo double com precisão predefinida.

Observação

Valores calculados de StopLoss, TakeProfit, e valores de preços de abertura para ordens pendentes devem ser normalizados com a precisão obtida através de Digits().

Favor notar que ao imprimir no Diário usando a função Print(), um número normalizado pode conter um número maior de posições decimais do que o esperado. Por exemplo, para:

double a=76.671; // Um número normalizado com três posições decimais

Print("Print(76.671)=",a); // Imprime como é

Print("DoubleToString(a,8)=",DoubleToString(a,8)); // Imprime com um precisão predefinida

você terá o seguinte no terminal:

DoubleToString(a,8)=76.67100000 Print(76.671)=76.67100000000001

Exemplo:

double pi=M_PI;

Print("pi = ",DoubleToString(pi,16));



double pi_3=NormalizeDouble(M_PI,3);

Print("NormalizeDouble(pi,3) = ",DoubleToString(pi_3,16))

;

double pi_8=NormalizeDouble(M_PI,8);

Print("NormalizeDouble(pi,8) = ",DoubleToString(pi_8,16));



double pi_0=NormalizeDouble(M_PI,0);

Print("NormalizeDouble(pi,0) = ",DoubleToString(pi_0,16));

/*

Resultado:

pi= 3.1415926535897931

NormalizeDouble(pi,3)= 3.1419999999999999

NormalizeDouble(pi,8)= 3.1415926499999998

NormalizeDouble(pi,0)= 3.0000000000000000

*/

Também Veja

DoubleToString, Tipos reais (double, float), Conversão de Tipo (Typecasting)