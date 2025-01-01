- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
NormalizeDouble
Arredonda um número de ponto flutuante para uma precisão especificada.
|
double NormalizeDouble(
Parâmetros
value
[in] Valor com um ponto flutuante.
digits
[in] Formato de precisão, número de dígitos depois do ponto (0-8).
Valor do Retorno
Valor de tipo double com precisão predefinida.
Observação
Valores calculados de StopLoss, TakeProfit, e valores de preços de abertura para ordens pendentes devem ser normalizados com a precisão obtida através de Digits().
Favor notar que ao imprimir no Diário usando a função Print(), um número normalizado pode conter um número maior de posições decimais do que o esperado. Por exemplo, para:
|
double a=76.671; // Um número normalizado com três posições decimais
você terá o seguinte no terminal:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Exemplo:
|
double pi=M_PI;
Também Veja
DoubleToString, Tipos reais (double, float), Conversão de Tipo (Typecasting)