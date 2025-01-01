- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iSpread
Retorna o valor do spread da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente.
long iSpread(
Parâmetros
symbol
[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.
timeframe
[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.
shift
[in] Índice do valor recebido do timeseries (deslocamento - número especificado de barras atrás - em relação à barra atual).
Valor de retorno
Valor do spread da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente ou 0 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().
Observação
A função sempre retorna dados relevantes, para isso, a cada chamada, faz uma solicitação aos timeseries para o símbolo/período especificado. Isso significa que, se não houver dados prontos na primeira chamada de função, preparar o resultado poderá levar algum tempo.
A função não armazena os resultados de chamadas anteriores, pois não há cache local para retorno rápido do valor.
Exemplo:
input int shift=0;
