Documentação
CharArrayToString 

CharArrayToString

Copia e converte parte de um array de tipo uchar em uma string retornada

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // array
   int    start=0,              // posição de início no array
   int    count=-1              // número de símbolos
   uint    codepage=CP_ACP      // código de página
   );

Parâmetros

array[]

[in]  Array de tipo uchar.

start=0

[in]  Posição a partir da qual a cópia começa. por default 0 é usado.

count=-1

[in]  Número de elementos do array para cópia. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0.

codepage=CP_ACP

[in]  O valor do código de página. Para os mais usados códigos de página forneça as constantes apropriadas.

Valor do Retorno

String.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- criamos um array de códigos de caracteres
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
//--- imprimimos no log um array de códigos convertidos em uma string
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- criamos um array de códigos de caracteres e com terminal zero
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- imprimimos no log o segundo array de códigos com o terminal zero
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
  resultado:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Também Veja

StringToCharArray, ShortArrayToString, Uso de um Código de Página (Codepage)

 