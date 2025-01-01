CharArrayToString

Copia e converte parte de um array de tipo uchar em uma string retornada

string CharArrayToString(

uchar array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Parâmetros

array[]

[in] Array de tipo uchar.

start=0

[in] Posição a partir da qual a cópia começa. por default 0 é usado.

count=-1

[in] Número de elementos do array para cópia. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0.

codepage=CP_ACP

[in] O valor do código de página. Para os mais usados códigos de página forneça as constantes apropriadas.

Valor do Retorno

String.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos um array de códigos de caracteres

uchar array[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 32, 111, 102, 32, 116, 104,

101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114, 97,

121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 40,

41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

//--- imprimimos no log um array de códigos convertidos em uma string

Print(CharArrayToString(array));



//--- criamos um array de códigos de caracteres e com terminal zero

uchar array_z[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 0, 32, 111, 102, 32, 116,

104, 101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114,

97, 121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103,

40, 41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- imprimimos no log o segundo array de códigos com o terminal zero

PrintFormat("%s ...", CharArrayToString(array_z));



/*

resultado:

This is a test of the CharArrayToString() function

This is a test ...

*/

}

Também Veja

StringToCharArray, ShortArrayToString, Uso de um Código de Página (Codepage)