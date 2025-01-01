- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
Copia e converte parte de um array de tipo uchar em uma string retornada
|
string CharArrayToString(
Parâmetros
array[]
[in] Array de tipo uchar.
start=0
[in] Posição a partir da qual a cópia começa. por default 0 é usado.
count=-1
[in] Número de elementos do array para cópia. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0.
codepage=CP_ACP
[in] O valor do código de página. Para os mais usados códigos de página forneça as constantes apropriadas.
Valor do Retorno
String.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
StringToCharArray, ShortArrayToString, Uso de um Código de Página (Codepage)