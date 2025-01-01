- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoMarginRate
Retorna os coeficientes de cobrança de margem, dependendo do tipo e direção da ordem.
bool SymbolInfoMarginRate(
parâmetros
name
[in] Nome do símbolo.
order_type
[in] Tipo de ordem.
initial_margin_rate
[in] Variável do tipo double para receber o coeficiente de cobrança de margem inicial. A margem inicial é o valor da garantia para realizar a operação de 1 lote na direção correspondente. Ao multiplicar o coeficiente pela margem inicial, podemos obter o valor dos fundos que serão reservados na conta ao colocar a ordem do tipo especificado.
maintenance_margin_rate
[out] A variável do tipo double para receber o coeficiente de cobrança de margem de manutenção. A margem de manutenção é o valor mínimo necessário para manter a posição aberta de 1 lote na direção correspondente. Ao multiplicar o coeficiente pela margem de manutenção, podemos obter o valor dos fundos que serão reservados na conta após a execução da ordem do tipo especificado.
valor de retorno
Retorna true em caso de execução bem-sucedida da solicitação das propriedades, caso contrário, false.
Exemplo:
#define SYMBOL_NAME Symbol()