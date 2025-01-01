SymbolInfoMarginRate

Retorna os coeficientes de cobrança de margem, dependendo do tipo e direção da ordem.

bool SymbolInfoMarginRate(

string name,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double& initial_margin_rate,

double& maintenance_margin_rate

);

parâmetros

name

[in] Nome do símbolo.

order_type

[in] Tipo de ordem.

initial_margin_rate

[in] Variável do tipo double para receber o coeficiente de cobrança de margem inicial. A margem inicial é o valor da garantia para realizar a operação de 1 lote na direção correspondente. Ao multiplicar o coeficiente pela margem inicial, podemos obter o valor dos fundos que serão reservados na conta ao colocar a ordem do tipo especificado.

maintenance_margin_rate

[out] A variável do tipo double para receber o coeficiente de cobrança de margem de manutenção. A margem de manutenção é o valor mínimo necessário para manter a posição aberta de 1 lote na direção correspondente. Ao multiplicar o coeficiente pela margem de manutenção, podemos obter o valor dos fundos que serão reservados na conta após a execução da ordem do tipo especificado.

valor de retorno

Retorna true em caso de execução bem-sucedida da solicitação das propriedades, caso contrário, false.

Exemplo: