Usando gráficos e som em programas MQL5
Programas em MQL5 permitem trabalhar com som e arquivos gráficos:
- PlaySound() executa um arquivo de som.
- ObjectCreate() permite criar interfaces de usuário usando os objetos gráficos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL.
PlaySound()
Exemplo de chamada da função PlaySound():
|
//+------------------------------------------------------------------+
O exemplo mostra como tocar sons a partir de arquivos 'Ok.wav' e 'timeout.wav', que estão incluídos no pacote do terminal padrão. Estes arquivos estão localizados na pasta terminal_directory\Sounds. Aqui, terminal_directory é uma pasta, a partir do qual o terminal de cliente da MetaTrader 5 é iniciado. A localização do diretório do terminal pode ser encontrado a partir de um programa MQL5 da seguinte forma:
|
//--- Pasta, na qual dados de terminal são armazenados
Você pode usar arquivos de som não somente da pasta terminal_directory\Sounds, mas também de qualquer sub-pasta localizada em terminal_data_directory\MQL5. Você pode descobrir a localização do diretório de dados do terminal a partir do menu do terminal "Arquivo" -> "Abrir" dados do terminal ou usar um método de programa:
|
//--- Pasta, na qual dados de terminal são armazenados
Por exemplo, se o arquivo de som 'Demo.wav' está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Files, então a chamada de PlaySound() deveria ser escrita da seguinte forma:
|
//--- toca Demo.wav a partir da pasta terminal_directory_data\MQL5\Files\Demo.wav
Observe que no comentário o caminho do arquivo está escrito usando uma barra invertida "\", e na função é usado "\\".
Ao se especificar o caminho, sempre use barras invertidas duplas como separador, porque uma única barra invertida é um controle de símbolo para o compilador ao lidar com constantes de cadeias de caracteres e constantes de caracteres no código fonte do programa.
Call PlaySound() function with NULL parameter to stop playback:
|
//--- Chamar o PlaySound() com parâmetro NULL interrompe a reprodução
ObjectCreate()
Exemplo de um Expert Advisor, que cria um rótulo gráfico (OBJ_BITMAP_LABEL) usando a função ObjectCreate().
|
string label_name="currency_label"; // nome do objeto OBJ_BITMAP_LABEL
A criação e configuração do objeto gráfico de nome currency_label são executados na função OnInit(). Os caminhos para os arquivos gráficos são definidos nas variáveis globais euro e dollar, uma barra invertida dupla é usada como separador:
|
string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // caminho do arquivo terminal_dara_directory\MQL5\Images\euro.bmp
Os arquivos estão localizados na pasta terminal_data_directory\MQL5\Images.
O Objeto OBJ_BITMAP_LABEL é na realizada um botão, que exibe uma das duas imagens, dependendo do estado do botão (pressionado ou não pressionado): euro.bmp ou dollar.bmp.
O tamanho do botão com uma interface gráfico é automaticamente ajustada para o tamanho da figura. A imagem é alterada por um clique do botão esquerdo do mouse sob o objeto OBJ_BITMAP_LABEL ("Disable selection" deve estar definida nas propriedades). O objeto OBJ_BITMAP é criado da mesma forma - ele é usado para criar o pano de fundo com um imagem necessária.
O valor da propriedade OBJPROP_BMPFILE, que é responsável pela aparência dos objetos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL, e pode ser alterado dinamicamente. Isso permite criar várias interfaces interativas de usuário para programas MQL5.
Inclusão de recursos em arquivos executáveis durante compilação de programas MQL5 #
Um programa mql5 pode precisar de um monte de diferentes recursos baixáveis na forma de arquivos de imagem e som. A fim de eliminar a necessidade de transferir todos estes arquivos ao mover um arquivo executável em MQL5, a diretriz do compilador #resource deve ser usada:
|
#resource path_to_resource_file
O comando #resource diz ao compilador que o recurso no caminho especificado path_to_resource_file deve ser incluído dentro do arquivo executável EX5. Assim, todos os sons e imagens necessários podem ser alocados diretamente dentro de um arquivo EX5, de modo que não exista necessidade de transferir separadamente os arquivos nele usados, caso você queira executar o programa em um terminal diferente. Qualquer arquivo EX5 pode conter recursos, e qualquer programa EX5 pode usar recursos de um outro programa EX5.
Os arquivo em formato BMP e WAV são automaticamente comprimidos antes de serem incluídos em um arquivo EX5. Isso significa que além de criar programas completos em MQL5, o uso de recursos também permite reduzir o tamanho total dos arquivos necessários ao usar gráficos e sons, quando comparado com a forma usual de escrever um programa MQL5.
O arquivo de recurso não deve exceder 16 Mb.
Busca por recursos específicos pelo compilador
Um recurso é inserido usando o comando #resorce "<path to the resource file>"
|
#resource "<path_to_resource_file>"
O comprimento da constante string <path_to_resource_file> não de exceder 63 caracteres.
O compilador busca por um recurso no caminho especificado na seguinte ordem:
- se o separador barra invertida "\" (escrito como "\\") é colocado no começo do caminho, ele busca pelo recurso referente ao diretório terminal_data_directory\MQL5\,
- se não houver barra invertida, ele busca pelo recurso referente à localização do arquivo de recurso, na qual o recurso foi escrito.
O caminho do recurso não pode conter as sub-cadeias "..\\" e ":\\".
Exemplos de inclusão de recurso:
|
//--- correct specification of resources
Uso de Recursos
Nome de recurso
Após um recurso ser declarado usando a diretiva #resource, ele pode ser usado em qualquer parte de um programa. O nome do recurso é seu caminho sem uma barra invertida no começo da linha, que define o caminho do recurso. Para usar seu próprio recurso no código, o sinal especial "::" deve ser adicionado antes do nome do recurso.
Exemplos:
|
//--- exemplos de especificação de recurso e seus nomes em comentários
Deve se notar que ao definir imagens a partir de um recurso para os objetos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL, o valor da propriedade OBJPROP_BMPFILE não pode ser modificado manualmente. Por exemplo, para criar OBJ_BITMAP_LABEL nós usados euro.bmp e dollar.bmp.
|
#resource "\\Images\\euro.bmp"; // euro.bmp está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Images\
Ao visualizar as propriedades deste objeto, veremos que as propriedades BitMap File (On) e BitMap File (Off) são esmaecidas e não podem ser alteradas manualmente:
Usando os recursos em outros programas MQL5
Existe uma outra vantagem no uso de recurso — em qualquer programa MQL5, os recursos de um outro arquivo EX5 podem ser usados. Assim, os recursos de um arquivo EX5 podem ser usados em muitos outros programas MQL5.
A fim de usar um nome de recurso de um outro arquivo, ele deve ser especificado como <path_EX5_file_name>::<resource_name>. Por exemplo, suponha que o script Draw_Triangles_Script.mq5 contém um recurso para uma imagem no arquivo triangle.bmp:
|
#resource "\\Files\\triangle.bmp"
Então seu nome, para uso no script em si, se assemelhará a "Files\triangle.bmp", e a fim de usá-lo, "::" deve ser adicionado ao nome do recurso.
|
//--- usando o curso no script
A fim de usar o mesmo recurso a partir de um outro programa, por exemplo, a partir de um Expert Advisor, precisamos adicionar ao nome do recurso o caminho para o arquivo EX5 correspondente ao terminal_data_directory\MQL5\ e o nome arquivo EX5 do script - Draw_Triangles_Script.ex5. Suponha que o script está localizado na pasta padrão terminal_data_directory\MQL5\Scripts\, então o chamado deve ser escrito da seguinte forma:
|
//--- usando um recurso de um script em um EA
Se o caminho para o arquivo executável não for especificado ao chamar o recurso de um outro EX5, o arquivo executável é procurado na mesma pasta que contém o programa que chama o recurso. Isso significa que se um Expert Advisor chamar um recurso de Draw_Triangles_Script.ex5 sem especificar o caminho, como abaixo:
|
//--- chama recurso de script em um EA sem especificar o caminho
então o arquivo será procurado na pasta terminal_data_directory\MQL5\Experts\, caso o Expert Advisor esteja localizado em terminal_data_directory\MQL5\Experts\.
Trabalhando com indicadores personalizados que estão conectados como recursos
O funcionamento de programas MQL5 pode exigir um ou mais indicadores personalizados, eles podem ser incluídos no código do programa executável MQL5. A inclusão de indicadores como recursos simplifica a distribuição de programas.
Exemplo de conexão e utilização do indicador personalizado SampleIndicator.ex5, localizado na pasta: diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Indicators\:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Os casos em que o indicador personalizado, na função OnInit(), cria uma ou mais cópias de si mesmo exigem uma análise separada. Lembre-se que para usar um recurso a partir de um programa mql5, é preciso especificá-lo no formato: <caminho_do_nome_do_arquivo_EX5>::<nome_do_recurso>.
Por exemplo, se o indicador SampleIndicator.ex5 estiver incluído no Expert Advisor SampleEA.ex5 como um recurso, então o caminho para si mesmo será especificado ao chamar iCustom() na função de inicialização do indicador personalizado, isso será da seguinte forma: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". Se for definido explicitamente o caminho, o indicador personalizado SampleIndicator.ex5 será firmemente ligado ao Advisor SampleEA.ex5 e perderá a capacidade de trabalhar de forma independente.
O caminho para si mesmo pode ser obtido utilizando a função GetRelativeProgramPath(), a seguir, um exemplo de utilização:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Variáveis de recurso #
Os recursos podem ser declarados usando as variáveis de recurso, e tratá-los como se fossem uma variável do tipo apropriado. Formato do declaração:
|
#resource caminho_para_o_arquivo_do_recurso as tipo_de_variável_de_recurso nome_de_variável_de_recurso
Exemplos de declaração:
|
#resource "data.bin" as int ExtData[] // declaração de matriz de tipo numérico, que contém dados a partir do arquivo data.bin
Ao utilizar tal declaração, os dados deste recurso podem ser tratados por intermédio de uma variável, o endereçamento automático via "::<rsource name>" não funciona.
|
#resource "\\Images\\euro.bmp" as bitmap euro[][]
Resultado de execução do script, estão criados apenas dois objetos OBJ_BITMAP_LABEL de três. Ao mesmo tempo, na imagem do primeiro objeto, nós vemos uma linha vermelha no meio.
Uma vantagem importante do uso de recursos é que os arquivos de recurso - antes de serem incluídos num arquivo EX5 executável e compilados - são comprimidos automaticamente. Assim, o uso de variáveis de recurso permite não só empacotar diretamente os dados necessários num arquivo EX5 executável, mas também reduzir o número e o tamanho total dos arquivos em comparação com o método convencional de escrita de programas MQL5.
A utilização de variáveis de recurso é particularmente útil para publicar produtos no Mercado.
Características
- Ο tipo especial de variável de recurso bitmap informa ao compilador que o recurso é uma representação gráfica. Essas variáveis recebem o tipo uint.
- A matriz-variável de recurso de tipo bitmap pode ter duas dimensões, neste caso, o tamanho da matriz será definido como [altura_de_imagem][largura_de_imagem]. No caso de uma matriz unidimensional, o número de elementos será definido como o produto de altura_de_imagem*largura_de_imagem.
- Ao carregar imagens de 24 bits, para todos os pixels da imagem de componente de canal-alfa, define-se como 255.
- Ao carregar imagens de 32 bits, para todos os pixels da imagem de componente de canal-alfa, define-se como 255.
- Após carregar uma imagem de 32 bits com canal-alfa não acontece nenhuma manipulação de pixels.
- O tamanho do arquivo de recurso não pode ser maior do que 128 MB.
- Para arquivos de sequência de caracteres, a codificação de BOM (cabeçalho) é detectada automaticamente. Se não houver nenhum BOM, a codificação será determinada pelo conteúdo. São suportados arquivos codificados em ANSI, UTF-8 e UTF-16. Todas as cadeias de caracteres são convertidas para Unicode.
Programas em OpenCL
A utilização de variáveis - de sequências de caracteres - de recurso pode facilitar muito a escrita de alguns programas. Por exemplo, você pode escrever o código de um programa OpenCL num arquivo CL separado e, em seguida, incluir esse arquivo - como uma cadeia de caracteres - nos recursos de seu programa MQL5.
|
#resource "seascape.cl" as string cl_program
Neste exemplo, sem a utilização de uma variável de recursocl_program, você teria de descrever esse código como uma variável de cadeia grande.
