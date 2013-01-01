Recursos

Usando gráficos e som em programas MQL5

Programas em MQL5 permitem trabalhar com som e arquivos gráficos:

PlaySound() executa um arquivo de som.

ObjectCreate() permite criar interfaces de usuário usando os objetos gráficos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL.

PlaySound()

Exemplo de chamada da função PlaySound():

//+------------------------------------------------------------------+

//| A função chama OrderSend() padrão e toca um som |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result)

{

//--- envia uma solicitação para um servidor

OrderSend(request,result);

//--- se a solicitação for aceite, executa o som Ok.wav

if(result.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED) PlaySound("Ok.wav");

//--- se falhar, toca um alarme a partir do arquivo timeout.wav

else PlaySound("timeout.wav");

}

O exemplo mostra como tocar sons a partir de arquivos 'Ok.wav' e 'timeout.wav', que estão incluídos no pacote do terminal padrão. Estes arquivos estão localizados na pasta terminal_directory\Sounds. Aqui, terminal_directory é uma pasta, a partir do qual o terminal de cliente da MetaTrader 5 é iniciado. A localização do diretório do terminal pode ser encontrado a partir de um programa MQL5 da seguinte forma:

//--- Pasta, na qual dados de terminal são armazenados

string terminal_path=TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);

Você pode usar arquivos de som não somente da pasta terminal_directory\Sounds, mas também de qualquer sub-pasta localizada em terminal_data_directory\MQL5. Você pode descobrir a localização do diretório de dados do terminal a partir do menu do terminal "Arquivo" -> "Abrir" dados do terminal ou usar um método de programa:

//--- Pasta, na qual dados de terminal são armazenados

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

Por exemplo, se o arquivo de som 'Demo.wav' está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Files, então a chamada de PlaySound() deveria ser escrita da seguinte forma:

//--- toca Demo.wav a partir da pasta terminal_directory_data\MQL5\Files\Demo.wav

PlaySound("\\Files\\Demo.wav");

Observe que no comentário o caminho do arquivo está escrito usando uma barra invertida "\", e na função é usado "\\".

Ao se especificar o caminho, sempre use barras invertidas duplas como separador, porque uma única barra invertida é um controle de símbolo para o compilador ao lidar com constantes de cadeias de caracteres e constantes de caracteres no código fonte do programa.

Call PlaySound() function with NULL parameter to stop playback:

//--- Chamar o PlaySound() com parâmetro NULL interrompe a reprodução

PlaySound(NULL);

ObjectCreate()

Exemplo de um Expert Advisor, que cria um rótulo gráfico (OBJ_BITMAP_LABEL) usando a função ObjectCreate().

string label_name="currency_label"; // nome do objeto OBJ_BITMAP_LABEL

string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // caminho do arquivo terminal_dara_directory\MQL5\Images\euro.bmp

string dollar ="\\Images\\dollar.bmp"; // caminho do arquivo terminal_dara_directory\MQL5\Images\dollar.bmp

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- cria um botão OBJ_BITMAP_LABEL, se ele já não tiver sido criado

if(ObjectFind(0,label_name)<0)

{

//--- tenta criar objeto OBJ_BITMAP_LABEL

bool created=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

if(created)

{

//--- vincula o botão ao canto superior esquerdo do gráfico

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

//--- agora configura as propriedades do objeto

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,50);

//--- redefine o código do último erro para 0

ResetLastError();

//--- carrega uma figura para indicador o estado "Pressionado" do botão

bool set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,0,euro);

//--- testa o resultado

if(!set)

{

PrintFormat("Falha no download a partir do arquivo de imagem %s. Código de erro %d",euro,GetLastError());

}

ResetLastError();

//--- carrega uma figura para indicador do estado "Não pressionado" do botão

set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,1,dollar);



if(!set)

{

PrintFormat("Falha no download a partir do arquivo de imagem %s. Código de erro %d",dollar,GetLastError());

}

//--- envia um comando para um gráfico para reatualização, a fim de que o botão apareça imediatamente, sem um tick

ChartRedraw(0);

}

else

{

//--- falha ao criar um objeto, notificar

PrintFormat("Falha ao criar objeto OBJ_BITMAP_LABEL. Error code %d",GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- exclui um objeto de um gráfico

ObjectDelete(0,label_name);

}

A criação e configuração do objeto gráfico de nome currency_label são executados na função OnInit(). Os caminhos para os arquivos gráficos são definidos nas variáveis globais euro e dollar, uma barra invertida dupla é usada como separador:

string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // caminho do arquivo terminal_dara_directory\MQL5\Images\euro.bmp

string dollar ="\\Images\\dollar.bmp"; // caminho do arquivo terminal_dara_directory\MQL5\Images\dollar.bmp

Os arquivos estão localizados na pasta terminal_data_directory\MQL5\Images.

O Objeto OBJ_BITMAP_LABEL é na realizada um botão, que exibe uma das duas imagens, dependendo do estado do botão (pressionado ou não pressionado): euro.bmp ou dollar.bmp.

O tamanho do botão com uma interface gráfico é automaticamente ajustada para o tamanho da figura. A imagem é alterada por um clique do botão esquerdo do mouse sob o objeto OBJ_BITMAP_LABEL ("Disable selection" deve estar definida nas propriedades). O objeto OBJ_BITMAP é criado da mesma forma - ele é usado para criar o pano de fundo com um imagem necessária.

O valor da propriedade OBJPROP_BMPFILE, que é responsável pela aparência dos objetos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL, e pode ser alterado dinamicamente. Isso permite criar várias interfaces interativas de usuário para programas MQL5.

Inclusão de recursos em arquivos executáveis durante compilação de programas MQL5 #

Um programa mql5 pode precisar de um monte de diferentes recursos baixáveis na forma de arquivos de imagem e som. A fim de eliminar a necessidade de transferir todos estes arquivos ao mover um arquivo executável em MQL5, a diretriz do compilador #resource deve ser usada:

#resource path_to_resource_file

O comando #resource diz ao compilador que o recurso no caminho especificado path_to_resource_file deve ser incluído dentro do arquivo executável EX5. Assim, todos os sons e imagens necessários podem ser alocados diretamente dentro de um arquivo EX5, de modo que não exista necessidade de transferir separadamente os arquivos nele usados, caso você queira executar o programa em um terminal diferente. Qualquer arquivo EX5 pode conter recursos, e qualquer programa EX5 pode usar recursos de um outro programa EX5.

Os arquivo em formato BMP e WAV são automaticamente comprimidos antes de serem incluídos em um arquivo EX5. Isso significa que além de criar programas completos em MQL5, o uso de recursos também permite reduzir o tamanho total dos arquivos necessários ao usar gráficos e sons, quando comparado com a forma usual de escrever um programa MQL5.

O arquivo de recurso não deve exceder 16 Mb.

Busca por recursos específicos pelo compilador

Um recurso é inserido usando o comando #resorce "<path to the resource file>"

#resource "<path_to_resource_file>"

O comprimento da constante string <path_to_resource_file> não de exceder 63 caracteres.

O compilador busca por um recurso no caminho especificado na seguinte ordem:

se o separador barra invertida "\" (escrito como "\\") é colocado no começo do caminho, ele busca pelo recurso referente ao diretório terminal_data_directory \MQL5\,

se não houver barra invertida, ele busca pelo recurso referente à localização do arquivo de recurso, na qual o recurso foi escrito.

O caminho do recurso não pode conter as sub-cadeias "..\\" e ":\\".

Exemplos de inclusão de recurso:

//--- correct specification of resources

#resource "\\Images\\euro.bmp" // euro.bmp está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Images\

#resource "picture.bmp" // picture.bmp está localizado no mesmo diretoria que o arquivo fonte

#resource "Resource\\map.bmp" // O recurso está localizado em source_file_directory\Resource\map.bmp



//--- especificação incorreta de recursos

#resource ":picture_2.bmp" // não deve conter ":"

#resource "..\\picture_3.bmp" // não deve conter ".."

#resource "\\Files\\Images\\Folder_First\\My_panel\\Labels\\too_long_path.bmp" //mais que 63 símbolos

Uso de Recursos

Nome de recurso

Após um recurso ser declarado usando a diretiva #resource, ele pode ser usado em qualquer parte de um programa. O nome do recurso é seu caminho sem uma barra invertida no começo da linha, que define o caminho do recurso. Para usar seu próprio recurso no código, o sinal especial "::" deve ser adicionado antes do nome do recurso.

Exemplos:

//--- exemplos de especificação de recurso e seus nomes em comentários

#resource "\\Images\\euro.bmp" // nome do recurso - Images\euro.bmp

#resource "picture.bmp" // nome do recurso - picture.bmp

#resource "Resource\\map.bmp" // nome do recurso - Resource\map.bmp

#resource "\\Files\\Pictures\\good.bmp" // nome do recurso - Files\Pictures\good.bmp

#resource "\\Files\\Demo.wav"; // nome do recurso - Files\Demo.wav"

#resource "\\Sounds\\thrill.wav"; // nome do recurso - Sounds\thrill.wav"

...



//--- utilização dos recursos

ObjectSetString(0,bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"::Images\\euro.bmp");

...

ObjectSetString(0,my_bitmap,OBJPROP_BMPFILE,0,"::picture.bmp");

...

set=ObjectSetString(0,bitmap_label,OBJPROP_BMPFILE,1,"::Files\\Pictures\\good.bmp");

...

PlaySound("::Files\\Demo.wav");

...

PlaySound("::Sounds\\thrill.wav");

Deve se notar que ao definir imagens a partir de um recurso para os objetos OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL, o valor da propriedade OBJPROP_BMPFILE não pode ser modificado manualmente. Por exemplo, para criar OBJ_BITMAP_LABEL nós usados euro.bmp e dollar.bmp.

#resource "\\Images\\euro.bmp"; // euro.bmp está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Images\

#resource "\\Images\\dollar.bmp"; // dollar.bmp está localizado em terminal_data_directory\MQL5\Images\

Ao visualizar as propriedades deste objeto, veremos que as propriedades BitMap File (On) e BitMap File (Off) são esmaecidas e não podem ser alteradas manualmente:

Usando os recursos em outros programas MQL5

Existe uma outra vantagem no uso de recurso — em qualquer programa MQL5, os recursos de um outro arquivo EX5 podem ser usados. Assim, os recursos de um arquivo EX5 podem ser usados em muitos outros programas MQL5.

A fim de usar um nome de recurso de um outro arquivo, ele deve ser especificado como <path_EX5_file_name>::<resource_name>. Por exemplo, suponha que o script Draw_Triangles_Script.mq5 contém um recurso para uma imagem no arquivo triangle.bmp:

#resource "\\Files\\triangle.bmp"

Então seu nome, para uso no script em si, se assemelhará a "Files\triangle.bmp", e a fim de usá-lo, "::" deve ser adicionado ao nome do recurso.

//--- usando o curso no script

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"::Files\\triangle.bmp");

A fim de usar o mesmo recurso a partir de um outro programa, por exemplo, a partir de um Expert Advisor, precisamos adicionar ao nome do recurso o caminho para o arquivo EX5 correspondente ao terminal_data_directory\MQL5\ e o nome arquivo EX5 do script - Draw_Triangles_Script.ex5. Suponha que o script está localizado na pasta padrão terminal_data_directory\MQL5\Scripts\, então o chamado deve ser escrito da seguinte forma:

//--- usando um recurso de um script em um EA

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"\\Scripts\\Draw_Triangles_Script.ex5::Files\\triangle.bmp");

Se o caminho para o arquivo executável não for especificado ao chamar o recurso de um outro EX5, o arquivo executável é procurado na mesma pasta que contém o programa que chama o recurso. Isso significa que se um Expert Advisor chamar um recurso de Draw_Triangles_Script.ex5 sem especificar o caminho, como abaixo:

//--- chama recurso de script em um EA sem especificar o caminho

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"Draw_Triangles_Script.ex5::Files\\triangle.bmp");

então o arquivo será procurado na pasta terminal_data_directory\MQL5\Experts\, caso o Expert Advisor esteja localizado em terminal_data_directory\MQL5\Experts\.

Trabalhando com indicadores personalizados que estão conectados como recursos

O funcionamento de programas MQL5 pode exigir um ou mais indicadores personalizados, eles podem ser incluídos no código do programa executável MQL5. A inclusão de indicadores como recursos simplifica a distribuição de programas.

Exemplo de conexão e utilização do indicador personalizado SampleIndicator.ex5, localizado na pasta: diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Indicators\:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SampleEA.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#resource "\\Indicators\\SampleIndicator.ex5"

int handle_ind;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

handle_ind=iCustom(_Symbol,_Period,"::Indicators\\SampleIndicator.ex5");

if(handle_ind==INVALID_HANDLE)

{

Print("Expert: iCustom call: Error code=",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

Os casos em que o indicador personalizado, na função OnInit(), cria uma ou mais cópias de si mesmo exigem uma análise separada. Lembre-se que para usar um recurso a partir de um programa mql5, é preciso especificá-lo no formato: <caminho_do_nome_do_arquivo_EX5>::<nome_do_recurso>.

Por exemplo, se o indicador SampleIndicator.ex5 estiver incluído no Expert Advisor SampleEA.ex5 como um recurso, então o caminho para si mesmo será especificado ao chamar iCustom() na função de inicialização do indicador personalizado, isso será da seguinte forma: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". Se for definido explicitamente o caminho, o indicador personalizado SampleIndicator.ex5 será firmemente ligado ao Advisor SampleEA.ex5 e perderá a capacidade de trabalhar de forma independente.

O caminho para si mesmo pode ser obtido utilizando a função GetRelativeProgramPath(), a seguir, um exemplo de utilização:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SampleIndicator.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_separate_window

#property indicator_plots 0

int handle;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- maneira errada para especificar uma referência para si próprio

//--- string path="\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5";

//--- maneira correta para obter uma referência a si mesmo

string path=GetRelativeProgramPath();

//--- indicator buffers mapping

handle=iCustom(_Symbol,_Period,path,0,0);

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Indicator: iCustom call: Error code=",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

else Print("Indicator handle=",handle);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| GetRelativeProgramPath |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRelativeProgramPath()

{

int pos2;

//--- obtemos o caminho absoluto para o programa

string path=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);

//--- encontramos a posição da sub-cadeia de caracteres "\MQL5\"

int pos =StringFind(path,"\\MQL5\\");

//--- sub-cadeia não encontrada - erro

if(pos<0)

return(NULL);

//--- ignoramos o diretório "\MQL5"

pos+=5;

//--- ignoramos '\' extras

while(StringGetCharacter(path,pos+1)=='\\')

pos++;

//--- se se tratar de um recurso, retornamos o caminho em relação ao diretório MQL5

if(StringFind(path,"::",pos)>=0)

return(StringSubstr(path,pos));

//--- encontramos o delimitador para o primeiro sub-diretório em MQL5 (por exemplo, MQL5\Indicators)

//--- se ele não existir, retornamos o caminho em relação ao diretório MQL5

if((pos2=StringFind(path,"\\",pos+1))<0)

return(StringSubstr(path,pos));

//--- retornamos o caminho em relação ao sub-diretório (например, MQL5\Indicators)

return(StringSubstr(path,pos2+1));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[])

{

//--- Valor de retorno do prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

Variáveis de recurso #

Os recursos podem ser declarados usando as variáveis de recurso, e tratá-los como se fossem uma variável do tipo apropriado. Formato do declaração:

#resource caminho_para_o_arquivo_do_recurso as tipo_de_variável_de_recurso nome_de_variável_de_recurso

Exemplos de declaração:

#resource "data.bin" as int ExtData[] // declaração de matriz de tipo numérico, que contém dados a partir do arquivo data.bin

#resource "data.bin" as MqlRates ExtData[] // declaração de matriz de estruturas simples, que contém dados a partir do arquivo data.bin

//--- cadeias de caracteres

#resource "data.txt" as string ExtCode // declaração de cadeias de caracteres que contêm dados do arquivo data.txt (são suportadas codificações ANSI, UTF-8 e UTF-16.)

//--- recursos gráficos

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap[] // declaração de matriz unidimensional, que contém em si a varredura a partir do arquivo BMP, tamanho da matriz = height * width

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap2[][] // declaração de matriz bidimensional, que contém em si a varredura a partir do arquivo BMP, tamanho da matriz [height][width]

Ao utilizar tal declaração, os dados deste recurso podem ser tratados por intermédio de uma variável, o endereçamento automático via "::<rsource name>" não funciona.

#resource "\\Images\\euro.bmp" as bitmap euro[][]

#resource "\\Images\\dollar.bmp"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de criação de objeto OBJ_BITMAP_LABEL usando o recurso|

//+------------------------------------------------------------------+

void Image(string name,string rc,int x,int y)

{

ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,rc);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de início do programa script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imprimimos os tamanhos da imagem [width, height], que é armazenada na variável de recurso euro

Print(ArrayRange(euro,1),", ",ArrayRange(euro,0));

//--- alteramos a imagem no euro - desenhamos uma faixa horizontal no meio

for(int x=0;x<ArrayRange(euro,1);x++)

euro[ArrayRange(euro,1)/2][x]=0xFFFF0000;

//--- criamos o recurso gráfico usando a variável de recurso

ResourceCreate("euro_icon",euro,ArrayRange(euro,1),ArrayRange(euro,0),0,0,ArrayRange(euro,1),COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

//--- criamos objeto do rótulo gráfico Euro, para o qual colocamos a imagem a partir do recurso euro_icon

Image("Euro","::euro_icon",10,40);

//--- outro modo de utilizar o recurso, nós não podemos desenhar nele

Image("USD","::Images\\dollar.bmp",15+ArrayRange(euro,1),40);

//--- a maneira direta de endereçamento para o recurso euro.bmp não está disponível, uma vez que ele já está declarado através da variável de recurso euro

Image("E2","::Images\\euro.bmp",20+ArrayRange(euro,1)*2,40); // acontece o erro de tempo de execução

}

Resultado de execução do script, estão criados apenas dois objetos OBJ_BITMAP_LABEL de três. Ao mesmo tempo, na imagem do primeiro objeto, nós vemos uma linha vermelha no meio.

Uma vantagem importante do uso de recursos é que os arquivos de recurso - antes de serem incluídos num arquivo EX5 executável e compilados - são comprimidos automaticamente. Assim, o uso de variáveis ​​de recurso permite não só empacotar diretamente os dados necessários num arquivo EX5 executável, mas também reduzir o número e o tamanho total dos arquivos em comparação com o método convencional de escrita de programas MQL5.

A utilização de variáveis de recurso é particularmente útil para publicar produtos no Mercado.

Características

Ο tipo especial de variável de recurso bitmap informa ao compilador que o recurso é uma representação gráfica. Essas variáveis recebem o tipo uint.

A matriz-variável de recurso de tipo bitmap pode ter duas dimensões, neste caso, o tamanho da matriz será definido como [altura_de_imagem][largura_de_imagem]. No caso de uma matriz unidimensional, o número de elementos será definido como o produto de altura_de_imagem*largura_de_imagem.

Ao carregar imagens de 24 bits, para todos os pixels da imagem de componente de canal-alfa , define-se como 255.

Ao carregar imagens de 32 bits, para todos os pixels da imagem de componente de canal-alfa, define-se como 255.

Após carregar uma imagem de 32 bits com canal-alfa não acontece nenhuma manipulação de pixels.

O tamanho do arquivo de recurso não pode ser maior do que 128 MB.

Para arquivos de sequência de caracteres, a codificação de BOM (cabeçalho) é detectada automaticamente. Se não houver nenhum BOM, a codificação será determinada pelo conteúdo. São suportados arquivos codificados em ANSI, UTF-8 e UTF-16. Todas as cadeias de caracteres são convertidas para Unicode.

Programas em OpenCL

A utilização de variáveis - de sequências de caracteres - de recurso pode facilitar muito a escrita de alguns programas. Por exemplo, você pode escrever o código de um programa OpenCL num arquivo CL separado e, em seguida, incluir esse arquivo - como uma cadeia de caracteres - nos recursos de seu programa MQL5.

#resource "seascape.cl" as string cl_program

...

int context;

if((cl_program=CLProgramCreate(context,cl_program)!=INVALID_HANDLE)

{

//--- executa ações futuras com o programa OpenCL

}

Neste exemplo, sem a utilização de uma variável de recursocl_program, você teria de descrever esse código como uma variável de cadeia grande.

