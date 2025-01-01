- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayCompare
A função retorna o resultado da comparação de dois arrays de mesmo tipo. Pode ser usado para comparar arrays de tipos simples ou estruturas customizadas sem objetos complexos, isto é, estruturas customizadas que não contém strings, arrays dinâmicos, classes e outras estruturas com objetos complexos.
int ArrayCompare(
Parâmetros
array1[]
[in] Primeiro array.
array2[]
[in] Segundo array.
start1=0
[in] O índice inicial do elemento no primeiro array, a partir do qual a comparação começa. O índice de começo default - 0.
start2=0
[in] O índice inicial do elemento no segundo array, a partir do qual a comparação começa. O índice de começo default - 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos a ser comparados. Todos os elementos de ambos os arrays participam da comparação por default (count=WHOLE_ARRAY).
Valor de retorno
- -1, se array1[] menos que array2[]
- 0, se array1[] igual a array2[]
- 1, se array1[] mais que array2[]
- -2, se um erro ocorrer devido a incompatibilidade dos tipos dos arrays comparados ou se os valores start1, start2 ou count levarem a cair para fora do array.
Observação
A função não retornará 0 (os arrays não serão considerados iguais) se os arrays diferirem em tamanho e count=WHOLE_ARRAY para o caso em que um array é um subconjunto fiel do outro. Neste caso, o resultado da comparação de tamanhos destes arrays irão retornar: -1, se o tamanho de array1[] for menor que o tamanho de array2[] , caso contrário 1.
Exemplo:
//--- variáveis globais