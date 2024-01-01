CustomSymbolCreate

Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido.

bool CustomSymbolCreate(

const string symbol_name,

const string symbol_path="",

const string symbol_origin=NULL

);

Parâmetros

symbol_name

[in] Nome do símbolo personalizado. Ele não deve conter grupos ou sub-grupos em que se encontre o símbolo.

symbol_path=""

[in] Nome do grupo em que é criado o símbolo.

symbol_origin=NULL

[in] Nome do símbolo a partir do qual serão copiadas as propriedades do símbolo personalizado gerado. Depois de criar um símbolo personalizado, você pode alterar qualquer propriedade para o valor desejado com as funções correspondentes.

Valor retornado

true, em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().

Observação

Todos os símbolos personalizados são gerados na seção especial Custom. Se o nome de grupo não for especificado (o parâmetro symbol_path na função CustomSymbolCreate contém uma string vazia ou NULL), o símbolo personalizado será criado na raiz da seção Custom. Aqui você pode fazer uma analogia com o sistema de arquivos, onde grupos e subgrupos podem ser vistos como pastas e subpastas

O nome do símbolo e descrição do grupo são definidos apenas por caracteres latinos sem pontuação, espaços e caracteres especiais (são permitidos ".", "_", "&" e "#"). Não é recomendado usar - nos nomes dos símbolos - os caracteres <, >, :, ", /, |, ?, *.

O nome do símbolo personalizado deve ser único, independentemente do nome do grupo em que ele é criado. Se já existir um símbolo com o mesmo nome, a função CustomSymbolCreate() retornará false, enquanto a chamada subsequente de GetLastError() gerará o erro 5300 (ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL) ou 5304 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST).

O nome do símbolo não deve exceder 31 caracteres, caso contrário, CustomSymbolCreate() retornará false e será gerado o ero 5302 — ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG.

Parâmetro symbol_path pode ser definido de duas maneiras:

apenas o nome do grupo sem o nome do símbolo personalizado, por exemplo — "CFD\\Metals". É melhor usar essa opção para evitar erros.

ou nome de <grupo> + separador de grupo "\\"+<nome de símbolo personalizado>, por exemplo — "CFD\\Metals\\Platinum". Nesse caso, o nome do grupo deve terminar com o nome exato do símbolo personalizado. Mesmo em caso de incompatibilidade, o símbolo personalizado será criado, mas não no grupo pretendido. Por exemplo, se symbol_path ="CFD\\Metals\\ P latinum" e symbol_name =" p latinum" (erro no registro), será criado o símbolo personalizado com o nome "platinum" no grupo "Custom\CFD\Metals\Platinum". Nesse caso, a função SymbolInfoGetString("platinum",SYMBOL_PATH) retornará o valor "Custom\CFD\Metals\Platinum\platinum".

Deve-se ter em mente que a propriedade SYMBOL_PATH retorna o caminho com o nome do símbolo no final. Portanto, você não pode simplesmente copiá-lo sem alterações, se quiser criar um símbolo personalizado exatamente no mesmo grupo. Nesse caso, é necessário cortar o nome do símbolo para não obter o resultado descrito acima.

Se como parâmetro symbol_origin for especificado um símbolo inexistente, o símbolo personalizado será criado vazio, como se o parâmetro symbol_origin não tivesse sido especificado. Nesse caso, será gerado o erro 4301 — ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL.

O comprimento do parâmetro symbol_path não deve exceder 127 caracteres considerando "Custom\\", separador de grupo "\\" e nome do símbolo se for indicado no final.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolCreate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nome do símbolo personalizado

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nome do grupo onde o símbolo será criado

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, informamos no log

if(!CustomSymbolCreate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN))

{

Print("CustomSymbolCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- verificamos a existência do símbolo criado e obtemos o grupo onde ele foi criado

bool custom= false;

bool exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAME, custom);

string path = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_PATH);



//--- imprimimos no log o resultado da criação do símbolo e o nome do grupo, definido e obtido das propriedades do símbolo

PrintFormat("Custom symbol '%s' created

"+

"Symbol '%s' is exist: %s

"+

"Symbol '%s' is custom: %s

"+

"Path specified in the settings: '%s'

"+

"Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: '%s'",

CUSTOM_SYMBOL_NAME,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)custom,

CUSTOM_SYMBOL_PATH,

path);



//--- aguardamos dois segundos e excluímos o símbolo criado com uma mensagem sobre o resultado no log

Sleep(2000);

ResetLastError();

bool deleted = CustomSymbolDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME);

Print(deleted ? StringFormat("Custom symbol '%s' removed", CUSTOM_SYMBOL_NAME) : StringFormat("CustomSymbolDelete() failed. Error ",GetLastError()));

/*

resultado:

Custom symbol 'EURUSD.C' created

Symbol 'EURUSD.C' is exist: true

Symbol 'EURUSD.C' is custom: true

Path specified in the settings: 'Forex'

Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: 'Custom\Forex\EURUSD.C'

Custom symbol 'EURUSD.C' removed

*/

}

Veja também

SymbolName, SymbolSelect, CustomSymbolDelete