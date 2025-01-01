//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input ulong InpThresholdSize=20; // tamanho limite do arquivo em kilobytes

input string InpBigFolderName="big"; // pasta para arquivos grandes

input string InpSmallFolderName="small"; // pasta para arquivo pequeno

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // variável para armazenar os nomes dos arquivos

string filter="*.csv"; // filtro para pesquisar os arquivos

ulong file_size=0; // tamanho do arquivo em bytes

int size=0; // número de arquivos

//--- imprimir o caminho para o arquivo que vamos trabalhar com

PrintFormat("Trabalhando em pasta %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- receber o manipulador de pesquisa em comum na raiz da pasta de todos os terminais

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- mover arquivos no loop de acordo com seus tamanhos

do

{

//--- abrir o arquivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- receber o tamanho do arquivo

file_size=FileSize(file_handle);

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- imprimir o tamanho do arquivo

PrintFormat("Tamanho do %s arquivo é igual para %d bytes",file_name,file_size);

//--- define o caminho para movimentar o arquivo

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- mover o arquivo

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("%s arquivo foi movido",file_name);

else

PrintFormat("Erro, código = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fechar o manipulador de pesquisa

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Arquivo não encontrado!");

}