|
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros de entrada
input ulong InpThresholdSize=20; // tamanho limite do arquivo em kilobytes
input string InpBigFolderName="big"; // pasta para arquivos grandes
input string InpSmallFolderName="small"; // pasta para arquivo pequeno
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
string file_name; // variável para armazenar os nomes dos arquivos
string filter="*.csv"; // filtro para pesquisar os arquivos
ulong file_size=0; // tamanho do arquivo em bytes
int size=0; // número de arquivos
//--- imprimir o caminho para o arquivo que vamos trabalhar com
PrintFormat("Trabalhando em pasta %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- receber o manipulador de pesquisa em comum na raiz da pasta de todos os terminais
long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);
//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso
if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
{
//--- mover arquivos no loop de acordo com seus tamanhos
do
{
//--- abrir o arquivo
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
//--- receber o tamanho do arquivo
file_size=FileSize(file_handle);
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
}
else
{
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",file_name,GetLastError());
continue;
}
//--- imprimir o tamanho do arquivo
PrintFormat("Tamanho do %s arquivo é igual para %d bytes",file_name,file_size);
//--- define o caminho para movimentar o arquivo
string path;
if(file_size>InpThresholdSize*1024)
path=InpBigFolderName+"//"+file_name;
else
path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;
//--- mover o arquivo
ResetLastError();
if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))
PrintFormat("%s arquivo foi movido",file_name);
else
PrintFormat("Erro, código = %d",GetLastError());
}
while(FileFindNext(search_handle,file_name));
//--- fechar o manipulador de pesquisa
FileFindClose(search_handle);
}
else
Print("Arquivo não encontrado!");
}