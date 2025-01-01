IndicatorSetString

A função define o valor da propriedade do indicador correspondente. Propriedade do indicador deve ser do tipo string. Existem duas variantes da função.

Chamar especificando o identificador da propriedade.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

string prop_value

);

Chamar especificando o identificador e o modificador da propriedade.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

)

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador da propriedade do indicador. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificador da propriedade específica. Somente as propriedades de nível requerem um modificador.

prop_value

[in] Valor de propriedade.

Valor do Retorno

Em caso de execução bem sucedida, retorna true, do contrário - false.

Observação

Numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) quando usa a diretiva de #property, enquanto que a função usa numeração a partir de (zero). No caso do número de nível ser definido incorretamente, o visor do indicador pode ser diferente do pretendido.

Por exemplo, na ordem para definir a descrição da primeira linha horizontal usar o índice zero:

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0 , "Primeiro Nível") - índice 0 é usado para definir a descrição de texto do primeiro nível.

Exemplo: indicador que define etiquetas de texto para as linhas horizontais do indicador.

#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- visualiza três níveis horizontais na janela separada

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 70

//--- definir a cor dos níveis horizontais

#property indicator_levelcolor clrRed

//--- definir o estilo dos níveis horizontais

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- definir as descrições dos níveis horizontais

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (índice 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (índice 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (índice 2)");

//--- define o mome abreviado para o indicador

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---



//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

