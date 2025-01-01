- Estilos de Indicador em Exemplos
A função define o valor da propriedade do indicador correspondente. Propriedade do indicador deve ser do tipo string. Existem duas variantes da função.
Chamar especificando o identificador da propriedade.
bool IndicatorSetString(
Chamar especificando o identificador e o modificador da propriedade.
bool IndicatorSetString(
Parâmetros
prop_id
[in] Identificador da propriedade do indicador. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Somente as propriedades de nível requerem um modificador.
prop_value
[in] Valor de propriedade.
Valor do Retorno
Em caso de execução bem sucedida, retorna true, do contrário - false.
Observação
Numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) quando usa a diretiva de #property, enquanto que a função usa numeração a partir de (zero). No caso do número de nível ser definido incorretamente, o visor do indicador pode ser diferente do pretendido.
Por exemplo, na ordem para definir a descrição da primeira linha horizontal usar o índice zero:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "Primeiro Nível") - índice 0 é usado para definir a descrição de texto do primeiro nível.
Exemplo: indicador que define etiquetas de texto para as linhas horizontais do indicador.
#property indicator_separate_window
Também Veja
Propriedades de Indicador Personalizado, Propriedades (#property) de Programa