|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iADX.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| ;https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "O indicador demonstra como obter dados"
#property description "dos buffers do indicador para o indicador técnico iADX."
#property description "Um símbolo e o prazo utilizado para o cálculo do indicador,"
#property description "são definidos pelos parâmetros de símbolo e período."
#property description "O método de criação do manipulador é definido através do parâmetro "type" (tipo de função)."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
//--- plotar ADX
#property indicator_label1 "ADX"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrLightSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- plotar DI_plus
#property indicator_label2 "DI_plus"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrYellowGreen
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- plotar DI_minus
#property indicator_label3 "DI_minus"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrWheat
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerador dos métodos de criação do manipulador |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iADX, // usar iADX
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parâmetros de entrada
input Creation type=Call_iADX; // tipo da função
input int adx_period=14; // cálculo do período
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe
//--- buffers do indicador
double ADXBuffer[];
double DI_plusBuffer[];
double DI_minusBuffer[];
//--- variável para armazenar o manipulador do indicador iADX
int handle;
//--- variável para armazenamento
string name=symbol;
//--- nome do indicador num gráfico
string short_name;
//--- manteremos o número de valores no indicador Average Directional Movement Index
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- atribuição de arrays para buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ADXBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,DI_plusBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,DI_minusBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- determinar o símbolo do indicador, é desenhado para
name=symbol;
//--- excluir os espaços à direita e à esquerda
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- se resulta em comprimento zero da string do 'name'
if(StringLen(name)==0)
{
//--- tomar o símbolo do gráfico, o indicador está anexado para
name=_Symbol;
}
//--- criar manipulador do indicador
if(type==Call_iADX)
handle=iADX(name,period,adx_period);
else
{
//--- preencher a estrutura com os parâmetros do indicador
MqlParam pars[1];
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=adx_period;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ADX,1,pars);
}
//--- se o manipulador não é criado
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- mensagem sobre a falha e a saída do código de erro
PrintFormat("Falha ao criar o manipulador do indicador iADX para o símbolo %s/%s, código de erro %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- o indicador é interrompido precocemente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostrar o símbolo/prazo, o indicador de Average Directional Movement Index é calculado para
short_name=StringFormat("iADX(%s/%s period=%d)",name,EnumToString(period),adx_period);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialização normal do indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados a partir do indicador iADX
int values_to_copy;
//--- determinar o número de valores calculados no indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() retornando %d, código de erro %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- se for o primeiro arranque do cálculo do indicador, ou se o número de valores em que o indicador iADX foi alterado
//--- ou se é necessário cálculo do indicador para duas ou mais barras (isso significa que algo mudou no histórico do preço)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- se o array iADXBuffer é maior do que o número de valores no indicador iADX para símbolo/período, então não copiamos tudo
//--- caso contrário, copiamos menor do que o tamanho dos buffers do indicador
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- isso significa que não é a primeira vez do cálculo do indicador, é desde a última chamada de OnCalculate())
//--- para o cálculo não mais do que uma barra é adicionada
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- preencher o array com valores do indicador Average Directional Movement Index
//--- se FillArraysFromBuffer retorna falso, isto significa que a informação ainda não está pronta, sair da operação
if(!FillArraysFromBuffers(ADXBuffer,DI_plusBuffer,DI_minusBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formar a mensagem
string comm=StringFormat("%s ==> Valor atualizado no indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- exibir a mensagem de serviço no gráfico
Comment(comm);
//--- memorizar o número de valores no indicador Average Directional Movement Index
bars_calculated=calculated;
//--- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenchendo buffers do indicador a partir do indicador iADX |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &adx_values[], // buffer do indicador da linha ADX
double &DIplus_values[], // buffer do indicador para DI+
double &DIminus_values[], // buffer do indicador para DI-
int ind_handle, // manipulador do indicador iADXWilder
int amount // número dos valores copiados
)
{
//--- redefinir o código de erro
ResetLastError();
//--- preencher uma parte do array iADXBuffer com valores a partir do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,adx_values)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("Falha ao copiar dados a partir do indicador iADX, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array DI_plusBuffer com valores a partir do buffer do indicador que tem índice 1 (um)
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,DIplus_values)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("Falha ao copiar dados a partir do indicador iADX, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array DI_plusBuffer com valores a partir do buffer do indicador que tem o índice 2 (dois)
if(CopyBuffer(ind_handle,2,0,amount,DIminus_values)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("Falha ao copiar dados a partir do indicador iADX, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- está tudo bem
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de desinicialização do indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpar o gráfico após excluir o indicador
Comment("");
}