DXShaderTexturesSet
Define as texturas para o sombreador.
bool DXShaderTexturesSet(
Parâmetros
shader
[in] Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().
textures[]
[in] Matriz de identificadores de textura criados com ajuda de DXTextureCreate().
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
O tamanho da matriz de texturas deve ser igual ao número de objetos Texture2D declarados no código do sombreador.