DXShaderTexturesSet

Define as texturas para o sombreador.

bool DXShaderTexturesSet(

int shader,

const int& textures[]

);

Parâmetros

shader

[in] Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().

textures[]

[in] Matriz de identificadores de textura criados com ajuda de DXTextureCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tamanho da matriz de texturas deve ser igual ao número de objetos Texture2D declarados no código do sombreador.