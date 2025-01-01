DocumentaçãoSeções
Define as texturas para o sombreador.

bool  DXShaderTexturesSet(
   int          shader,         // identificador do sombreador
   const  int&  textures[]      // matriz de identificadores de estruturas
   );

Parâmetros

shader

[in]  Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().

textures[]

[in]  Matriz de identificadores de textura criados com ajuda de DXTextureCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tamanho da matriz de texturas deve ser igual ao número de objetos Texture2D declarados no código do sombreador.