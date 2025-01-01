- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados.
|
bool DXContextGetColors(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
image
[out] Matriz de pixeis com tamanho image_width*image_height em formato ARGB.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] Largura da imagem em pixeis.
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] Altura da imagem em pixeis.
image_offset_x=0
[in] Deslocamento horizontal.
image_offset_y=0
[in] Deslocamento vertical.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().