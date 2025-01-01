DXContextGetColors

Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados.

bool DXContextGetColors(

int context,

uint& image[],

int image_width=WHOLE_ARRAY,

int image_height=WHOLE_ARRAY,

int image_offset_x=0,

int image_offset_y=0

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

image

[out] Matriz de pixeis com tamanho image_width*image_height em formato ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in] Largura da imagem em pixeis.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in] Altura da imagem em pixeis.

image_offset_x=0

[in] Deslocamento horizontal.

image_offset_y=0

[in] Deslocamento vertical.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().