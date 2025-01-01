DocumentaçãoSeções
Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // identifica o contexto gráfico   
   uint&  image[],                       // matriz de piexeis da imagem 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // largura da imagem em pixeis
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // altura da imagem em pixeis
   int    image_offset_x=0,              // deslocamento ao longo do eixo X
   int    image_offset_y=0               // deslocamento ao longo do eixo Y
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

image

[out]  Matriz de pixeis com tamanho image_width*image_height em formato ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Largura da imagem em pixeis.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Altura da imagem em pixeis.

image_offset_x=0

[in]  Deslocamento horizontal.

image_offset_y=0

[in]  Deslocamento vertical.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().