Variáveis Globais do Terminal de Cliente

Há um grupo que define as funções para trabalhar com variáveis globais.

Variáveis globais do terminal de cliente não deve ser confundida com as variáveis declaradas no escopo global do programa mql5.

Variáveis globais são guardadas no terminal de cliente por 4 semanas desde o último acesso, então elas serão excluídas automaticamente. Um acesso para a variável global não é somente a definição de um novo valor, mas a leitura do valor da varável global, também.

As variáveis ​​globais do terminal de cliente são acessíveis simultaneamente de todos os programas mql5 executados no terminal do cliente.