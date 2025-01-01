DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

Variáveis Globais do Terminal de Cliente

Há um grupo que define as funções para trabalhar com variáveis globais.

Variáveis globais do terminal de cliente não deve ser confundida com as variáveis declaradas no escopo global do programa mql5.

Variáveis globais são guardadas no terminal de cliente por 4 semanas desde o último acesso, então elas serão excluídas automaticamente. Um acesso para a variável global não é somente a definição de um novo valor, mas a leitura do valor da varável global, também.

As variáveis ​​globais do terminal de cliente são acessíveis simultaneamente de todos os programas mql5 executados no terminal do cliente.

Função

Ação

GlobalVariableCheck

Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado

GlobalVariableTime

Retorna o tempo do último acesso para a variável global

GlobalVariableDel

Exclui uma variável global

GlobalVariableGet

Retorna o valor da variável global

GlobalVariableName

Retorna o nome de uma variável global, que é o número ordinal dentro da lista de variáveis globais

GlobalVariableSet

Define o novo valor para uma variável global

GlobalVariablesFlush

Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco

GlobalVariableTemp

Define o novo valor para uma variável global, que existe somente na sessão geral do terminal

GlobalVariableSetOnCondition

Define um novo valor de existência de variável global pela condição estabelecida

GlobalVariablesDeleteAll

Exclui as variáveis globais com especificação prefixada em seus nomes

GlobalVariablesTotal

Retorna o número total de Variáveis Globais