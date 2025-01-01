- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Variáveis Globais do Terminal de Cliente
Há um grupo que define as funções para trabalhar com variáveis globais.
Variáveis globais do terminal de cliente não deve ser confundida com as variáveis declaradas no escopo global do programa mql5.
Variáveis globais são guardadas no terminal de cliente por 4 semanas desde o último acesso, então elas serão excluídas automaticamente. Um acesso para a variável global não é somente a definição de um novo valor, mas a leitura do valor da varável global, também.
As variáveis globais do terminal de cliente são acessíveis simultaneamente de todos os programas mql5 executados no terminal do cliente.
|
Função
|
Ação
|
Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado
|
Retorna o tempo do último acesso para a variável global
|
Exclui uma variável global
|
Retorna o valor da variável global
|
Retorna o nome de uma variável global, que é o número ordinal dentro da lista de variáveis globais
|
Define o novo valor para uma variável global
|
Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco
|
Define o novo valor para uma variável global, que existe somente na sessão geral do terminal
|
Define um novo valor de existência de variável global pela condição estabelecida
|
Exclui as variáveis globais com especificação prefixada em seus nomes
|
Retorna o número total de Variáveis Globais