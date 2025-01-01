PeriodSeconds

Esta função retorna o número de segundos em um período.

int PeriodSeconds(

ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT

);

Parâmetros

period=PERIOD_CURRENT

[in] Valor do período de um gráfico proveniente da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. Se o parâmetro não for especificado, ela retorna o número de segundos do período do gráfico corrente, no qual o programa está rodando.

Valor do Retorno

Número de segundos em um período selecionado.

Exemplo:

//--- input parameters

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT; // First Period

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1; // Second Period



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos a quantidade de segundos nos períodos do gráfico InpPeriod1 e InpPeriod2

int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);

int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);

//--- exibimos os valores obtidos no log

PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);

//--- calculamos quantas barras do período do gráfico InpPeriod2 cabem em uma barra do período do gráfico InpPeriod1

int res=sec1/sec2;

if(res==0)

res=1;

//--- exibimos os valores obtidos no log

PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));

/*

Resultado:

Seconds in period M5: 300, in period M1: 60

One bar M5 contains 5 bars M1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o nome do timeframe |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)

{

return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));

}

Também Veja

_Period, Janelas de tempo de Gráficos, Date e Hora, Visibilidade de objetos