Esta função retorna o número de segundos em um período.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // período do gráfico
   );

Parâmetros

period=PERIOD_CURRENT

[in]  Valor do período de um gráfico proveniente da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. Se o parâmetro não for especificado, ela retorna o número de segundos do período do gráfico corrente, no qual o programa está rodando.

Valor do Retorno

Número de segundos em um período selecionado.

Exemplo:

//--- input parameters
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT;   // First Period
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1;        // Second Period
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos a quantidade de segundos nos períodos do gráfico InpPeriod1 e InpPeriod2
   int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
   int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//--- exibimos os valores obtidos no log
   PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//--- calculamos quantas barras do período do gráfico InpPeriod2 cabem em uma barra do período do gráfico InpPeriod1
   int res=sec1/sec2;
   if(res==0)
      res=1;
//--- exibimos os valores obtidos no log
   PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
  /*
  Resultado:
   Seconds in period M5300in period M160
   One bar M5 contains 5 bars M1
  */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o nome do timeframe                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
  {
   return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
  }

