PeriodSeconds
Esta função retorna o número de segundos em um período.
int PeriodSeconds(
Parâmetros
period=PERIOD_CURRENT
[in] Valor do período de um gráfico proveniente da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. Se o parâmetro não for especificado, ela retorna o número de segundos do período do gráfico corrente, no qual o programa está rodando.
Valor do Retorno
Número de segundos em um período selecionado.
Exemplo:
//--- input parameters
Também Veja
_Period, Janelas de tempo de Gráficos, Date e Hora, Visibilidade de objetos