Para simplificar a escrita do programa e tornar os textos do programa mais convenientes para percepção, a linguagem MQL5 fornece constantes e enumeradores padrões pré-definidos. Além disso, estruturas de serviço são usados para armazenar informação.
Constantes padrão são similares a macros e são do tipo int.
As constantes são agrupadas por seus propósitos:
- Constantes de Gráfico são usadas ao trabalhar com gráficos de preços: abertura, navegação, definição de parâmetros;
- Constantes de objetos são destinadas para processar objetos gráficos que podem ser criados e exibidos em gráficos;
- Constantes de indicadores são usadas para trabalhar com indicadores padrões ou customizadas;
- Constantes do estado do ambiente descrevem propriedades do programa MQL5, mostram informações sobre o terminal do cliente, instrumentos financeiros e conta corrente;
- Constantes de negociação permite especificar uma variedade de informações no decorrer da negociação;
- Constantes nomeadas são constantes da linguagem MQL5;
- Estruturas de dados descrevem formatos de armazenamento de dados utilizados;
- Códigos de erros e avisos descrevem mensagens do compilador e respostas do servidor de negociação a solicitações de negociação;
- Constantes de entrada/saída são projetados para trabalhar com funções de arquivo e exibir de mensagens na tela através da função MessageBox().