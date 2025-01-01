Constantes, Enumeradores e Estruturas

Para simplificar a escrita do programa e tornar os textos do programa mais convenientes para percepção, a linguagem MQL5 fornece constantes e enumeradores padrões pré-definidos. Além disso, estruturas de serviço são usados para armazenar informação.

Constantes padrão são similares a macros e são do tipo int.

As constantes são agrupadas por seus propósitos: