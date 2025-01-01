#property description "Este indicador não calcula valores. Faz uma única tentativa para"

#property description "aplicar a chamada da função ArrayFree() para três arrays: dinâmico, estático e"

#property description "um buffer de indicador. Os resultados são mostrados no jornal dos Experts."

//--- configurações do indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- variáveis globais

double ExtDynamic[]; // array dinâmico

double ExtStatic[100]; // array estático

bool ExtFlag=true; // bandeira

double ExtBuff[]; // buffer do indicador

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- alocar memória para o array

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- executar uma análise única

if(ExtFlag)

{

//--- tentativa para liberar memória para os arrays

//--- 1. Array dinâmico

Print("+============================+");

Print("1. Verificar o array dinâmico:");

Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Sim" : "Não");

//--- tentativa de liberar memória do array

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Após o tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Array estático

Print("2. Verificar array estático:");

Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Sim" : "Não");

//--- tentativa de liberar memória do array

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Após do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Buffer do indicador

Print("3. Verificar buffer do indicador:");

Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Sim" : "Não");

//--- tentativa de liberar memória do array

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Após do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- alterar o valor do sinalizador

ExtFlag=false;

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}