|
#property description "Este indicador não calcula valores. Faz uma única tentativa para"
#property description "aplicar a chamada da função ArrayFree() para três arrays: dinâmico, estático e"
#property description "um buffer de indicador. Os resultados são mostrados no jornal dos Experts."
//--- configurações do indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- variáveis globais
double ExtDynamic[]; // array dinâmico
double ExtStatic[100]; // array estático
bool ExtFlag=true; // bandeira
double ExtBuff[]; // buffer do indicador
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- alocar memória para o array
ArrayResize(ExtDynamic,100);
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ExtBuff);
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
//--- executar uma análise única
if(ExtFlag)
{
//--- tentativa para liberar memória para os arrays
//--- 1. Array dinâmico
Print("+============================+");
Print("1. Verificar o array dinâmico:");
Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtDynamic));
Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Sim" : "Não");
//--- tentativa de liberar memória do array
ArrayFree(ExtDynamic);
Print("Após o tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtDynamic));
//--- 2. Array estático
Print("2. Verificar array estático:");
Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtStatic));
Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Sim" : "Não");
//--- tentativa de liberar memória do array
ArrayFree(ExtStatic);
Print("Após do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtStatic));
//--- 3. Buffer do indicador
Print("3. Verificar buffer do indicador:");
Print("Antes do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtBuff));
Print("Isto é um array dinâmico = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Sim" : "Não");
//--- tentativa de liberar memória do array
ArrayFree(ExtBuff);
Print("Após do tamanho da memória ser liberada = ",ArraySize(ExtBuff));
//--- alterar o valor do sinalizador
ExtFlag=false;
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}