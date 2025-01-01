ChartSetSymbolPeriod

Modifica o valor do símbolo e o período do gráfico especificado. A função é assíncrona, ou seja, envia o comando e não espera a conclusão da execução. Este comando é adicionado a uma fila de mensagens de gráfico e será executado após o processamento de todos os comandos anteriores.

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Representa o gráfico atual.

symbol

[in] Simbolo do gráfico. Valor NULL significa o símbolo gráfico atual (Expert Advisor é anexado)

period

[in] Período do Gráfico (Prazo). Pode ser um dos valores de ENUM_TIMEFRAMES. 0 (zero) significa o período do atual gráfico.

Valor retornado

Retorna verdadeiro se o comando foi adicionado à fila do gráfico, caso contrário será falso. Para obter uma informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

O símbolo/período de mudança desencadeia a reinicialização do Expert Advisor, anexado ao gráfico.

A chamada da função ChartSetSymbolPeriod, com o mesmo símbolo e timeframe, pode ser utilizada para atualizar o gráfico (semelhante ao comando Refresh no terminal). A atualização do gráfico, por sua vez , inicia o recálculo dos indicadores vinculados a ele. Assim, você pode calcular o indicador no gráfico, mesmo na ausência de ticks (por exemplo, nos fins-de-semana e feriados).

Exemplo:

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos o identificador do gráfico atual, seu símbolo e período

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- no log informamos sobre a alteração do símbolo e do período do gráfico atual para os especificados em SYMBOL e PERIOD

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- alteramos o símbolo e o período do gráfico

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

Resultado:

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do período do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

Veja Também

ChartSymbol, ChartPeriod