Modifica o valor do símbolo e o período do gráfico especificado. A função é assíncrona, ou seja, envia o comando e não espera a conclusão da execução. Este comando é adicionado a uma fila de mensagens de gráfico e será executado após o processamento de todos os comandos anteriores.
bool ChartSetSymbolPeriod(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Representa o gráfico atual.
symbol
[in] Simbolo do gráfico. Valor NULL significa o símbolo gráfico atual (Expert Advisor é anexado)
period
[in] Período do Gráfico (Prazo). Pode ser um dos valores de ENUM_TIMEFRAMES. 0 (zero) significa o período do atual gráfico.
Valor retornado
Retorna verdadeiro se o comando foi adicionado à fila do gráfico, caso contrário será falso. Para obter uma informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().
Observação
O símbolo/período de mudança desencadeia a reinicialização do Expert Advisor, anexado ao gráfico.
A chamada da função ChartSetSymbolPeriod, com o mesmo símbolo e timeframe, pode ser utilizada para atualizar o gráfico (semelhante ao comando Refresh no terminal). A atualização do gráfico, por sua vez , inicia o recálculo dos indicadores vinculados a ele. Assim, você pode calcular o indicador no gráfico, mesmo na ausência de ticks (por exemplo, nos fins-de-semana e feriados).
Exemplo:
#define SYMBOL "GBPUSD"
