DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Símbolos personalizadosCustomSymbolSetSessionQuote 

CustomSymbolSetSessionQuote

Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana.

bool  CustomSymbolSetSessionQuote(
   const string      symbol_name,         // nome do símbolo
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // dia da semana
   uint              session_index,       // número de sessão
   datetime          from,                // hora de início da sessão
   datetime          to                   // hora de fim da sessão
   );

Parâmetros

symbol_name

[in]  Nome do símbolo personalizado.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  Dia da semana toma um valor da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Número de ordem da sessão para a qual é necessário definir a hora de início e fim. Indexação de sessões começa por 0.

from

[in]  Hora de início de sessão em segundos - a partir de 00:00 -, o valor da data será ignorado na variável.

to

[in]  Hora de fim de sessão em segundos - a partir de 00:00 -, o valor da data será ignorado na variável.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().

Observação

Se a sessão com o session_index definido já existir, a função simplesmente editará o início e fim da sessão.

Se transferidos parâmetros nulos de início e fim para a sessão, isto é, especificados from=0 e to=0, a sessão correspondente com índice session_index será removida, enquanto a numeração das sessões será deslocada para baixo.

É possível adicionar sessões só sequencialmente, isto é, a sessão com índice session_index=1 pode ser adicionada apenas se já existir uma sessão com um índice igual a 0. Ao violar esta regra, não é criada uma nova sessão, e a função retornará false.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CustomSymbolSetSessionQuote.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // nome do símbolo personalizado
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // nome do grupo onde o símbolo será criado
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado
 
#define   SESSION_0_FROM         D'1970.01.01 00:15:00'  // hora de início da sessão 0
#define   SESSION_0_TO           D'1970.01.01 11:59:00'  // hora de término da sessão 0
#define   SESSION_1_FROM         D'1970.01.01 12:15:00'  // hora de início da sessão 1
#define   SESSION_1_TO           D'1970.01.01 23:59:00'  // hora de término da sessão 1
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o código de erro ao criar o símbolo personalizado
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- se o código de erro não for 0 (criação bem-sucedida do símbolo) e não for 5304 (símbolo já criado), saímos.
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
    
//--- imprimimos o cabeçalho com o símbolo base e o índice da sessão e
//--- no loop pelos dias da semana de SEG a SEX, imprimimos no log a hora de início e término de cada sessão de cotação
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of '%s' symbol from which the custom '%s' was created"sessionCUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- no loop por duas sessões
   bool res=true;
   for(int session=0session<2session++)
     {
      datetime from = SESSION_0_FROM;
      datetime to   = SESSION_0_TO;
      if(session>0)
        {
         from = SESSION_1_FROM;
         to   = SESSION_1_TO;
        }
      //--- para o símbolo personalizado, definimos o horário das sessões de cotação para cada dia da semana
      ResetLastError();
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++)
         res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksessionfromto);
     }
 
//--- se houver erro ao definir qualquer uma das sessões, informamos no log
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetSessionQuote() failed. Error "GetLastError());
   
//--- imprimimos o cabeçalho com o símbolo personalizado e o índice da sessão e
//--- no loop pelos dias da semana de SEG a SEX, imprimimos no log a hora de início e término de cada sessão de cotação
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of custom symbol '%s' based on '%s'"sessionCUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- no comentário do gráfico exibimos a dica sobre as chaves de encerramento do script
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- em um loop infinito, esperamos as teclas Esc ou Del para sair
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- ao pressionar Del, excluímos o símbolo personalizado criado
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- antes de sair, limpamos o gráfico
   Comment("");
   /*
   resultado:
   Quote session 0 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     00:15 - 23:55
   - Tuesday    00:15 - 23:55
   - Wednesday  00:15 - 23:55
   - Thursday   00:15 - 23:55
   - Friday     00:15 - 23:55
   Quote session 1 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     Session not set
   - Tuesday    Session not set
   - Wednesday  Session not set
   - Thursday   Session not set
   - Friday     Session not set
   Quote session 0 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     00:15 - 11:59
   - Tuesday    00:15 - 11:59
   - Wednesday  00:15 - 11:59
   - Thursday   00:15 - 11:59
   - Friday     00:15 - 11:59
   Quote session 1 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     12:15 - 23:59
   - Tuesday    12:15 - 23:59
   - Wednesday  12:15 - 23:59
   - Thursday   12:15 - 23:59
   - Friday     12:15 - 23:59
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um símbolo personalizado, retorna o código de erro         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definimos o nome do símbolo usado como base para criar o símbolo personalizado
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, e isso não for um erro 5304, informamos no log
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- sucesso
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exclui o símbolo personalizado                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- ocultamos o símbolo da janela Observação do Mercado
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se não for possível excluir o símbolo personalizado, informamos no log e retornamos false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Imprime no log o horário de início e término da sessão |
//| de cotação para o símbolo e dia da semana especificados |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbolconst ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_weekconst uint session_index
  { 
//--- declaramos variáveis para armazenar o início e término da sessão de cotação
   datetime date_from;  // hora de início da sessão
   datetime date_to;    // hora de término da sessão
    
//--- criamos o nome do dia da semana a partir da constante de enumeração
   string week_day=EnumToString(day_of_week); 
   if(week_day.Lower()) 
      week_day.SetChar(0ushort(week_day.GetChar(0)-32)); 
  
//--- obtemos os dados da sessão de cotação para o símbolo e dia da semana
   if(!SymbolInfoSessionQuote(symbolday_of_weeksession_indexdate_fromdate_to)) 
     { 
      int err=GetLastError();
      string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set"week_day) : 
                      StringFormat("SymbolInfoSessionQuote(%s, %s, session %d) failed. Error %d"symbolweek_daysession_indexGetLastError()));
      Print(message); 
      return
     } 
      
//--- imprimimos no log os dados da sessão de cotação especificada
   PrintFormat("- %-10s %s - %s"week_dayTimeToString(date_fromTIME_MINUTES), TimeToString(date_toTIME_MINUTES)); 
  }

 

Veja também

SymbolInfoSessionQuote, Informações sobre o instrumento , TimeToStruct, Estrutura de data