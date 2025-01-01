#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectGetDouble" // Nome do objeto

#define WND 0 // Su0bjanela do gráfico

#define EXT " (%$)" // String de formato para exibir os valores de preço nos níveis



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- identificador do gráfico atual, símbolo desse gráfico e Digits do símbolo

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- construímos o objeto gráfico "Níveis de Fibonacci" nos preços máximo e mínimo do gráfico visível

if(!CreateFibo(chart_id))

return;



//--- quantidade de níveis do objeto

int total=(int)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELS);

double value =0;

double price0=0;

double price1=0;



//--- preços dos pontos de ancoragem

price0=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 0);

price1=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 1);



//--- em laço pela quantidade de níveis do objeto

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtemos o valor definido para o nível atual

ResetLastError();

if(!ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELVALUE, i, value))

{

Print("ObjectGetDouble() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- obtemos os preços máximo e mínimo de ancoragem do objeto e a distância entre eles em valor de preço

double max=fmax(price0, price1);

double min=fmin(price0, price1);

double range=max-min;



//--- calculamos o valor de preço para o nível atual do objeto

double level_price=min+range*value;



//--- definimos a cor para o nível de modo que seja visível tanto no fundo escuro quanto no fundo claro do gráfico

ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELCOLOR, i, clrRed);



//--- definimos para o nível a string de formato, para que junto com o valor do nível seja exibido também o seu valor de preço

string level_text=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i);

if(StringFind(level_text, EXT)<0)

{

level_text+=EXT;

ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i, level_text);

}



//--- imprimimos no log o número do nível e seus dados - o valor do nível e seu preço

PrintFormat("Fibo level [%d] value: %.3f, price: %.*f", i, value, digits, level_price);

}

/*

Resultado:

Fibo level [0] value: 0.000, price: 0.61989

Fibo level [1] value: 0.236, price: 0.62533

Fibo level [2] value: 0.382, price: 0.62869

Fibo level [3] value: 0.500, price: 0.63140

Fibo level [4] value: 0.618, price: 0.63412

Fibo level [5] value: 1.000, price: 0.64292

Fibo level [6] value: 1.618, price: 0.65715

Fibo level [7] value: 2.618, price: 0.68018

Fibo level [8] value: 4.236, price: 0.71745

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cria o objeto gráfico Níveis de Fibonacci no gráfico especificado|

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFibo(const long chart_id)

{

//--- desenharemos os Níveis de Fibonacci do maior para o menor dos valores de preço visíveis no gráfico, obtemos esses valores

double price_high=0, price_low=0;

datetime time_high =0, time_low =0;



if(!GetChartExtremums(chart_id, price_high, price_low, time_high, time_low))

return(false);



//--- construiremos o objeto "Níveis de Fibonacci" nas coordenadas de preço/tempo encontradas

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_FIBO, WND, time_high, price_high, time_low, price_low))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- tudo concluído com sucesso, atualizamos o gráfico e retornamos true

ChartRedraw();

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna os preços máximo e mínimo no gráfico e seus tempos |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetChartExtremums(const long chart_id, double &price_high, double &price_low, datetime &time_high, datetime &time_low)

{

//--- zeramos as variáveis

price_high=price_low=0;

time_high =time_low =0;

//--- símbolo do gráfico

string symbol = ChartSymbol(chart_id);



//--- pelo número da primeira barra visível e pela quantidade de barras no gráfico calculamos o início do intervalo das séries temporais a copiar

int first = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);

int count = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_VISIBLE_BARS);

int start = first+1-count;



//--- arrays para onde serão copiadas as séries temporais

double array_high[];

double array_low[];

datetime array_time[];

int index;



//--- copiamos para os arrays três séries temporais na quantidade count e a partir de start

ResetLastError();

if(CopySeries(symbol, PERIOD_CURRENT, start, count, COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_HIGH|COPY_RATES_LOW, array_time, array_high, array_low)!=count)

{

PrintFormat("%s: CopySeries() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- buscamos o índice do preço máximo no array array_high

index=ArrayMaximum(array_high);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMaximum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- guardamos o preço mais alto no gráfico visível e o valor do tempo da barra no qual esse preço se encontra

price_high=array_high[index];

time_high=array_time[index];



//--- buscamos o índice do preço mínimo no array array_low

index=ArrayMinimum(array_low);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMinimum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- guardamos o menor preço no gráfico visível e o valor do tempo da barra na qual esse preço se encontra

price_low=array_low[index];

time_low=array_time[index];



//--- tudo concluído com sucesso

return(true);

}