|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define OBJ_NAME "TestObjectGetDouble" // Nome do objeto
#define WND 0 // Su0bjanela do gráfico
#define EXT " (%$)" // String de formato para exibir os valores de preço nos níveis
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- identificador do gráfico atual, símbolo desse gráfico e Digits do símbolo
long chart_id= ChartID();
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- construímos o objeto gráfico "Níveis de Fibonacci" nos preços máximo e mínimo do gráfico visível
if(!CreateFibo(chart_id))
return;
//--- quantidade de níveis do objeto
int total=(int)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELS);
double value =0;
double price0=0;
double price1=0;
//--- preços dos pontos de ancoragem
price0=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 0);
price1=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 1);
//--- em laço pela quantidade de níveis do objeto
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- obtemos o valor definido para o nível atual
ResetLastError();
if(!ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELVALUE, i, value))
{
Print("ObjectGetDouble() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- obtemos os preços máximo e mínimo de ancoragem do objeto e a distância entre eles em valor de preço
double max=fmax(price0, price1);
double min=fmin(price0, price1);
double range=max-min;
//--- calculamos o valor de preço para o nível atual do objeto
double level_price=min+range*value;
//--- definimos a cor para o nível de modo que seja visível tanto no fundo escuro quanto no fundo claro do gráfico
ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELCOLOR, i, clrRed);
//--- definimos para o nível a string de formato, para que junto com o valor do nível seja exibido também o seu valor de preço
string level_text=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i);
if(StringFind(level_text, EXT)<0)
{
level_text+=EXT;
ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i, level_text);
}
//--- imprimimos no log o número do nível e seus dados - o valor do nível e seu preço
PrintFormat("Fibo level [%d] value: %.3f, price: %.*f", i, value, digits, level_price);
}
/*
Resultado:
Fibo level [0] value: 0.000, price: 0.61989
Fibo level [1] value: 0.236, price: 0.62533
Fibo level [2] value: 0.382, price: 0.62869
Fibo level [3] value: 0.500, price: 0.63140
Fibo level [4] value: 0.618, price: 0.63412
Fibo level [5] value: 1.000, price: 0.64292
Fibo level [6] value: 1.618, price: 0.65715
Fibo level [7] value: 2.618, price: 0.68018
Fibo level [8] value: 4.236, price: 0.71745
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria o objeto gráfico Níveis de Fibonacci no gráfico especificado|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateFibo(const long chart_id)
{
//--- desenharemos os Níveis de Fibonacci do maior para o menor dos valores de preço visíveis no gráfico, obtemos esses valores
double price_high=0, price_low=0;
datetime time_high =0, time_low =0;
if(!GetChartExtremums(chart_id, price_high, price_low, time_high, time_low))
return(false);
//--- construiremos o objeto "Níveis de Fibonacci" nas coordenadas de preço/tempo encontradas
if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_FIBO, WND, time_high, price_high, time_low, price_low))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- tudo concluído com sucesso, atualizamos o gráfico e retornamos true
ChartRedraw();
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna os preços máximo e mínimo no gráfico e seus tempos |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetChartExtremums(const long chart_id, double &price_high, double &price_low, datetime &time_high, datetime &time_low)
{
//--- zeramos as variáveis
price_high=price_low=0;
time_high =time_low =0;
//--- símbolo do gráfico
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
//--- pelo número da primeira barra visível e pela quantidade de barras no gráfico calculamos o início do intervalo das séries temporais a copiar
int first = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);
int count = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_VISIBLE_BARS);
int start = first+1-count;
//--- arrays para onde serão copiadas as séries temporais
double array_high[];
double array_low[];
datetime array_time[];
int index;
//--- copiamos para os arrays três séries temporais na quantidade count e a partir de start
ResetLastError();
if(CopySeries(symbol, PERIOD_CURRENT, start, count, COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_HIGH|COPY_RATES_LOW, array_time, array_high, array_low)!=count)
{
PrintFormat("%s: CopySeries() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- buscamos o índice do preço máximo no array array_high
index=ArrayMaximum(array_high);
if(index<0)
{
PrintFormat("%s: ArrayMaximum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- guardamos o preço mais alto no gráfico visível e o valor do tempo da barra no qual esse preço se encontra
price_high=array_high[index];
time_high=array_time[index];
//--- buscamos o índice do preço mínimo no array array_low
index=ArrayMinimum(array_low);
if(index<0)
{
PrintFormat("%s: ArrayMinimum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- guardamos o menor preço no gráfico visível e o valor do tempo da barra na qual esse preço se encontra
price_low=array_low[index];
time_low=array_time[index];
//--- tudo concluído com sucesso
return(true);
}