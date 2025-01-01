DocumentaçãoSeções
TextSetFont

A função define a fonte para exibir o texto usando métodos de desenho e retorna o resultado dessa operação. Fonte Arial com o tamanho -120 (12 pt) é usado por padrão.

bool  TextSetFont(
   const string  name,            // nome da fonte ou caminho para o arquivo da fonte no disco
   int           size,            // tamanho da fonte
   uint          flags,           // combinação de sinalizadores
   int           orientation=0    // ângulo de inclinação do texto
   );

Parâmetros

name

[in]  Nome da fonte no sistema ou o nome do recurso contendo a fonte ou o caminho ao arquivo da fonte no disco.

size

[in]  O tamanho da fonte, que pode ser definida usando valores positivos e negativos. No caso de valores negativos, o valor é definido em décimos de um ponto e o tamanho do texto depende das configurações do sistema operacional ("escala padrão" ou "grande escala"). No caso de valores negativos, o valor é definido em décimos de um ponto e o tamanho do texto depende das configurações do sistema operacional ("escala padrão" ou "grande escala"). Veja a Nota abaixo para mais informações sobre as diferenças entre os modos.

flags

[in]  Combinação de sinalizadores descrevendo o estilo da fonte.

orientation

[in]  Inclinação horizontal do texto em relação ao eixo X, a unidade de medida é 0,1 grau. Isso significa que orientação=450 está para inclinação igual a 45 graus.

Valor de retorno

Retorna verdadeiro se a fonte atual é instalado com êxito, caso contrário é falso. Possibilidade de erros de códigos:

  • ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name apresenta NULL ou"" (string vazia),
  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - erro de sistema operacional (por exemplo, uma tentativa de criar uma fonte inexistente).

Observação

Se "::" é usado em nome da fonte, a fonte é baixada do recurso EX5. Se name nome da fonte é especificado com uma extensão, a fonte é baixada do arquivo, se o caminho começa com "\" ou "/", o arquivo é procurado em relação ao diretório MQL5. Caso contrário, ele é procurado em relação ao caminho do arquivo EX5 que chamou a função TextSetFont().

O tamanho da fonte é definido usando valores positivos ou negativos. Esse fato define a dependência do tamanho do texto a partir das configurações do sistema operacional (escala de tamanho).

  • Se o tamanho é especificado por um número positivo, este tamanho é transformado em unidades de medidas físicas de um dispositivo (pixels) quando se muda de uma fonte lógica para uma física, e este tamanho corresponde à altura dos símbolos glifos escolhidos entre as fontes disponíveis. Este caso não é recomendado quando os textos exibidos pela função TextOut() e os exibidos pelo OBJ_LABEL ("Etiquetas"), onde objetos gráfico estão a ser utilizados em conjunto no gráfico.
  • Se o tamanho é determinado por um número negativo, este número deve ser definido em décimos de um ponto lógico (-350 é igual a 35 pontos lógicos) dividido em 10. Um valor obtido é então transformado em unidades de medidas físicas de um dispositivo (pixels) e corresponde ao valor absoluto da altura de um símbolo escolhido a partir das fontes disponíveis. Multiplicar o do tamanho de fonte determinada nas propriedades do objeto por -10 para tornar o tamanho de um texto na tela semelhante ao de um objeto OBJ_LABEL.

Os sinalizadores podem ser usados com a combinação de sinalizadores de estilo com um dos sinalizadores especificando a largura da fonte. Nome dos sinalizadores são mostrados abaixo.

Sinalizadores para especificar o estilo da fonte

Flag

Description

FONT_ITALIC

Itálico

FONT_UNDERLINE

Sublinhado

FONT_STRIKEOUT

Riscado

 

Sinalizadores para especificar a largura da fonte

Flag

FW_DONTCARE

FW_THIN

FW_EXTRALIGHT

FW_ULTRALIGHT

FW_LIGHT

FW_NORMAL

FW_REGULAR

FW_MEDIUM

FW_SEMIBOLD

FW_DEMIBOLD

FW_BOLD

FW_EXTRABOLD

FW_ULTRABOLD

FW_HEAVY

FW_BLACK

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   COORD_X    200
#define   COORD_Y    100
#define   OBJ_NAME   "TestTextGetSizeBitmapLabel"
#define   RES_NAME   "TestTextGetSizeResource"
#define   COLOR_NULL 0x00FFFFFF
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- identificador do gráfico atual
   long   chart_idChartID();
   
   string font_names[] ={"Arial""Tahoma""Calibri"};
   uint   flags_array[]={0FONT_ITALICFONT_UNDERLINEFONT_STRIKEOUT};
   uint   fw_array[]={FW_DONTCAREFW_THINFW_EXTRALIGHTFW_ULTRALIGHTFW_LIGHT,
                      FW_NORMALFW_REGULARFW_MEDIUMFW_SEMIBOLDFW_DEMIBOLD,
                      FW_BOLDFW_EXTRABOLDFW_ULTRABOLDFW_HEAVYFW_BLACK};
   
//--- desativaremos a renderização de quaisquer atributos do gráfico de preços
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOWfalse);
   
//--- declaramos os parâmetros do recurso gráfico
   uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_idCHART_WIDTH_IN_PIXELS); 
   uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_idCHART_HEIGHT_IN_PIXELS); 
   uint rc_data[]; 
   uint rc_size=rc_width*rc_height;
  
//--- criamos um recurso gráfico para saída de texto
   if(!CreateResource(chart_idrc_datarc_widthrc_height))
      return;
   
//--- laço sobre os nomes de fontes
   for(int i=0i<(int)font_names.Size(); i++)
     {
      //--- laço sobre os flags da fonte
      for(int j=0j<(int)flags_array.Size(); j++)
        {
         //--- desenhamos o texto com a fonte obtida do array e o flag de estilo
         DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_datarc_widthrc_height);
         Sleep(800);
         ArrayInitialize(rc_dataCOLOR_NULL);
        }
      Sleep(800);
      ArrayInitialize(rc_dataCOLOR_NULL);
     }
   
//--- após exibir todos os textos com diferentes tamanhos e estilos de fonte,
//--- mostraremos texto com diferentes flags de espessura da fonte
   for(int i=0i<(int)fw_array.Size(); i++)
     {
      //--- configuramos o tamanho e o nome da fonte para exibir o texto com os flags de espessura
      string font_name="Tahoma";
      int    size=-140;
      TextSetFont(font_namesizefw_array[i]);
      
      //--- criamos a string de texto a ser desenhada, a enviamos para o array de pixels do recurso e atualizamos o recurso
      string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)"i+1font_nameFlagWidthDescription(fw_array[i]), sizesize/-10);
      TextOut(textCOORD_XCOORD_YANCHOR_LEFT_UPPERrc_datarc_widthrc_heightColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
      Update(RES_NAMErc_datarc_widthrc_heighttrue);
      //--- aguardamos um segundo
      Sleep(1000);
      ArrayInitialize(rc_dataCOLOR_NULL);
     }
   
//--- aguardamos cinco segundos, depois liberamos o recurso e removemos o objeto gráfico
   Sleep(5000);
   ResourceFree(RES_NAME);
   ObjectDelete(chart_idOBJ_NAME);
   
//--- permitiremos a renderização de quaisquer atributos do gráfico de preços
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOWtrue);
   ChartRedraw(chart_id);
   /*
   em resultado da execução do script, mensagens de texto serão exibidas no gráfico
   com fontes diferentes, em tamanhos distintos e com flags de estilo e de espessura do texto4
   */ 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exibe no gráfico cinco linhas de texto diferentes                |
//| em tamanhos com a fonte e flags indicados                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawText(const string font_nameuint flagsuint &pixels_array[], uint res_widthuint res_height)
  {
//--- exibiremos cinco linhas de texto com tamanhos de fonte diferentes
   for(int i=0i<5i++)
     {
      //--- calculamos o tamanho da fonte e configuramos a fonte para saída de texto pelos métodos de desenho
      int size=-140+10*i;
      TextSetFont(font_namesizeflags);
      
      //--- criamos a string de texto a ser desenhada, a enviamos para o array de pixels do recurso e atualizamos o recurso
      string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)"i+1font_nameFlagDescription(flags), sizesize/-10);
      TextOut(textCOORD_XCOORD_Y+22*iANCHOR_LEFT_UPPERpixels_arrayres_widthres_heightColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
      Update(RES_NAMEpixels_arrayres_widthres_heighttrue);
      //--- aguardamos um pouco
      Sleep(800);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição dos flags de estilo da fonte                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string FlagDescription(const uint flag)
  {
   switch(flag)
     {
      case FONT_ITALIC     :  return(" Italic");
      case FONT_UNDERLINE  :  return(" Underline");
      case FONT_STRIKEOUT  :  return(" Strikeout");
     }
   return("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição dos flags de espessura da fonte              |
//+------------------------------------------------------------------+
string FlagWidthDescription(const uint flag)
  {
   switch(flag)
     {
      case FW_DONTCARE  :  return(" Dontcare");
      case FW_THIN      :  return(" Thin");
      case FW_EXTRALIGHT:  return(" Extralight");
      case FW_ULTRALIGHT:  return(" Ultralight");
      case FW_LIGHT     :  return(" Light");
      case FW_NORMAL    :  return(" Normal");
      case FW_REGULAR   :  return(" Regular");
      case FW_MEDIUM    :  return(" Medium");
      case FW_SEMIBOLD  :  return(" Semibold");
      case FW_DEMIBOLD  :  return(" Demibold");
      case FW_BOLD      :  return(" Bold");
      case FW_EXTRABOLD :  return(" Extrabold");
      case FW_ULTRABOLD :  return(" Ultrabold");
      case FW_HEAVY     :  return(" Heavy");
      case FW_BLACK     :  return(" Black");
     }
   return("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um recurso gráfico para todo o gráfico                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateResource(const long chart_iduint &pixel_data[], const uint widthconst uint height)
  {
//--- definimos o tamanho do array de pixels
   ResetLastError(); 
   uint size=width*height;
   if(ArrayResize(pixel_datasize)!=size
     { 
      PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error code %d",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico
   ArrayInitialize(pixel_dataCOLOR_NULL); 
   if(!ResourceCreate(RES_NAMEpixel_datawidthheight000COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) 
     { 
      PrintFormat("%s: ResourceCreate() failed. Error code ",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
  
//--- criamos o objeto "Rótulo Gráfico" nas coordenadas do canto superior esquerdo do gráfico
   if(!ObjectCreate(0OBJ_NAMEOBJ_BITMAP_LABEL000)) 
     { 
      PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error code %d",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
   if(!ObjectSetInteger(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_XSIZEwidth))
     {
      PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_YSIZEheight))
     {
      PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     }
//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente
//--- neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome
   if(!ObjectSetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_BMPFILE"::"+RES_NAME))
     {
      PrintFormat("%s: ObjectSetString() failed. Error code %d",__FUNCTION__GetLastError()); 
      return(false); 
     }
    
//--- tudo concluído com sucesso
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Atualiza os dados do recurso gráfico                             |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void Update(const string res_nameconst uint &pixel_data[], const uint widthconst uint heightconst bool redraw
  { 
//--- se forem passados tamanhos nulos, saímos
   if(width==0 || height==0
      return
//--- atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico
   if(ResourceCreate(res_namepixel_datawidthheight000COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw
      ChartRedraw(); 
  } 

