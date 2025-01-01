- ChartApplyTemplate
ChartXYToTimePrice
Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço.
|
bool ChartXYToTimePrice(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.
x
[in] A coordenada X.
y
[in] A coordenada Y.
sub_window
[out] A variável, em que o número de sub-janela gráfico será escrito. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.
time
[out] O valor do tempo do gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo X. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.
price
[out] O valor do preço no gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo Y. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.
Valor do Retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().
