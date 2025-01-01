ChartXYToTimePrice

Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço.

bool ChartXYToTimePrice(

long chart_id,

int x,

int y,

int& sub_window,

datetime& time,

double& price

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

x

[in] A coordenada X.

y

[in] A coordenada Y.

sub_window

[out] A variável, em que o número de sub-janela gráfico será escrito. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.

time

[out] O valor do tempo do gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo X. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

price

[out] O valor do preço no gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo Y. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Mostra os parâmetros do evento no gráfico

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- Se este é um evento de um mouse clicando no gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Preparar variáveis

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- Converter as coordenadas X e Y em termos de data/hora

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Janela=%d X=%d Y=%d => Tempo=%s Preço=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- Executar a conversão inversa: (X,Y) => (Tempo,Preço)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Tempo=%s Preço=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY código de erro de retorno: ",GetLastError());

//--- delete lines

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- create horizontal and vertical lines of the crosshair

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice código de erro de retorno: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}

Também Veja

ChartTimePriceToXY()