SendNotification

Envia notificações push para terminais móveis, cujo MetaQuotes ID estão especificados na guia "Notificações".

bool SendNotification(

string text

);

Parâmetros

text

[in] Texto da notificação. O comprimento da mensagem não deve exceder 255 caracteres.

Valor retornado

true se a notificação foi enviada com sucesso do terminal; em caso de falha, retorna false. Após a falha de envio de notificação durante a verificação, GetLastError () pode retornar um dos seguintes erros:

4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Observação

Estão definidas restrições rigorosas de uso para a função SendNotification(): não mais que duas chamadas por segundo e não mais que dez chamadas por minuto. O monitoramento da frequência de uso é dinâmico. A função pode ser desabilitada em caso de violação da restrição.

SendNotification() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo: