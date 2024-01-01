- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Envia notificações push para terminais móveis, cujo MetaQuotes ID estão especificados na guia "Notificações".
|
bool SendNotification(
Parâmetros
text
[in] Texto da notificação. O comprimento da mensagem não deve exceder 255 caracteres.
Valor retornado
true se a notificação foi enviada com sucesso do terminal; em caso de falha, retorna false. Após a falha de envio de notificação durante a verificação, GetLastError () pode retornar um dos seguintes erros:
- 4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
Observação
Estão definidas restrições rigorosas de uso para a função SendNotification(): não mais que duas chamadas por segundo e não mais que dez chamadas por minuto. O monitoramento da frequência de uso é dinâmico. A função pode ser desabilitada em caso de violação da restrição.
SendNotification() function does not work in the Strategy Tester.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+