DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de redeSendNotification 

SendNotification

Envia notificações push para terminais móveis, cujo MetaQuotes ID estão especificados na guia "Notificações".

bool  SendNotification(
   string  text          // Texto da notificação
   );

Parâmetros

text

[in]  Texto da notificação. O comprimento da mensagem não deve exceder 255 caracteres.

Valor retornado

true se a notificação foi enviada com sucesso do terminal; em caso de falha, retorna false. Após a falha de envio de notificação durante a verificação, GetLastError () pode retornar um dos seguintes erros:

  • 4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
  • 4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
  • 4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
  • 4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Observação

Estão definidas restrições rigorosas de uso para a função SendNotification(): não mais que duas chamadas por segundo e não mais que dez chamadas por minuto. O monitoramento da frequência de uso é dinâmico. A função pode ser desabilitada em caso de violação da restrição.

SendNotification() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             SendNotification.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   MESSAGE   "Test Message"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//-- verificamos se é permitido enviar notificações no terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send notifications");
      return;
     }
//--- enviamos a notificação
   ResetLastError();
   if(!SendNotification(MESSAGE))
      Print("SendNotification() failed. Error ",GetLastError());
  }