Referência MQL5Trabalhando com EventosEventKillTimer
- EventSetMillisecondTimer
- EventSetTimer
- EventKillTimer
- EventChartCustom
EventKillTimer
Especifica o terminal do cliente o que é necessário para finalizar a geração de eventos do Timer.
void EventKillTimer();
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
Normalmente, esta função deve ser chamada a partir de uma função OnDeinit(), se a função EventSetTimer() for chamada de OnInit(). Esta função também pode ser chamada para formar o destruidor de classe, se a função EventSetTimer() foi chamada no construtor dessa classe.
Todo Expert Advisor, assim como todo indicador funciona com seu próprio timer e recebe eventos apenas a partir dele. Assim quando programa MQL5 deixa de funcionar, o timer é destruído forçadamente se ele foi criado, mas ainda não foi desativado pela função EventKillTimer().