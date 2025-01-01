EventKillTimer

Especifica o terminal do cliente o que é necessário para finalizar a geração de eventos do Timer.

void EventKillTimer();

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Normalmente, esta função deve ser chamada a partir de uma função OnDeinit(), se a função EventSetTimer() for chamada de OnInit(). Esta função também pode ser chamada para formar o destruidor de classe, se a função EventSetTimer() foi chamada no construtor dessa classe.

Todo Expert Advisor, assim como todo indicador funciona com seu próprio timer e recebe eventos apenas a partir dele. Assim quando programa MQL5 deixa de funcionar, o timer é destruído forçadamente se ele foi criado, mas ainda não foi desativado pela função EventKillTimer().