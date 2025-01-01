- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
Define o layout do vértice para o sombreador de vértice.
|
bool DXShaderSetLayout(
Parâmetros
shader
[in] Identificador do sombreador de vértice criado em DXShaderCreate().
layout[]
[in] Matriz de descrição dos campos de vértices. A descrição é definida pela estrutura DXVertexLayout:
|
struct DXVertexLayout
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
O layout deve corresponder ao tipo de vértices no buffer de vértice definido e ao tipo de entrada de vértices usados no ponto de entrada no código do sombreador de vértice.
O buffer de vértice para o sombreador é definido em DXBufferSet().
A estrutura DXVertexLayout é uma versão da estrutura D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC do MSDN.