DXShaderSetLayout

Define o layout do vértice para o sombreador de vértice.

bool DXShaderSetLayout(

int shader,

const DXVertexLayout& layout[]

);

Parâmetros

shader

[in] Identificador do sombreador de vértice criado em DXShaderCreate().

layout[]

[in] Matriz de descrição dos campos de vértices. A descrição é definida pela estrutura DXVertexLayout:

struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // The HLSL semantic associated with this element in a shader input-signature.

uint semantic_index; // The semantic index for the element. A semantic index modifies a semantic, with an integer index number. A semantic index is only needed in a case where there is more than one element with the same semantic

ENUM_DX_FORMAT format; // The data type of the element data.

};

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O layout deve corresponder ao tipo de vértices no buffer de vértice definido e ao tipo de entrada de vértices usados no ponto de entrada no código do sombreador de vértice.

O buffer de vértice para o sombreador é definido em DXBufferSet().

A estrutura DXVertexLayout é uma versão da estrutura D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC do MSDN.