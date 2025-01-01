DocumentaçãoSeções
Define o layout do vértice para o sombreador de vértice.

bool  DXShaderSetLayout(
   int                    shader,       // identificador do sombreador
   const DXVertexLayout&  layout[]      // 
   );

Parâmetros

shader

[in]  Identificador do sombreador de vértice criado em DXShaderCreate().

layout[]

[in]  Matriz de descrição dos campos de vértices. A descrição é definida pela estrutura DXVertexLayout:

struct DXVertexLayout
  {
   string         semantic_name;       // The HLSL semantic associated with this element in a shader input-signature.
   uint           semantic_index;      // The semantic index for the element. A semantic index modifies a semantic, with an integer index number. A semantic index is only needed in a case where there is more than one element with the same semantic
   ENUM_DX_FORMAT format;              // The data type of the element data.
  };

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O layout deve corresponder ao tipo de vértices no buffer de vértice definido e ao tipo de entrada de vértices usados no ponto de entrada no código do sombreador de vértice.

O buffer de vértice para o sombreador é definido em DXBufferSet().

A estrutura DXVertexLayout é uma versão da estrutura D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC do MSDN.