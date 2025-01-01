- StringAdd
StringConcatenate
A função forma uma string de parâmetros passados e retorna o tamanho da string formada. Parâmetros podem ser de qualquer tipo. O número de parâmetros não pode ser menor que 2 ou maior que 64.
|
int StringConcatenate(
Parâmetros
string_var
[out] String que será formada como resultado da concatenação.
argumentN
[in] Quaisquer valores separados por vírgula. De 2 a 63 parâmetros de qualquer tipo simples.
Valor do Retorno
Retorna o comprimento da string, formada pela concatenação dos parâmetros transformados em tipo string. Os parâmetros são transformados em strings em concordância com as mesmas regras aplicadas em Print() e Comment().
Exemplo:
|
void OnStart()
