//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados

//--- parâmetros para escrever dados no arquivo

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nome do arquivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estrutura para armazenar dados candlestick |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // preço de abertura

double close; // preço de fechamento

double high; // preço de máximo

double low; // preço de mínimo

datetime date; // data

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- receber o tempo da chegada das barras a partir do intervalo

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber os preços de máximo das barras a partir do intervalo

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de máximo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber os preços de mínimo das barras a partir do intervalo

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de mínimo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber os preços de abertura das barras a partir do intervalo

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de abertura. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber os preços de fechamento das barras a partir do intervalo

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- definir o tamanho de arrays

size=ArraySize(time_buff);

//--- salvar todos os dados na estrutura array

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- abrir o arquivo para escrever a estrutura array para o arquivo (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está aberto para escrita",InpFileName);

PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- preparar o contador do número de bytes

uint counter=0;

//--- escrever valores array no loop

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("%d bytes de informação está escrito para %s arquivo",InpFileName,counter);

PrintFormat("Número total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correto" : "Erro");

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

}