|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nome do arquivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Estrutura para armazenar dados candlestick |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // preço de abertura
double close; // preço de fechamento
double high; // preço de máximo
double low; // preço de mínimo
datetime date; // data
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- receber o tempo da chegada das barras a partir do intervalo
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber os preços de máximo das barras a partir do intervalo
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de máximo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber os preços de mínimo das barras a partir do intervalo
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de mínimo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber os preços de abertura das barras a partir do intervalo
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de abertura. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber os preços de fechamento das barras a partir do intervalo
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- definir o tamanho de arrays
size=ArraySize(time_buff);
//--- salvar todos os dados na estrutura array
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- abrir o arquivo para escrever a estrutura array para o arquivo (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está aberto para escrita",InpFileName);
PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- preparar o contador do número de bytes
uint counter=0;
//--- escrever valores array no loop
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("%d bytes de informação está escrito para %s arquivo",InpFileName,counter);
PrintFormat("Número total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correto" : "Erro");
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
}