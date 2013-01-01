DocumentaçãoSeções
A função escreve em arquivo bin um conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo.

uint  FileWriteStruct(
   int          file_handle,       // Manipular arquivo
   const void&  struct_object,     // link para um objeto
   int          size=-1            // tamanho a ser escrito em bytes
   );

Parâmetros

file_handle

[in]  Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

struct_object

[in] Referência ao objeto desta estrutura. A estrutura não deve conter strings, arrays dinâmicas, funções virtuais, objetos de classes, bem como ponteiros para objetos e funções.

size=-1

[in] Número de bytes que você quer gravar. Se tamanho não é especificado ou o especificado número de bytes é maior do que o tamanho da estrutura, a estrutura inteira é escrita.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes escritos. O ponteiro do arquivo é deslocado pelo mesmo número de bytes.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // time frame
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string          InpFileName="EURUSD.txt";         // nome do arquivo
input string          InpDirectoryName="Data";          // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Estrutura para armazenar dados candlestick                       |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
  {
   double            open;  // preço de abertura
   double            close; // preço de fechamento
   double            high;  // preço de máximo
   double            low;   // preço de mínimo
   datetime          date;  // data
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime     date_finish=TimeCurrent();
   int          size;
   datetime     time_buff[];
   double       open_buff[];
   double       close_buff[];
   double       high_buff[];
   double       low_buff[];
   candlesticks cand_buff[];
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o tempo da chegada das barras a partir do intervalo
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber os preços de máximo das barras a partir do intervalo
   if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de máximo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber os preços de mínimo das barras a partir do intervalo
   if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de mínimo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber os preços de abertura das barras a partir do intervalo
   if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de abertura. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber os preços de fechamento das barras a partir do intervalo
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir o tamanho de arrays
   size=ArraySize(time_buff);
//--- salvar todos os dados na estrutura array
   ArrayResize(cand_buff,size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      cand_buff[i].open=open_buff[i];
      cand_buff[i].close=close_buff[i];
      cand_buff[i].high=high_buff[i];
      cand_buff[i].low=low_buff[i];
      cand_buff[i].date=time_buff[i];
     }
 
//--- abrir o arquivo para escrever a estrutura array para o arquivo (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo está aberto para escrita",InpFileName);
      PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
      //--- preparar o contador do número de bytes
      uint counter=0;
      //--- escrever valores array no loop
      for(int i=0;i<size;i++)
         counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
      PrintFormat("%d bytes de informação está escrito para %s arquivo",InpFileName,counter);
      PrintFormat("Número total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correto" : "Erro");
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

