GlobalVariablesTotal

Retorna o número total de Variáveis Globais do Terminal de Cliente.

int GlobalVariablesTotal();

Valor do Retorno

Número de variáveis globais.

Observação

As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente. Chamada de uma variável global está a definir não só um novo valor, mas também a leitura do valor da variável global.

Exemplo: