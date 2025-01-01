DocumentaçãoSeções
Retorna o número total de Variáveis Globais do Terminal de Cliente.

int  GlobalVariablesTotal();

Valor do Retorno

Número de variáveis globais.

Observação

As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente. Chamada de uma variável global está a definir não só um novo valor, mas também a leitura do valor da variável global.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos e mostramos no diário a quantidade total de variáveis globais do terminal de cliente
   int total=GlobalVariablesTotal();
   Print("Total number of global variables of the client terminal: "total);
   /*
  Resultado:
   Total number of global variables of the client terminal20
   */
  }