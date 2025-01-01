- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Retorna o número total de Variáveis Globais do Terminal de Cliente.
|
int GlobalVariablesTotal();
Valor do Retorno
Número de variáveis globais.
Observação
As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente. Chamada de uma variável global está a definir não só um novo valor, mas também a leitura do valor da variável global.
Exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."