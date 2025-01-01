DocumentaçãoSeções
Realiza o a transição para o próximo registro como resultado de uma consulta.

bool  DatabaseRead(
   int  request      // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador de consulta recebido em DatabasePrepare().

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  nome da tabela não está especificado (string vazia ou NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erro interno do banco de dados;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    — identificador de banco de dados inválido;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                —  erro de execução de consulta;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    — a tabela não existe (não é um erro, finalização normal).

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseReadBind