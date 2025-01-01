SymbolInfoSessionQuote

Permite obter o horário de início e término da sessão de cotação especificada para o símbolo e dia da semana indicados.

bool SymbolInfoSessionQuote(

string name,

ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week,

uint session_index,

datetime& from,

datetime& to

);

Parâmetros

name

[in] Nome do ativo.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in] Dia da semana, um valor da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Número ordinal da sessão para a qual se deseja obter o horário de início e término. A indexação das sessões começa em 0.

from

[out] Hora de início da sessão em segundos a partir de 00:00. A data no valor obtido deve ser ignorada.

to

[out] Hora de término da sessão em segundos a partir de 00:00. A data no valor obtido deve ser ignorada.

Valor do Retorno

Se os dados para a sessão, símbolo e dia da semana especificados forem obtidos, retorna true; caso contrário, retorna false.

Exemplo:

#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imprime o cabeçalho com o símbolo e o índice da sessão SESSION_INDEX e

//--- em um loop de segunda a sexta, imprime no log o horário de início e término da sessão de cotação

PrintFormat("Symbol %s, Quote session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

resultado:

Symbol RU000A103661, Quote session 0:

- Monday 06:45 - 00:00

- Tuesday 06:45 - 00:00

- Wednesday 06:45 - 00:00

- Thursday 06:45 - 00:00

- Friday 06:45 - 00:00

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime no log o horário de início e término da sessão |

//| de cotação para o símbolo e dia da semana especificados |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- declaramos variáveis para armazenar o início e término da sessão de cotação

datetime date_from; // hora de início da sessão

datetime date_to; // hora de término da sessão



//--- obtemos os dados da sessão de cotação para o símbolo e dia da semana

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- criamos o nome do dia da semana a partir da constante de enumeração

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- imprimimos no log os dados da sessão de cotação especificada

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}

Também Veja

Propriedade de Ativo, TimeToStruct, Estrutura de Dados