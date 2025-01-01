- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionQuote
Permite obter o horário de início e término da sessão de cotação especificada para o símbolo e dia da semana indicados.
bool SymbolInfoSessionQuote(
Parâmetros
name
[in] Nome do ativo.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Dia da semana, um valor da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Número ordinal da sessão para a qual se deseja obter o horário de início e término. A indexação das sessões começa em 0.
from
[out] Hora de início da sessão em segundos a partir de 00:00. A data no valor obtido deve ser ignorada.
to
[out] Hora de término da sessão em segundos a partir de 00:00. A data no valor obtido deve ser ignorada.
Valor do Retorno
Se os dados para a sessão, símbolo e dia da semana especificados forem obtidos, retorna true; caso contrário, retorna false.
Exemplo:
#define SYMBOL_NAME Symbol()
Também Veja