Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalInfoGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetDouble
Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double.
double SignalInfoGetDouble(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.
valor de retorno
O valor do tipo double da propriedade indicada do sinal.