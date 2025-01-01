DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalInfoGetDouble 

SignalInfoGetDouble

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double.

double  SignalInfoGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.

valor de retorno

O valor do tipo double da propriedade indicada do sinal.