A função retorna o resto real da divisão de dois números.

double  MathMod(
   double  value,      // valor do dividendo
   double  value2      // valor do divisor
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor do dividendo.

value2

[in]  Valor do divisor.

Valor do Retorno

A função MathMod calcula o valor real de f de val / y tal que val = i * y + f , onde i é um inteiro, f tem o mesmo sinal de val, e o valor absoluto de f é menor que o valor absoluto de y.

Observação

Ao invés de MathMod(), você pode usar fmod().

 

Exemplo:

#property script_show_inputs
 
//--- input parameters
input double   InpDividentValue  =  10;   // Dividend value
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Divisor value
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o resto real da divisão dos números inseridos nos parâmetros de entrada
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- imprimimos o resultado no log
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }