- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMod
A função retorna o resto real da divisão de dois números.
|
double MathMod(
Parâmetros
value
[in] Valor do dividendo.
value2
[in] Valor do divisor.
Valor do Retorno
A função MathMod calcula o valor real de f de val / y tal que val = i * y + f , onde i é um inteiro, f tem o mesmo sinal de val, e o valor absoluto de f é menor que o valor absoluto de y.
Observação
Ao invés de MathMod(), você pode usar fmod().
Exemplo:
|
#property script_show_inputs