HistorySelect

Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado.

bool HistorySelect(

datetime from_date,

datetime to_date

);

Parâmetros

from_date

[in] Data de inicio do pedido.

to_date

[in] Data de término do pedido.

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro true se bem sucedido, caso contrário false.

Observação

HistorySelect() cria uma lista de pedidos e uma lista de comércios em um programa de MQL5, para posterior referindo-se aos elementos da lista usando as funções correspondentes. O tamanho da lista de negócios pode ser devolvido através da função HistoryDealsTotal() o tamanho da lista de encomendas na história pode ser obtida usando HistoryOrdersTotal(). Seleção na lista de pedidos deve ser melhor realizado por HistoryOrderGetTicket(), para itens na lista de negócios HistoryDealGetTicket() se encaixarem melhor.

Depois de usar HistoryOrderSelect(), a lista de pedidos de história disponíveis para o programa MQL5 é reposto e completada novamente pela ordem encontrada, se a busca de uma ordem do ticket foi concluída com sucesso. O mesmo aplica-se à lista de ofertas disponíveis para o programa MQL5 - é reiniciado pelo HistoryDealSelect() e preenchido novamente no caso de uma recepção bem sucedida de um negócio pelo número do ticket.

Exemplo:

void OnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- história do negócio pedido

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- cria objetos

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- para todos os negócios

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- tentar obter ticket negócios

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- obter as propriedades negócios

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- apenas para o símbolo atual

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- cria o preço do objeto

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- definir propriedades do objeto

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- aplicar no gráfico

ChartRedraw();

}

Também Veja

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()