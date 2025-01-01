- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelect
Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado.
bool HistorySelect(
Parâmetros
from_date
[in] Data de inicio do pedido.
to_date
[in] Data de término do pedido.
Valor do Retorno
Retorna verdadeiro true se bem sucedido, caso contrário false.
Observação
HistorySelect() cria uma lista de pedidos e uma lista de comércios em um programa de MQL5, para posterior referindo-se aos elementos da lista usando as funções correspondentes. O tamanho da lista de negócios pode ser devolvido através da função HistoryDealsTotal() o tamanho da lista de encomendas na história pode ser obtida usando HistoryOrdersTotal(). Seleção na lista de pedidos deve ser melhor realizado por HistoryOrderGetTicket(), para itens na lista de negócios HistoryDealGetTicket() se encaixarem melhor.
Depois de usar HistoryOrderSelect(), a lista de pedidos de história disponíveis para o programa MQL5 é reposto e completada novamente pela ordem encontrada, se a busca de uma ordem do ticket foi concluída com sucesso. O mesmo aplica-se à lista de ofertas disponíveis para o programa MQL5 - é reiniciado pelo HistoryDealSelect() e preenchido novamente no caso de uma recepção bem sucedida de um negócio pelo número do ticket.
Exemplo:
void OnStart()
