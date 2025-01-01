- MathAbs
MathMax
A função retorna o valor máximo entre dois valores.
|
double MathMax(
Parâmetros
value1
[in] Primeiro valor numérico.
value2
[in] Segundo valor numérico.
Valor do Retorno
O maior dos dois valores.
Observação
Ao invés de MathMax(), você pode usar fmax(). As funções fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() podem trabalhar com tipos inteiros sem convertê-los para o tipo double.
Se parâmetros de diferentes tipos são passados para um função, o parâmetro do menor tipo é automaticamente convertido para o maior tipo. O tipo do valor de retorno corresponde ao do maior tipo.
Se dados de mesmo tipo são passados, nenhuma conversão é realizada.
Exemplo:
|
//--- input parameters