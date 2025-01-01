- SymbolsTotal
MarketBookAdd
Abre o livro de ofertas (Depth of Market, DOM) para o ativo selecionado, e ativa notificações de alterações na DOM.
|
bool MarketBookAdd(
Parâmetros
symbol
[in] O nome do ativo cujo livro de ofertas é usado no Expert Advisor ou script.
Valor do Retorno
O valor true se aberto com sucesso, caso contrário false.
Observação
Normalmente, esta função deve ser chamada a partir da função OnInit() ou no construtor da classe. Para manipular a chegada de alertas, o programa Expert Advisor deve conter a função void OnBookEvent(string& symbol).
Exemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Também Veja