SendFTP

Envia um arquivo para o endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP".

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Parâmetros

filename

[in] Nome do arquivo enviado.

ftp_path=NULL

[in] Catálogo FTP. Se um diretório não for especificado, será utilizado o diretório descrito nas configurações.

Valor retornado

Em caso de falha, retorna false.

Observação

O arquivo enviado deve estar localizado na pasta terminal_directory\MQL5\files ou em suas subpastas. O envio não ocorre se o endereço FTP e/ou a senha de acesso não estiverem especificados nas configurações.

SendFTP() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo: