SendFTP
Envia um arquivo para o endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP".
|
bool SendFTP(
Parâmetros
filename
[in] Nome do arquivo enviado.
ftp_path=NULL
[in] Catálogo FTP. Se um diretório não for especificado, será utilizado o diretório descrito nas configurações.
Valor retornado
Em caso de falha, retorna false.
Observação
O arquivo enviado deve estar localizado na pasta terminal_directory\MQL5\files ou em suas subpastas. O envio não ocorre se o endereço FTP e/ou a senha de acesso não estiverem especificados nas configurações.
SendFTP() function does not work in the Strategy Tester.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+