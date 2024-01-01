DocumentaçãoSeções
Envia um arquivo para o endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP".

bool  SendFTP(
   string  filename,          // nome do arquivo enviado
   string  ftp_path=NULL      // catálogo FTP
   );

Parâmetros

filename

[in]   Nome do arquivo enviado.

ftp_path=NULL

[in]   Catálogo FTP. Se um diretório não for especificado, será utilizado o diretório descrito nas configurações.

Valor retornado

Em caso de falha, retorna false.

Observação

O arquivo enviado deve estar localizado na pasta terminal_directory\MQL5\files ou em suas subpastas. O envio não ocorre se o endereço FTP e/ou a senha de acesso não estiverem especificados nas configurações.

SendFTP() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- verificamos se é permitido enviar arquivos para o endereço FTP no terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- enviamos o arquivo
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }