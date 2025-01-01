- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
A função retorna o tamanho de buffer alocado para a string.
|
int StringBufferLen(
Parâmetros
string_var
[in] Seqüência.
Valor do Retorno
O valor 0 significa que a string é constante e o tamanho do buffer não pode ser alterado. -1 significa que a string pertence ao terminal cliente, e modificações no conteúdo do buffer pode ter resultados indeterminados.
Exemplo:
|
void OnStart()
Também Veja