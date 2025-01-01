DocumentaçãoSeções
A função retorna o tamanho de buffer alocado para a string.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // string
   )

Parâmetros

string_var

[in]  Seqüência.

Valor do Retorno

O valor 0 significa que a string é constante e o tamanho do buffer não pode ser alterado. -1 significa que a string pertence ao terminal cliente, e modificações no conteúdo do buffer pode ter resultados indeterminados.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("antes: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("após: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

Também Veja

