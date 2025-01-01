void OnStart()

{

long length=1000;

string a="a",b="b";

//---

long i;

Print("antes: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

Print("após: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

}