|
#property description "Expert Advisor for sending trade requests "
" using OrderSendAsync() function.\r\n"
#property description "Handling trading events using"
" OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r\n"
#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"
" (unique ID) "
#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r\n"
//--- parâmetros de entrada
input int MagicNumber=1234567; // Expert Advisor ID
input bool DescriptionModeFull=true; // Modo de saída detalhada
//--- chamada de variável para uso em HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do Expert |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- verificar se negociação automática (autotrading) é permitido
if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");
ExpertRemove();
return(-1);
}
//--- inabilitada a negociação com uma conta real
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
{
Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");
ExpertRemove();
return(-2);
}
//--- verificar se é possível negociar com esta conta (por exemplo, a negociação é impossível quando se usa uma senha de investidor)
if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Trading on this account is disabled");
ExpertRemove();
return(-3);
}
//--- economizar o tempo do lançamento do Expert Advisor para receber histórico de negociação
history_start=TimeCurrent();
//---
CreateBuySellButtons();
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de Desinicialização do Expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- deletar todos os gráficos objetos
ObjectDelete(0,"Buy");
ObjectDelete(0,"Sell");
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função TradeTransaction |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- título nomeado após negociação da função handler do evento
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- receber tipo de transação como valor de enumeração
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- se a transação é o resultado da solicitação de manipulação
if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
{
//--- visualizar nome da transação
Print(EnumToString(type));
//--- em seguida visualizar a descrição do string do pedido tratado
Print("------------RequestDescription\r\n",
RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
//--- e mostrar descrição do resultado requisitado
Print("------------ ResultDescription\r\n",
TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
}
else // visualizar a descrição completa da transação para as transações de outro tipo
{
Print("------------ TransactionDescription\r\n",
TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função Trade |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
//--- membros estáticos para o armazenamento de negociação do status da conta
static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- histórico de negociação do pedido
bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- título nomeado após negociação da função handler do evento
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- exibir o nome do handler (manipulador) e o número de ordens no momento da manipulação
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- exibir o número de ordens, as posições, promoções e alterações em parênteses
PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_orders,curr_orders-prev_orders);
PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_deals,curr_deals-prev_deals);
PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- Inserir uma quebra de string para ver o log mais adequado
Print("");
//--- salvar o status da conta
prev_positions=curr_positions;
prev_orders=curr_orders;
prev_deals=curr_deals;
prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função ChartEvent |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- manipulação do evento CHARTEVENT_CLICK ("Clicando no gráfico")
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
//--- volume mínimo de um negócio
double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
//--- Se o botão "Comprar" é pressionado, então comprar
if(sparam=="Buy")
{
PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
BuyAsync(volume_min);
//--- desfazer pressionando o botão
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
}
//--- Se o botão "Vender" é pressionado, então vender
if(sparam=="Sell")
{
PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
SellAsync(volume_min);
//--- desfazer pressionando o botão
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
}
ChartRedraw();
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o texto de descrição de uma transação |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
const bool detailed=true)
{
//--- preparar uma string para o retorno a partir da função
string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- todos os dados possíveis é adicionado em modo detalhado
if(detailed)
{
desc+="Ativo: "+trans.symbol+"\r\n";
desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)trans.deal+"\r\n";
desc+="Tipo de operação: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)trans.order+"\r\n";
desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
desc+="Estado da ordem: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
desc+="Preço: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
desc+="Gatilho do preço: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
}
//--- retornar a string recebida
return desc;
}
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |
//+--------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
const bool detailed=true)
{
//--- preparar uma string para o retorno a partir da função
string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado
if(detailed)
{
desc+="Ativo: "+request.symbol+"\r\n";
desc+="Número mágico: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)request.order+"\r\n";
desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
desc+="Preenchimento da ordem: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
desc+="Preço: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
desc+="Pontos de desvio: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
desc+="Comentário: "+request.comment+"\r\n";
}
//--- retornar string recebida
return desc;
}
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |
//+--------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
const bool detailed=true)
{
//--- preparar a string para o retorno a partir da função
string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado
if(detailed)
{
desc+="ID da Solicitação: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)result.order+"\r\n";
desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)result.deal+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
desc+="Preço: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
desc+="Compra (Ask): "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
desc+="Venda (Bid): "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
desc+="Comentário: "+result.comment+"\r\n";
}
//--- retornar string recebida
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar dois botões de compra e venda |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
{
//--- checar a presença do objeto chamado "Buy" (comprar)
if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
{
//--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo
if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Buy");
}
else
ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Buy" (comprar)
//--- configurar botão "Buy" (comprar)
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- checar a presença do objeto chamado "Sell" (comprar)
if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
{
//--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo
if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Sell");
}
else
ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Sell" (vender)
//--- configurar botão "Sell" (comprar)
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- realizar atualização forçada do gráfico para ver imediatamente os botões
ChartRedraw();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprar usando a função OrderSendAsync() assíncrona |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
{
//--- preparar o pedido
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_BUY;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
req.deviation =10;
req.comment ="Comprar usando OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vender usando a função OrderSendAsync() assíncrona |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
{
//--- preparar o pedido
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_SELL;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
req.deviation =10;
req.comment ="Vende usando OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+