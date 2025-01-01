OrderSendAsync

A função OrderSendAsync() é usada para a realização de operações de negócio assíncronos sem esperar a resposta do servidor de negócio a um pedido enviado. A função é projetado para negociação de alta freqüência, quando, nos termos do algoritmo de negociação é inaceitável perder tempo à espera de uma resposta do servidor.

bool OrderSendAsync(

MqlTradeRequest& request,

MqlTradeResult& result

);

Parâmetros

request

[in] Um ponteiro para uma estrutura do tipo MqlTradeRequestque descreve a ação comercial do cliente.

result

[in,out] Ponteiro para uma estrutura do tipo MqlTradeResultdescrevendo o resultado da operação comercial, no caso de uma realização bem sucedida (se verdadeiro é retornado).

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro se o pedido é enviado para um servidor de negócio. No caso de o pedido não for enviado, ele retorna falsa. No caso de o pedido é enviado, na variável resultado o código de resposta contém o valor TRADE_RETCODE_PLACED (código 10008) — "order placed". Execução bem sucedida significa que apenas o fato de enviar, mas não dá qualquer garantia de que o pedido chegou ao servidor de comércio e foi aceito para processamento. Ao processar o pedido recebido, um servidor de de negócio envia uma resposta a um terminal do cliente notificando a alteração no estado atual de posições, ordens e promoções, o que leva à geração do evento de negociação.

O resultado da execução do pedido de negócio sobre o servidor enviado pela função OrderSend() pode ser controlada pelo handler (Manipulador) OnTradeTransaction. Deve ser observado que o handler (manipulador) OnTradeTransaction será chamado várias vezes durante a execução de um pedido de negócio.

Por exemplo, ao enviar uma ordem de compra de mercado, ela é tratada, uma ordem de compra apropriada é criada para a conta, a ordem é então executada e removida da lista de ordens em aberto, e então ela é adicionada ao histórico de ordens, uma apropriada operação (deal) é adicionada ao histórico e uma nova posição é criada. Função OnTradeTransaction será chamado para cada um desses eventos. Para obter alguns desses dados, os parâmetros da função deve ser analisada:

trans - este parâmetro obtém a estrutura MqlTradeTransaction descrevendo uma transação de negociação aplicada a uma conta de negócio.

request - este parâmetro recebe estrutura MqlTradeRequest descrevendo o pedido de negócio resultou em uma transação comercial.

result - este parâmetro obtém a estrutura MqlTradeResult descrevendo o resultado da execução de uma solicitação de negociação.

Observação

Em termos de objetivos e parâmetros, a função é semelhante ao OrderSend(), mas ao contrário, ela é assíncrona, isto é, não se sustenta o funcionamento do programa enquanto aguarda o resultado da execução da função. Você pode comparar a taxa de operações de comércio destas duas funções, utilizando a amostra Expert Advisor.

Exemplo:

#property description "Expert Advisor for sending trade requests "

" using OrderSendAsync() function.\r

"

#property description "Handling trading events using"

" OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r

"

#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"

" (unique ID) "

#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r

"

//--- parâmetros de entrada

input int MagicNumber=1234567; // Expert Advisor ID

input bool DescriptionModeFull=true; // Modo de saída detalhada

//--- chamada de variável para uso em HistorySelect()

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- verificar se negociação automática (autotrading) é permitido

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- inabilitada a negociação com uma conta real

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- verificar se é possível negociar com esta conta (por exemplo, a negociação é impossível quando se usa uma senha de investidor)

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Trading on this account is disabled");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- economizar o tempo do lançamento do Expert Advisor para receber histórico de negociação

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- deletar todos os gráficos objetos

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função TradeTransaction |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- título nomeado após negociação da função handler do evento

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- receber tipo de transação como valor de enumeração

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- se a transação é o resultado da solicitação de manipulação

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- visualizar nome da transação

Print(EnumToString(type));

//--- em seguida visualizar a descrição do string do pedido tratado

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- e mostrar descrição do resultado requisitado

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // visualizar a descrição completa da transação para as transações de outro tipo

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- membros estáticos para o armazenamento de negociação do status da conta

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- histórico de negociação do pedido

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- título nomeado após negociação da função handler do evento

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- exibir o nome do handler (manipulador) e o número de ordens no momento da manipulação

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- exibir o número de ordens, as posições, promoções e alterações em parênteses

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- Inserir uma quebra de string para ver o log mais adequado

Print("");

//--- salvar o status da conta

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- manipulação do evento CHARTEVENT_CLICK ("Clicando no gráfico")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- volume mínimo de um negócio

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- Se o botão "Comprar" é pressionado, então comprar

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- desfazer pressionando o botão

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- Se o botão "Vender" é pressionado, então vender

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- desfazer pressionando o botão

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o texto de descrição de uma transação |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- preparar uma string para o retorno a partir da função

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- todos os dados possíveis é adicionado em modo detalhado

if(detailed)

{

desc+="Ativo: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Tipo de operação: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Estado da ordem: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Preço: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Gatilho do preço: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- retornar a string recebida

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |

//+--------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- preparar uma string para o retorno a partir da função

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado

if(detailed)

{

desc+="Ativo: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Número mágico: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Preenchimento da ordem: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Preço: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Pontos de desvio: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comentário: "+request.comment+"\r

";

}

//--- retornar string recebida

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |

//+--------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- preparar a string para o retorno a partir da função

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado

if(detailed)

{

desc+="ID da Solicitação: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Preço: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Compra (Ask): "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Venda (Bid): "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comentário: "+result.comment+"\r

";

}

//--- retornar string recebida

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar dois botões de compra e venda |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- checar a presença do objeto chamado "Buy" (comprar)

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Buy" (comprar)

//--- configurar botão "Buy" (comprar)

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- checar a presença do objeto chamado "Sell" (comprar)

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Sell" (vender)

//--- configurar botão "Sell" (comprar)

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- realizar atualização forçada do gráfico para ver imediatamente os botões

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprar usando a função OrderSendAsync() assíncrona |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- preparar o pedido

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Comprar usando OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vender usando a função OrderSendAsync() assíncrona |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- preparar o pedido

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Vende usando OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

Exemplo de exibição de mensagens em log "Experts":