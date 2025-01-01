DocumentaçãoSeções
A função OrderSendAsync() é usada para a realização de operações de negócio assíncronos sem esperar a resposta do servidor de negócio a um pedido enviado. A função é projetado para negociação de alta freqüência, quando, nos termos do algoritmo de negociação é inaceitável perder tempo à espera de uma resposta do servidor.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // Estrutura solicitada
   MqlTradeResult&   result        // Resultado da estrutura
   );

Parâmetros

request

[in]  Um ponteiro para uma estrutura do tipo MqlTradeRequestque descreve a ação comercial do cliente.

result

[in,out] Ponteiro para uma estrutura do tipo MqlTradeResultdescrevendo o resultado da operação comercial, no caso de uma realização bem sucedida (se verdadeiro é retornado).

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro se o pedido é enviado para um servidor de negócio. No caso de o pedido não for enviado, ele retorna falsa. No caso de o pedido é enviado, na variável resultado o código de resposta contém o valor TRADE_RETCODE_PLACED (código 10008) — "order placed". Execução bem sucedida significa que apenas o fato de enviar, mas não dá qualquer garantia de que o pedido chegou ao servidor de comércio e foi aceito para processamento. Ao processar o pedido recebido, um servidor de de negócio envia uma resposta a um terminal do cliente notificando a alteração no estado atual de posições, ordens e promoções, o que leva à geração do evento de negociação.

O resultado da execução do pedido de negócio sobre o servidor enviado pela função OrderSend() pode ser controlada pelo handler (Manipulador) OnTradeTransaction. Deve ser observado que o handler (manipulador) OnTradeTransaction será chamado várias vezes durante a execução de um pedido de negócio.

Por exemplo, ao enviar uma ordem de compra de mercado, ela é tratada, uma ordem de compra apropriada é criada para a conta, a ordem é então executada e removida da lista de ordens em aberto, e então ela é adicionada ao histórico de ordens, uma apropriada operação (deal) é adicionada ao histórico e uma nova posição é criada. Função OnTradeTransaction será chamado para cada um desses eventos. Para obter alguns desses dados, os parâmetros da função deve ser analisada:

  • trans - este parâmetro obtém a estrutura MqlTradeTransaction descrevendo uma transação de negociação aplicada a uma conta de negócio.
  • request - este parâmetro recebe estruturaMqlTradeRequest descrevendo o pedido de negócio resultou em uma transação comercial.
  • result - este parâmetro obtém a estrutura MqlTradeResult descrevendo o resultado da execução de uma solicitação de negociação.

Observação

Em termos de objetivos e parâmetros, a função é semelhante ao OrderSend(), mas ao contrário, ela é assíncrona, isto é, não se sustenta o funcionamento do programa enquanto aguarda o resultado da execução da função. Você pode comparar a taxa de operações de comércio destas duas funções, utilizando a amostra Expert Advisor.

Exemplo:

#property description "Expert Advisor for sending trade requests "
                      " using OrderSendAsync() function.\r\n"
#property description "Handling trading events using"
                      " OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r\n"
#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"
                      " (unique ID) "
#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r\n"
//--- parâmetros de entrada
input int  MagicNumber=1234567;      // Expert Advisor ID
input bool DescriptionModeFull=true// Modo de saída detalhada
//--- chamada de variável para uso em HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do Expert                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- verificar se negociação automática (autotrading) é permitido
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- inabilitada a negociação com uma conta real
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- verificar se é possível negociar com esta conta (por exemplo, a negociação é impossível quando se usa uma senha de investidor)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Trading on this account is disabled");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- economizar o tempo do lançamento do Expert Advisor para receber histórico de negociação
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de Desinicialização do Expert                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- deletar todos os gráficos objetos
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função TradeTransaction                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- título nomeado após negociação da função handler do evento
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- receber tipo de transação como valor de enumeração
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- se a transação é o resultado da solicitação de manipulação
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //--- visualizar nome da transação
      Print(EnumToString(type));
      //--- em seguida visualizar a descrição do string do pedido tratado
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- e mostrar descrição do resultado requisitado
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // visualizar a descrição completa da transação para as transações de outro tipo
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função Trade                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- membros estáticos para o armazenamento de negociação do status da conta
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- histórico de negociação do pedido
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- título nomeado após negociação da função handler do evento
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- exibir o nome do handler (manipulador) e o número de ordens no momento da manipulação
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- exibir o número de ordens, as posições, promoções e alterações em parênteses
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- Inserir uma quebra de string para ver o log mais adequado
   Print("");
//--- salvar o status da conta
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função ChartEvent                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- manipulação do evento CHARTEVENT_CLICK ("Clicando no gráfico")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- volume mínimo de um negócio
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- Se o botão "Comprar" é pressionado, então comprar
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- desfazer pressionando o botão
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- Se o botão "Vender" é pressionado, então vender
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- desfazer pressionando o botão
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o texto de descrição de uma transação                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- preparar uma string para o retorno a partir da função
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- todos os dados possíveis é adicionado em modo detalhado
   if(detailed)
     {
      desc+="Ativo: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Tipo de operação: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Estado da ordem: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Preço: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Gatilho do preço: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- retornar a string recebida
   return desc;
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |
//+--------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- preparar uma string para o retorno a partir da função
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado
   if(detailed)
     {
      desc+="Ativo: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Número mágico: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Tipo de ordem: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Preenchimento da ordem: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Ordem do tipo time: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Expiração da ordem: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Preço: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Pontos de desvio: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Comentário: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- retornar string recebida
   return desc;
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Retorne o texto de descrição do resultado da manipulação de pedido |
//+--------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- preparar a string para o retorno a partir da função
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- adicionar todos os dados disponíveis em modo detalhado
   if(detailed)
     {
      desc+="ID da Solicitação: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Bilhetagem (ticket) da ordem: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Bilhetagem (ticket) da operação: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Preço: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Compra (Ask): "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Venda (Bid): "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Comentário: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- retornar string recebida
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar dois botões de compra e venda                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- checar a presença do objeto chamado "Buy" (comprar)
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
       //--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Buy" (comprar)
//--- configurar botão "Buy" (comprar)
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- checar a presença do objeto chamado "Sell" (comprar)
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
       //--- se o objeto encontrado não é um botão, deletar-lo
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // criar botão "Sell" (vender)
//--- configurar botão "Sell" (comprar)
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- realizar atualização forçada do gráfico para ver imediatamente os botões
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprar usando a função OrderSendAsync() assíncrona              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- preparar o pedido
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Comprar usando OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vender usando a função OrderSendAsync() assíncrona               |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- preparar o pedido
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Vende usando OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": erro ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Exemplo de exibição de mensagens em log "Experts":

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order filling: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deviation points: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment: Sell using OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   