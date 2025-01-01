DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartFirst 

ChartFirst

Retorna o ID do primeiro gráfico do terminal de cliente.

long  ChartFirst();

Valor retornado

ID Gráfico.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o identificador do primeiro gráfico aberto no terminal do cliente
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- mediante o identificador recebido, obtemos adicionalmente o símbolo e o período do gráfico
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- registramos no log a descrição do primeiro gráfico do terminal do cliente
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   resultado
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }