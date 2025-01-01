- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Digits
Retorna o número de dígitos decimais que determina a precisão do preço do ativo no gráfico atual.
|
int Digits();
Valor de Retorno
O valor da variável _Digits que armazena o número de dígitos decimais determina a precisão do preço do ativo no gráfico atual.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+