Digits 

Digits

Retorna o número de dígitos decimais que determina a precisão do preço do ativo no gráfico atual.

int  Digits();

Valor de Retorno

O valor da variável _Digits que armazena o número de dígitos decimais determina a precisão do preço do ativo no gráfico atual.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o número de casas decimais após o ponto decimal para o símbolo do gráfico atual
   int digits = Digits();
   
//--- exibimos no log os dados obtidos
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
   resultado:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }