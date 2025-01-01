Referência MQL5Operações de GráficosChartTimeOnDropped
ChartTimeOnDropped
Retorna a coordenada de tempo correspondente ao ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado.
|
datetime ChartTimeOnDropped();
Valor do Retorno
Valor tipo datetime.
Exemplo:
|
datetime t=ChartTimeOnDropped();
Também Veja