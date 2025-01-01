DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartTimeOnDropped 

ChartTimeOnDropped

Retorna a coordenada de tempo correspondente ao ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado.

datetime  ChartTimeOnDropped();

Valor do Retorno

Valor tipo datetime.

Exemplo:

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("Script foi lançado sobre "+t);

Também Veja

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped