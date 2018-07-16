//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // profundidade do histórico de negociação em dias

//--- definimos no nível global os limites do histórico de negociação

datetime start; // data de início do histórico de negociação em cache

datetime end; // data final do histórico de negociação em cache

//--- contadores globais

int orders; // número de ordens vigentes

int positions; // número de posições abertas

int deals; // número de transações no cache do histórico de negociação

int history_orders; // número de ordens no cache do histórico de negociaçãod

bool started=false; // sinalizador da relevância dos contadores



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Limites do histórico de negociação carregado: início - %s, fim - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Inicializando contadores de posições, de ordens e de transações |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- carregamos o histórico

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Não foi possível carregar no cache o histórico de %s a %s. Código de erro: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- obtemos os valores atuais

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Inicialização de contadores de ordens, de posições e de transações bem-sucedida");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| chamado quando ocorre o evento Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| exemplo de processamento de alterações na negociação e no histórico

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- carregamos no cache do programa o histórico de negociação a partir do intervalo especificado

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Não foi possível carregar no cache o histórico de %s a %s. Código de erro: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- obtemos os valores atuais

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- verificamos as alterações na quantidade de ordens vigentes

if(curr_orders!=orders)

{

//--- número de ordens vigentes alterado

PrintFormat("O número de ordens foi alterado de %d para %d",

orders,curr_orders);

//--- atualizamo o valor

orders=curr_orders;

}

//--- alteração no número de posições abertas

if(curr_positions!=positions)

{

//--- o número de posições abertas foi alterado

PrintFormat("O número de posições abertas foi alterado de %d para %d",

positions,curr_positions);

//--- atualizamo o valor

positions=curr_positions;

}

//--- alterações no número de transações no cache do histórico de negociação

if(curr_deals!=deals)

{

//--- número de transações no cache do histórico de negociação foi alterado

PrintFormat("O número de transações foi alterado de %d para %d",

deals,curr_deals);

//--- atualizamo o valor

deals=curr_deals;

}

//--- alterações no número de ordens históricas no cache do histórico de negociação

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- número de ordens históricas no cache do histórico de negociação foi alterado

PrintFormat("O número de ordens no histórico foi alterado de %d para %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- atualizamos o valor

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- verificamos se é necessário alterar os limites do histórico de negociação para solicitação no cache

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| alterações da data de início para a solicitação do histórico de negociação

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- intervalo de início, se começarmos a trabalhar agora

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- verificamos que o limite do início do histórico de transações seja inferior

//--- a 1 dia a partir da data planejada

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- deve-se corrigir a data de início do histórico carregado no cache

start=curr_start;

PrintFormat("Novo limite de início do histórico de negociação carregado: início => %s",

TimeToString(start));

//--- agora recarregamos o histórico de transações para o intervalo atualizado

HistorySelect(start,end);

//--- corrigimos os contadores de transações e de ordens no histórico para a próxima comparação

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Exemplo de exibição:

Limites do histórico de negociação carregado: início - 2018.07.16 18:11, fim - 2018.07.23 18:11

Contadores de ordens, deposições e de transações inicializados com sucesso

O número de ordens foi alterado. Havia 0, há 1

O número de ordens foi alterado. Havia 1, há 0

O número de posições foi alterado. Havia 0, há 1

O número de transações foi alterado. Havia 0, há 1

O número de ordens no histórico foi alterado. Havia 0, há 1

*/