SignalInfoGetString

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo string.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.

valor de retorno

O valor do tipo string da propriedade indicada do sinal.