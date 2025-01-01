SignalInfoGetString

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo string.

string SignalInfoGetString(

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING property_id,

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.

valor de retorno

O valor do tipo string da propriedade indicada do sinal.